Partidos de hoy, martes 31 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Perú buscará levantarse con Honduras, Bolivia se juega su pase al Mundial frente Irak, Argentina seguirá preparándose para la Copa del Mundo, y mucho más

Partidos de hoy, martes 31 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
Partidos de hoy, martes 31 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, martes 31 de marzo, la agenda futbolera está cargada de encuentros imperdibles: Perú buscará levantarse frente Honduras, Bolivia se juega su boleto al Mundial 2026, Argentina continuará con su preparación a la cita mundialistas, Brasil hará lo suyo contra Croacia, y mucho más.

Tras la dura derrota con Senegal, Mano Menezes saldrá a celebrar su primer triunfo al mando de la selección peruana. El técnico brasileño aprovechará la fecha FIFA para observar tanto a jugadores jóvenes como a futbolistas con experiencia, una estrategia que busca fortalecer al plantel en competiciones internacionales.

La selección hondureña abre una etapa renovada bajo el mando del técnico español José Francisco Molina. Tras quedar fuera del Mundial 2026, no ha disputado partidos oficiales desde noviembre de 2025, cuando empató sin anotaciones en Costa Rica, resultado que marcó su despedida de la eliminatoria.

En el debut de Mano Menezes, la 'bicolor' cayó 2-0 frente a los africanos en el estadio de Francia - Crédito: Movistar Deportes

El regreso de Bolivia a una Copa del Mundo podría concretarse esta noche, cuando el equipo dispute la final del repechaje ante Irak en el Estadio BBVA de Monterrey. El encuentro definirá cuál de las dos selecciones obtendrá el último cupo disponible para el Mundial 2026, una meta que los bolivianos persiguen desde su última participación en Estados Unidos 1994.

La ‘verde’ llega a este enfrentamiento decisivo tras superar a Surinam por 2-1 en semifinales, una victoria que renovó la ilusión del plantel y de sus seguidores. El resultado previo incrementó la confianza del combinado sudamericano en su capacidad para competir en instancias internacionales.

El elenco boliviano dio vuelta el resultado y se enfrentará a Irak por un boleto a la cita mundialista

Partidos de Repechaje

- Bosnia vs Italia (13:45 horas / ESPN, Disney+)

- Suecia vs Polonia (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- República Checa vs Dinamarca (13:45 horas / Disney+)

- Kosovo vs Turquía (13:45 horas / Disney+)

- RD Congo vs Jamaica (16:00 horas / DSports, DGO)

- Irak vs Bolivia (22:00 horas / DSports, DGO)

Partidos de amistosos internacionales

- Noruega vs Suiza (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Serbia vs Arabia Saudita (11:00 horas / Disney+)

- San Marino vs Andorra (11:00 horas / Disney+)

- Montenegro vs Eslovenia (11:00 horas / Disney+)

- Hungría vs Grecia (12:00 horas / Disney+)

- Perú vs Honduras (13:00 horas / América TV, ATV y Movistar Deportes)

- Escocia vs Costa de Marfil (13:30 horas / ESPN 5, Disney+)

- Países Bajos vs Ecuador (13:45 horas / Disney+)

- Inglaterra vs Japón (13:45 horas / Disney+)

- Ucrania vs Albania (13:45 horas / Disney+)

- Austria vs Corea del Sur (13:45 horas / Disney+)

- Eslovaquia vs Rumanía (13:45 horas / Disney+)

- Irlanda vs Macedonia del Norte (13:45 horas / Disney+)

- España vs Egipto (14:00 horas / Disney+)

- Estados Unidos vs Portugal (18:00 horas / Disney+)

- Argentina vs Zambia (18:15 horas / Disney+)

- Brasil vs Croacia (19:00 horas / Disney+)

Partidos de FIFA Series

- China 1-0 Camerún (Finalizado)

- Australia 1-0 Curazao (Finalizado)

- Kazajistán 1-0 Comoras (Finalizado)

Partidos de Segunda División España

- Mirandés vs Albacete (12:00 horas / DSports, DGO)

