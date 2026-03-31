Partidos de hoy, martes 31 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, martes 31 de marzo, la agenda futbolera está cargada de encuentros imperdibles: Perú buscará levantarse frente Honduras, Bolivia se juega su boleto al Mundial 2026, Argentina continuará con su preparación a la cita mundialistas, Brasil hará lo suyo contra Croacia, y mucho más.
Tras la dura derrota con Senegal, Mano Menezes saldrá a celebrar su primer triunfo al mando de la selección peruana. El técnico brasileño aprovechará la fecha FIFA para observar tanto a jugadores jóvenes como a futbolistas con experiencia, una estrategia que busca fortalecer al plantel en competiciones internacionales.
La selección hondureña abre una etapa renovada bajo el mando del técnico español José Francisco Molina. Tras quedar fuera del Mundial 2026, no ha disputado partidos oficiales desde noviembre de 2025, cuando empató sin anotaciones en Costa Rica, resultado que marcó su despedida de la eliminatoria.
El regreso de Bolivia a una Copa del Mundo podría concretarse esta noche, cuando el equipo dispute la final del repechaje ante Irak en el Estadio BBVA de Monterrey. El encuentro definirá cuál de las dos selecciones obtendrá el último cupo disponible para el Mundial 2026, una meta que los bolivianos persiguen desde su última participación en Estados Unidos 1994.
La ‘verde’ llega a este enfrentamiento decisivo tras superar a Surinam por 2-1 en semifinales, una victoria que renovó la ilusión del plantel y de sus seguidores. El resultado previo incrementó la confianza del combinado sudamericano en su capacidad para competir en instancias internacionales.
Partidos de Repechaje
- Bosnia vs Italia (13:45 horas / ESPN, Disney+)
- República Checa vs Dinamarca (13:45 horas / Disney+)
- RD Congo vs Jamaica (16:00 horas / DSports, DGO)
- Irak vs Bolivia (22:00 horas / DSports, DGO)
Partidos de amistosos internacionales
- Noruega vs Suiza (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)
- Serbia vs Arabia Saudita (11:00 horas / Disney+)
- San Marino vs Andorra (11:00 horas / Disney+)
- Montenegro vs Eslovenia (11:00 horas / Disney+)
- Hungría vs Grecia (12:00 horas / Disney+)
- Escocia vs Costa de Marfil (13:30 horas / ESPN 5, Disney+)
- Inglaterra vs Japón (13:45 horas / Disney+)
- Ucrania vs Albania (13:45 horas / Disney+)
- Austria vs Corea del Sur (13:45 horas / Disney+)
- Eslovaquia vs Rumanía (13:45 horas / Disney+)
- Irlanda vs Macedonia del Norte (13:45 horas / Disney+)
- España vs Egipto (14:00 horas / Disney+)
- Estados Unidos vs Portugal (18:00 horas / Disney+)
- Argentina vs Zambia (18:15 horas / Disney+)
- Brasil vs Croacia (19:00 horas / Disney+)
Partidos de FIFA Series
- China 1-0 Camerún (Finalizado)
- Australia 1-0 Curazao (Finalizado)
- Kazajistán 1-0 Comoras (Finalizado)
Partidos de Segunda División España
- Mirandés vs Albacete (12:00 horas / DSports, DGO)
- Deportivo La Coruña vs Córdoba (13:00 horas / Disney+)
- Real Valladolid vs Cádiz (14:30 horas / DSports, DGO)
Partido de fútbol argentino
- Adovisi vs Argentinos Juniors (12:00 horas / Disney+)