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Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El elenco dirigido por Sebastián Beccacece buscará dar el golpe en Eindhoven ante un cuadro holandés que viene invicto desde hace dos años. Sigue las incidencias

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18:39 hsHoy

La selección de Ecuador, con su máximo goleador Enner Valencia, se enfrenta a la poderosa Holanda en un partido de preparación clave. Repasamos la actualidad de los equipos y lo que está en juego en este encuentro internacional

Calentamiento en el campo y análisis en la cabina. Acompaña a las selecciones de Países Bajos y Ecuador en su preparación para el Mundial, con datos, estadísticas y las opiniones de los expertos antes del pitazo inicial.
18:27 hsHoy

Ambas selecciones llevan a cabo ejercicios precompetitivos en el césped del Philips Stadion. Los jugadores afinan detalles tácticos, realizan movimientos sin balón y ejecutan ajustes físicos bajo la supervisión de sus respectivos cuerpos técnicos.

18:14 hsHoy

Alineación confirmada de Países Bajos:

Flekken; Dumfries, Vrij, van Dijk, Ake; Schouten, Timber; Malen, Simons, Gakpo; Brobbey

Gráfico mostrando el once inicial de la selección de Países Bajos contra Ecuador. Incluye fotografías de los once jugadores y una lista de suplentes
La selección de Países Bajos presenta su once inicial para el partido amistoso contra Ecuador, como parte de la preparación rumbo a la Fecha FIFA 2026.
18:09 hsHoy

La selección de Ecuador enfrentará a Países Bajos con la siguiente alineación titular, confirmada para el encuentro amistoso por el director técnico Sebastián Beccacece:

Gonzalo Valle será el portero y portará el número 22. La defensa estará conformada por Félix Torres (2), Joel Ordóñez (4), Willian Pacho (6) y Pervis Estupiñán (7). En el mediocampo, se alinearán John Yeboah (9), Pedro Vite (15), Alan Franco (21) y Moisés Caicedo (23). En la ofensiva, sobresalen Gonzalo Plata (19) y el capitán Enner Valencia (13), quien liderará el ataque del combinado ecuatoriano.

Un jugador de fútbol con camiseta amarilla de Ecuador y el escudo de la selección visible, mientras se muestra la alineación oficial del equipo
La selección de Ecuador revela su alineación titular para el encuentro amistoso internacional frente a Países Bajos. (@LaTri)
18:03 hsHoy

A poco menos de una hora de iniciar el partido esta es la posible alineación de Ecuador

Desde Eindhoven, una reportera nos informa sobre la posible formación de Ecuador, destacando el regreso de Pervis Estupiñán y la esperada inclusión de Jordy Caicedo en el ataque | DSports Ecuador
17:57 hsHoy

Un grupo de apasionados hinchas ecuatorianos que residen en Europa son entrevistados antes de un partido amistoso de su selección. Comparten la emoción de viajar desde diferentes países para apoyar a ‘La Tri’ y expresan su profundo orgullo nacional.

La fiebre del fútbol ecuatoriano llega a Europa. Fanáticos con camisetas y banderas de Ecuador comparten sus sentimientos y expectativas con una reportera, demostrando que su apoyo a la selección no conoce de distancias.
17:30 hsHoy

La distribución de dorsales para el amistoso ante Países Bajos es la siguiente: Galíndez (1), Félix Torres (2), J. Hurtado (3), J. Ordóñez (4), J. Alcívar (5), W. Pacho (6), P. Estupiñán (7), A. Valencia (8), J. Yeboah (9), K. Páez (10), E. Legendre (11), D. Cabezas (12), E. Valencia (13), A. Minda (14), P. Vite (15), J. Caicedo (16), A. Preciado (17), J. Mercado (18), G. Plata (19), L. Corozo (20), A. Franco (21), G. Valle (22), M. Caicedo (23), Y. Medina (24), J. Porozo (25) y J. Arévalo (26).

17:17 hsHoy

Dónde ver Ecuador vs Países Bajos HOY: Canal TV del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘tricolor’ apunta a encontrar una regularidad que le permita llegar con confianza al Mundial de Norteamérica, aunque delante tiene a una ‘naranja mecánica’ que no pierde desde el 2024. Conoce cómo seguir esta contienda

Dónde ver Ecuador vs Países Bajos por amistoso FIFA 2026.
Dónde ver Ecuador vs Países Bajos por amistoso FIFA 2026.

La selección de Ecuador se medirá contra su similar de Países Bajos hoy, martes 31 de marzo, en un amistoso FIFA 2026. El Philips Stadion de Eindhoven será el escenario de dos equipos que buscan afinar detalles con miras a sus participaciones en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

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17:17 hsHoy

A qué hora juega Ecuador vs Países Bajos HOY: partido amistoso en Eindhoven por fecha FIFA 2026

El encuentro en el Philips Stadion será un test fundamental para ambas selecciones, que buscan ajustar detalles y evaluar su nivel competitivo en la antesala del Mundial 2026, aprovechando el amistoso como preparación estratégica para la cita internacional

La fiebre del fútbol ecuatoriano llega a Europa. Fanáticos con camisetas y banderas de Ecuador comparten sus sentimientos y expectativas con una reportera, demostrando que su apoyo a la selección no conoce de distancias.

El encuentro entre Ecuador y Países Bajos, programado para hoy, martes 31 de marzo de 2026, en la ciudad de Eindhoven, resalta dentro del calendario internacional al coincidir con el partido número 600 de la selección sudamericana.

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06:10 hsHoy

Las selecciones de Ecuador y Países Bajos se enfrentarán hoy, martes 31 de marzo, en un amistoso a realizarse en el Philips Stadion de Eindhoven. Será una gran prueba para dos escuadras que tienen al Mundial 2026 entre ceja y ceja.

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