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Recuperación del Campo de Marte tiene nueva fecha de entrega y sus areas verdes estarán a cargo de Jesús María

INVERMET resolvió el contrato con el Consorcio Ejecutor DISAMART por los retrasos en la rehabilitación del Campo de Marte y anunció acciones legales, mientras la Municipalidad de Jesús María alista el reingreso para asumir el riego y el mantenimiento de las áreas verdes deterioradas; la entrega de la obra se proyectó para la primera quincena de septiembre

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La recuperación del Campo de Marte tuvo una nueva fecha tentativa de entrega: la primera quincena de septiembre. El alcalde de Jesús María, Jesús Alberto Gávez (de Renovación Popular), sostuvo que la obra seguirá bajo responsabilidad de INVERMET, mientras su municipalidad retomará el mantenimiento de las áreas verdes tras recibir la autorización y la documentación correspondiente.

La definición de la fecha llegó luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de INVERMET, resolviera el contrato con el Consorcio Ejecutor DISAMART por retrasos y bajo avance en el proyecto “Mejoramiento del Campo de Marte”. El pronunciamiento oficial, fechado el 21 de mayo de 2026, también anunció acciones legales y medidas de riego y control coordinadas con la Municipalidad de Jesús María.

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En entrevista con Canal N este viernes 22 de mayo, Gávez explicó que su comuna espera recibir “entre lunes y martes” la documentación que permitirá reingresar formalmente al parque para ejecutar labores de riego, evaluación y recuperación de especies arbóreas que, según indicó, fueron entregadas en número superior a 2.300.

Recuperación del Campo de Marte tiene nueva fecha de entrega y sus areas verdes estarán a cargo de Jesús María
Así quedó el Campo de Marte tras trabajos inconclusos - Canal N

Contrato resuelto y retorno del mantenimiento distrital

Gávez señaló que Jesús María entregó el parque a la MML —en particular a INVERMET— para una rehabilitación integral, pero advirtió que en marzo detectaron abandono en el riego de árboles. Según relató, tras comunicarse con INVERMET, su municipio realizó un “riego de emergencia” con autorización, pese a que desde el inicio de obras en noviembre no podía acceder al recinto con normalidad.

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El alcalde afirmó que Jesús María realizó por más de cuatro décadas labores de mantenimiento del parque metropolitano, y que ahora retomará esa tarea mientras la entidad metropolitana define la continuidad del proyecto. En esa línea, precisó la división de responsabilidades: la culminación de la obra seguirá a cargo de INVERMET, y la comuna distrital ingresará a atender árboles y jardines apenas reciba el sustento legal.

En el comunicado del 21 de mayo, INVERMET atribuyó la resolución del contrato al “retraso en los trabajos” y al “bajo ritmo de avance” en acciones de emergencia para mitigar el daño en áreas verdes. También informó que iniciará acciones legales “contra quienes resulten responsables” y que derivará el caso a organismos competentes de fiscalización y control.

Recuperación del Campo de Marte tiene nueva fecha de entrega y sus areas verdes estarán a cargo de Jesús María
Así quedó el Campo de Marte tras trabajos inconclusos - Canal N

Qué incluía el proyecto y qué quedó pendiente

El alcalde detalló que la intervención planteaba una rehabilitación “completa” que no se limitaba al grass. Según enumeró, el plan contemplaba retirar asfalto colocado en una gestión anterior en el entorno del monumento, renovar veredas, incorporar 50 cámaras de vigilancia, instalar un baño soterrado y sumar un segundo servicio higiénico, además de implementar canales de riego.

Gávez sostuvo que el baño existente era obsoleto y sin desagüe, y lo describió como un “foco infeccioso”. Añadió que el proyecto preveía una central de videovigilancia soterrada para no afectar el paisaje urbanístico, así como espacios de trote, bicicleta y juegos para niños, incluidos juegos inclusivos, sin intervenir áreas verdes.

El alcalde también subrayó la vigencia de una ley de intangibilidad para el Campo de Marte, y remarcó que, según la propuesta, no se reducirían las zonas verdes. En su relato, el espacio ya había recibido usos excepcionales en el pasado, como el vacunatorio del Ministerio de Salud durante 2020 y 2021.

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Así quedó el Campo de Marte tras trabajos inconclusos - Canal N

Nueva fecha: primera quincena de septiembre y coordinación política

Consultado por el acceso vecinal y el plazo de entrega, Gávez dijo que la meta es la primera quincena de septiembre, condicionada a la voluntad política y a un trabajo coordinado con la MML. “Voy a tocarle la puerta” al alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, afirmó.

Reggiardo, al igual que Gávez y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, pertenece a Renovación Popular, partido que hoy concentra la conducción política en el gobierno metropolitano y en el distrito directamente afectado por las obras. En ese marco, el alcalde de Jesús María pidió facilidades para ampliar horarios de trabajo y acelerar la recuperación del parque.

De acuerdo con INVERMET, mientras se convoca la ejecución del saldo de obra, se implementarán acciones inmediatas de mitigación, riego, control y mantenimiento en coordinación con la Municipalidad de Jesús María.

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