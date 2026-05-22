Korina Rivadeneira le hizo inesperado reclamo a Diana Sánchez por admitir que le gustaba Mario Hart: “¡Me dio un palmazo!”

La exchica reality Diana Sánchez contó cómo reaccionó Korina Rivadeneira luego de escuchar que admitió públicamente que en el pasado sintió atracción por Mario Hart. YouTube/ Sin que decir.

La exchica reality Diana Sánchez decidió poner fin a los rumores y especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales luego de varias bromas relacionadas con Mario Hart y Paloma Fiuza en el pódcast ‘Sin más que decir’.

La influencer y conductora aprovechó una reciente transmisión para aclarar públicamente cuál es la verdadera relación que mantiene con Korina Rivadeneira y cómo reaccionó la modelo venezolana después de escuchar que ella admitiera que, en el pasado, sintió atracción por el exchico reality.

Todo comenzó cuando en plena emisión del programa en vivo aparecieron comentarios de usuarios cuestionando las bromas que se realizan dentro del espacio digital. Algunos seguidores consideraron incómodo que se mencionara constantemente a Mario junto a Paloma, sobre todo teniendo en cuenta la relación que existe con Korina, actual esposa del piloto.

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Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.

su encuentro con Korina Rivadeneira

Lejos de ignorar el tema, la bailarina decidió detener la conversación y responder directamente a quienes estaban criticando el contenido del programa. La conductora explicó que existe una amistad de muchos años entre todos los involucrados y que las bromas nacen únicamente desde la confianza y el cariño que comparten.

“Quiero hacer un paréntesis, porque esto sí me preocupa, acá había un comentario que dice: ‘Qué feo que debe sentir Korina de sus examigos, compañeros, que estén alcahueteando lo de Paloma’”, leyó Diana durante la transmisión en vivo, dejando claro que quería responder a las especulaciones que empezaban a crecer en redes sociales.

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Tras ello, la exchica reality remarcó que tanto ella como la brasileña mantienen una relación cercana con Mario Hart, pero también con Korina Rivadeneira, por lo que descartó cualquier mala intención detrás de las bromas que suelen hacerse en el programa.

“Vamos a hacer un momento aquí, yo soy amiga de Mario, Paloma es amiga de Mario, todos somos amigos y también hemos compartido con Korina, la queremos, yo también y todos los chicos de aquí, sabemos cuál es la situación más o menos de Mario, pero él tiene que dar a conocer qué es lo que está pasando”, sostuvo la conductora, intentando dejar en claro que no existe ningún tipo de conflicto interno entre ellos.

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Sin embargo, el momento que terminó robándose la atención de los seguidores fue cuando Diana Sánchez reveló la inesperada reacción que tuvo Korina Rivadeneira luego de escuchar los comentarios sobre Mario Hart. La influencer contó que recientemente coincidió con la actriz venezolana en el canal donde ambas trabajan y protagonizaron una divertida escena que terminó demostrando la confianza que existe entre ellas.

Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.

Todo es broma

“Lo que hacemos acá es bromear porque somos patas, tenemos la confianza para molestarnos, para bromearnos, ayer me encontré con Korina, estaba en el canal y me metió un palmazo en el po..: ‘¡Con que te gusta Mario!’ y se mató de la risa conmigo”, relató Diana entre risas, generando inmediatamente la reacción divertida de sus compañeros en el set.

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La anécdota dejó en evidencia que, lejos de existir tensiones o incomodidades entre ambas figuras de televisión, la relación entre Diana Sánchez y Korina Rivadeneira continúa siendo cercana y amigable. De hecho, la propia conductora insistió en que todas las bromas forman parte de una dinámica que mantienen desde hace muchos años, debido a la confianza que construyeron durante su paso por la televisión y realities juveniles.

“De verdad nosotros tenemos la confianza, las ganas de poder molestarnos sin hacer sentir nada mal a nadie, Israel lanza también algunas cosas, yo también, jugamos porque nos conocemos hace más de 15 años”, aclaró la exchica reality para ponerle fin a las especulaciones.

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Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.

No obstante, el tema tomó todavía más fuerza debido a que, días atrás, Diana Sánchez sorprendió al admitir públicamente que sí sintió atracción por Mario Hart durante la época en que ambos compartían pantallas en el desaparecido reality ‘Combate’. Durante años, ese rumor acompañó a los exintegrantes del programa juvenil, aunque ninguno de los dos había hablado tan directamente sobre el tema.

La confesión ocurrió también en el pódcast ‘Sin más que decir’, donde la influencer compartía conversación precisamente con Mario Hart y otros excompañeros del reality. En medio de las bromas y recuerdos sobre aquellos años de popularidad televisiva, Diana terminó reconociendo lo que muchos sospechaban desde hace tiempo.

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Durante la conversación, uno de los participantes le preguntó directamente sobre la supuesta atracción que habría sentido por el piloto cuando ambos coincidían en ‘Combate’. Lejos de esquivar la pregunta, la exchica reality terminó sincerándose. “¿Lo estás aceptando recién?”, le dijeron en tono de broma, mientras ella finalmente admitía la situación entre risas.

Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.