- Deportivo La Coruña vs Córdoba (13:00 horas / Disney+)

- Real Valladolid vs Cádiz (14:30 horas / DSports, DGO)

Partido de fútbol argentino

- Adovisi vs Argentinos Juniors (12:00 horas / Disney+)

Golazo de Jairo Vélez tras jugadón de Joao Grimaldo en Perú vs Honduras por amistoso FIFA 2026

El volante ecuatoriano nacionalizado peruano convirtió su primera anotación con la ‘bicolor’ luego de una excepcional acción del extremo de Sparta Praga en la que también participó Yoshimar Yotún

Golazo de Jairo Vélez tras jugadón de Joao Grimaldo en Perú vs Honduras por amistoso FIFA 2026

Perú 1-0 Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ buscará vencer en el segundo partido de Mano Menezes contra un elenco centroamericano que no consiguió su boleto al Mundial. Sigue las incidencias

Perú 1-0 Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El elenco dirigido por Sebastián Beccacece buscará dar el golpe en Eindhoven ante un cuadro holandés que viene invicto desde hace dos años. Sigue las incidencias

Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Bolivia vs Irak HOY: partido por final del repechaje al Mundial 2026

La ‘verde’ está ante la gran posibilidad de volver a un Mundial después de 32 años. Será todo o nada ante los asiáticos en la ciudad de Monterrey. Conoce los horarios del partidazo internacional

A qué hora juega Bolivia vs Irak HOY: partido por final del repechaje al Mundial 2026

A qué hora juega Ecuador vs Países Bajos HOY: partido amistoso en Eindhoven por fecha FIFA 2026

El encuentro en el Philips Stadion será un test fundamental para ambas selecciones, que buscan ajustar detalles y evaluar su nivel competitivo en la antesala del Mundial 2026, aprovechando el amistoso como preparación estratégica para la cita internacional

A qué hora juega Ecuador vs Países Bajos HOY: partido amistoso en Eindhoven por fecha FIFA 2026
Aprueban proyecto para sancionar con hasta 100 UIT a universidades públicas y privadas que se nieguen a ser locales de votación

Aprueban proyecto para sancionar con hasta 100 UIT a universidades públicas y privadas que se nieguen a ser locales de votación

Rafael López Aliaga arremente contra encuestadoras y las acusa de pedir dinero para favorecer a otros candidatos: “Son fake new”

“Un gobierno que no prioriza a la mujer ignora a la mitad del país”: especialista advierte que candidatos relegan la agenda mujer

Ministros de José María Balcázar se preparan para el voto de confianza: iniciaron las coordinaciones con bancadas

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto del evento que reúne a 12 candidatos hoy martes 31 de marzo

Daniela Darcourt incursiona en la cumbia junto a la Orquesta Candela, presentan ‘Sigo enamorado de ti’

Daniela Darcourt incursiona en la cumbia junto a la Orquesta Candela, presentan ‘Sigo enamorado de ti’

Alejandra Baigorria se quiebra por críticas de Magaly Medina a su nuevo negocio de rifas y labor social: “Quiere destruirme”

La repudiada reacción de Piero Arenas tras ser consultado sobre denuncia de abuso sexual

Flavia Laos habla de su encuentro con Luciana Fuster: “Siento que hemos retomado la amistad sincera”

Piero Arenas, de ‘Esto es Guerra’, es denunciado por abuso sexual y divulgación de imágenes íntimas: “Podría ir 20 años a prisión”

Golazo de Jairo Vélez tras jugadón de Joao Grimaldo en Perú vs Honduras por amistoso FIFA 2026

Golazo de Jairo Vélez tras jugadón de Joao Grimaldo en Perú vs Honduras por amistoso FIFA 2026

Perú 1-0 Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Bolivia vs Irak HOY: partido por final del repechaje al Mundial 2026

A qué hora juega Ecuador vs Países Bajos HOY: partido amistoso en Eindhoven por fecha FIFA 2026