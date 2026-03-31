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Turquía vs Kosovo 1-0 EN VIVO: minuto a minuto del partido por final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Será todo o nada para ambas selecciones, que buscan uno de los cuatro cupos mundialistas de la UEFA. Uno parte como favorito, mientras que el otro quiere hacer historia. Sigue las incidencias del encuentro

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20:10 hsHoy

MIN 63: Reacciona el portero Arijanet Murić ante un notable remate de Kenan Yıldız. Los turcos se acercan a ampliar la ventaja.

20:07 hsHoy

MIN 60: Kosovo ha asumido mayor protagonismo tras verse abajo en el marcador.

20:01 hsHoy

MIN 52: ¡GOOOOOL DE TURQUÍA! Kerem Aktürkoğlu marca el 1-0 para su selección. Los kosovares reclamaron fuera de juego, que fue descartado por el VAR.

19:58 hsHoy

MIN 50: Turquía continúa con el control del juego, pero no hace daño. Silbatinas caen de las cuatro gradas ante la posición de los ‘sultanes’.

19:53 hsHoy

¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO! Kosovo y Turquía regresaron al terreno de juego para disputar el complemento. Se define la plaza al Mundial.

19:32 hsHoy

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Kosovo y Turquía igualan sin goles en Pristina. De momento, este es el único juego del repechaje europeo sin dianas antes del entre tiempo.

19:28 hsHoy

MIN 40: Turquía intentó llegar al área kosovar a través de la elaboración bajo el manejo de los hilos del habilidoso Arda Guler.

19:25 hsHoy

MIN 38: Se mantiene la paridad en el luminoso. Fuerzas parejas en Pristina.

19:20 hsHoy

MIN 32: Se perdió el gol Turquía. Salvó con el pecho Kreshnik Hajrizi lo que pudo ser la caída de los suyos.

19:16 hsHoy

MIN 30: Manoteo de Çakır y travesaño. El disparo de Asllani pudo abrir la cuenta para Kosovo.

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