Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La selección de Ecuador, con su máximo goleador Enner Valencia, se enfrenta a la poderosa Holanda en un partido de preparación clave. Repasamos la actualidad de los equipos y lo que está en juego en este encuentro internacional
Ambas selecciones llevan a cabo ejercicios precompetitivos en el césped del Philips Stadion. Los jugadores afinan detalles tácticos, realizan movimientos sin balón y ejecutan ajustes físicos bajo la supervisión de sus respectivos cuerpos técnicos.
Alineación confirmada de Países Bajos:
Flekken; Dumfries, Vrij, van Dijk, Ake; Schouten, Timber; Malen, Simons, Gakpo; Brobbey
La selección de Ecuador enfrentará a Países Bajos con la siguiente alineación titular, confirmada para el encuentro amistoso por el director técnico Sebastián Beccacece:
Gonzalo Valle será el portero y portará el número 22. La defensa estará conformada por Félix Torres (2), Joel Ordóñez (4), Willian Pacho (6) y Pervis Estupiñán (7). En el mediocampo, se alinearán John Yeboah (9), Pedro Vite (15), Alan Franco (21) y Moisés Caicedo (23). En la ofensiva, sobresalen Gonzalo Plata (19) y el capitán Enner Valencia (13), quien liderará el ataque del combinado ecuatoriano.
A poco menos de una hora de iniciar el partido esta es la posible alineación de Ecuador
Un grupo de apasionados hinchas ecuatorianos que residen en Europa son entrevistados antes de un partido amistoso de su selección. Comparten la emoción de viajar desde diferentes países para apoyar a ‘La Tri’ y expresan su profundo orgullo nacional.
La distribución de dorsales para el amistoso ante Países Bajos es la siguiente: Galíndez (1), Félix Torres (2), J. Hurtado (3), J. Ordóñez (4), J. Alcívar (5), W. Pacho (6), P. Estupiñán (7), A. Valencia (8), J. Yeboah (9), K. Páez (10), E. Legendre (11), D. Cabezas (12), E. Valencia (13), A. Minda (14), P. Vite (15), J. Caicedo (16), A. Preciado (17), J. Mercado (18), G. Plata (19), L. Corozo (20), A. Franco (21), G. Valle (22), M. Caicedo (23), Y. Medina (24), J. Porozo (25) y J. Arévalo (26).
La selección de Ecuador se medirá contra su similar de Países Bajos hoy, martes 31 de marzo, en un amistoso FIFA 2026. El Philips Stadion de Eindhoven será el escenario de dos equipos que buscan afinar detalles con miras a sus participaciones en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.
El encuentro entre Ecuador y Países Bajos, programado para hoy, martes 31 de marzo de 2026, en la ciudad de Eindhoven, resalta dentro del calendario internacional al coincidir con el partido número 600 de la selección sudamericana.
Las selecciones de Ecuador y Países Bajos se enfrentarán hoy, martes 31 de marzo, en un amistoso a realizarse en el Philips Stadion de Eindhoven. Será una gran prueba para dos escuadras que tienen al Mundial 2026 entre ceja y ceja.