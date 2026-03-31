Turquía vs Kosovo 1-0 EN VIVO: minuto a minuto del partido por final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

MIN 63: Reacciona el portero Arijanet Murić ante un notable remate de Kenan Yıldız. Los turcos se acercan a ampliar la ventaja.
MIN 60: Kosovo ha asumido mayor protagonismo tras verse abajo en el marcador.
MIN 52: ¡GOOOOOL DE TURQUÍA! Kerem Aktürkoğlu marca el 1-0 para su selección. Los kosovares reclamaron fuera de juego, que fue descartado por el VAR.
MIN 50: Turquía continúa con el control del juego, pero no hace daño. Silbatinas caen de las cuatro gradas ante la posición de los ‘sultanes’.
¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO! Kosovo y Turquía regresaron al terreno de juego para disputar el complemento. Se define la plaza al Mundial.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Kosovo y Turquía igualan sin goles en Pristina. De momento, este es el único juego del repechaje europeo sin dianas antes del entre tiempo.
MIN 40: Turquía intentó llegar al área kosovar a través de la elaboración bajo el manejo de los hilos del habilidoso Arda Guler.
MIN 38: Se mantiene la paridad en el luminoso. Fuerzas parejas en Pristina.
MIN 32: Se perdió el gol Turquía. Salvó con el pecho Kreshnik Hajrizi lo que pudo ser la caída de los suyos.
MIN 30: Manoteo de Çakır y travesaño. El disparo de Asllani pudo abrir la cuenta para Kosovo.