Perú

Korina Rivadeneira le hizo inesperado reclamo a Diana Sánchez por admitir que le gustaba Mario Hart: “¡Me dio un palmazo!”

La exchica reality contó cómo reaccionó la modelo venezolana luego de escuchar que admitió públicamente que en el pasado sintió atracción por el corredor de autos

Guardar
Google icon
La exchica reality Diana Sánchez contó cómo reaccionó Korina Rivadeneira luego de escuchar que admitió públicamente que en el pasado sintió atracción por Mario Hart. YouTube/ Sin que decir.

La exchica reality Diana Sánchez decidió poner fin a los rumores y especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales luego de varias bromas relacionadas con Mario Hart y Paloma Fiuza en el pódcast ‘Sin más que decir’.

La influencer y conductora aprovechó una reciente transmisión para aclarar públicamente cuál es la verdadera relación que mantiene con Korina Rivadeneira y cómo reaccionó la modelo venezolana después de escuchar que ella admitiera que, en el pasado, sintió atracción por el exchico reality.

Todo comenzó cuando en plena emisión del programa en vivo aparecieron comentarios de usuarios cuestionando las bromas que se realizan dentro del espacio digital. Algunos seguidores consideraron incómodo que se mencionara constantemente a Mario junto a Paloma, sobre todo teniendo en cuenta la relación que existe con Korina, actual esposa del piloto.

PUBLICIDAD

Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.
Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.

su encuentro con Korina Rivadeneira

Lejos de ignorar el tema, la bailarina decidió detener la conversación y responder directamente a quienes estaban criticando el contenido del programa. La conductora explicó que existe una amistad de muchos años entre todos los involucrados y que las bromas nacen únicamente desde la confianza y el cariño que comparten.

Quiero hacer un paréntesis, porque esto sí me preocupa, acá había un comentario que dice: ‘Qué feo que debe sentir Korina de sus examigos, compañeros, que estén alcahueteando lo de Paloma’”, leyó Diana durante la transmisión en vivo, dejando claro que quería responder a las especulaciones que empezaban a crecer en redes sociales.

PUBLICIDAD

Tras ello, la exchica reality remarcó que tanto ella como la brasileña mantienen una relación cercana con Mario Hart, pero también con Korina Rivadeneira, por lo que descartó cualquier mala intención detrás de las bromas que suelen hacerse en el programa.

Vamos a hacer un momento aquí, yo soy amiga de Mario, Paloma es amiga de Mario, todos somos amigos y también hemos compartido con Korina, la queremos, yo también y todos los chicos de aquí, sabemos cuál es la situación más o menos de Mario, pero él tiene que dar a conocer qué es lo que está pasando”, sostuvo la conductora, intentando dejar en claro que no existe ningún tipo de conflicto interno entre ellos.

Sin embargo, el momento que terminó robándose la atención de los seguidores fue cuando Diana Sánchez reveló la inesperada reacción que tuvo Korina Rivadeneira luego de escuchar los comentarios sobre Mario Hart. La influencer contó que recientemente coincidió con la actriz venezolana en el canal donde ambas trabajan y protagonizaron una divertida escena que terminó demostrando la confianza que existe entre ellas.

Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.
Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.

Todo es broma

Lo que hacemos acá es bromear porque somos patas, tenemos la confianza para molestarnos, para bromearnos, ayer me encontré con Korina, estaba en el canal y me metió un palmazo en el po..: ‘¡Con que te gusta Mario!’ y se mató de la risa conmigo”, relató Diana entre risas, generando inmediatamente la reacción divertida de sus compañeros en el set.

La anécdota dejó en evidencia que, lejos de existir tensiones o incomodidades entre ambas figuras de televisión, la relación entre Diana Sánchez y Korina Rivadeneira continúa siendo cercana y amigable. De hecho, la propia conductora insistió en que todas las bromas forman parte de una dinámica que mantienen desde hace muchos años, debido a la confianza que construyeron durante su paso por la televisión y realities juveniles.

De verdad nosotros tenemos la confianza, las ganas de poder molestarnos sin hacer sentir nada mal a nadie, Israel lanza también algunas cosas, yo también, jugamos porque nos conocemos hace más de 15 años”, aclaró la exchica reality para ponerle fin a las especulaciones.

Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.
Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.

No obstante, el tema tomó todavía más fuerza debido a que, días atrás, Diana Sánchez sorprendió al admitir públicamente que sí sintió atracción por Mario Hart durante la época en que ambos compartían pantallas en el desaparecido reality ‘Combate’. Durante años, ese rumor acompañó a los exintegrantes del programa juvenil, aunque ninguno de los dos había hablado tan directamente sobre el tema.

La confesión ocurrió también en el pódcast ‘Sin más que decir’, donde la influencer compartía conversación precisamente con Mario Hart y otros excompañeros del reality. En medio de las bromas y recuerdos sobre aquellos años de popularidad televisiva, Diana terminó reconociendo lo que muchos sospechaban desde hace tiempo.

Durante la conversación, uno de los participantes le preguntó directamente sobre la supuesta atracción que habría sentido por el piloto cuando ambos coincidían en ‘Combate’. Lejos de esquivar la pregunta, la exchica reality terminó sincerándose. “¿Lo estás aceptando recién?”, le dijeron en tono de broma, mientras ella finalmente admitía la situación entre risas.

Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.
Diana Sánchez admite que sí le gustó Mario Hart y revela curiosa reacción de Korina Rivadeneira. Captura: YouTube.

Temas Relacionados

Diana SánchezKorina RivadeneiraMario Hartperu-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 21 de mayo de 2026

El IGP registró tres sismos en menos de 24 horas: el principal de magnitud 6.1 sacudió la región Ica, y dos réplicas de 4.1 y 3.6 grados se sintió horas después en la misma región. Un temblor de 3.6 se sintió a las 21:35 en la región Arequipa. Aquí el reporte completo con datos técnicos y el balance de daños

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 21 de mayo de 2026

Emergencia en Real Plaza Primavera: caen vidrios de la fachada y cierran vía en Av. Angamos de San Borja

La caída de fragmentos de vidrio templado en la entrada del local provocó el cierre parcial de la vereda y la vía en la cuadra 25 de la avenida Angamos Este. El centro comercial activó protocolos de seguridad y restringió el acceso peatonal

Emergencia en Real Plaza Primavera: caen vidrios de la fachada y cierran vía en Av. Angamos de San Borja

Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?

A menos de un mes del torneo, el proceso de visados del combinado iraní continúa sin resolverse por completo, generando preocupación en la federación y seguimiento directo de la FIFA

Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?

Caral llega al mundo digital: exposición gratuita en Lima usará realidad virtual y juegos para difundir patrimonio arqueológico

La exposición “Uniendo Historias y Mundos” reunirá recorridos 360°, realidad virtual y juegos educativos para acercar el legado de la Ciudad Sagrada al público en Lima

Caral llega al mundo digital: exposición gratuita en Lima usará realidad virtual y juegos para difundir patrimonio arqueológico

Toñizonte sorprende al revelar los supuestos grandes sueldos de los integrantes de ‘La Granja VIP’: “Yo quiero entrar”

Durante el pódcast ‘Eso háblalo’, el conductor sorprendió al revelar la cifra que, según una fuente cercana, cobrarían los integrantes del programa de convivencia

Toñizonte sorprende al revelar los supuestos grandes sueldos de los integrantes de ‘La Granja VIP’: “Yo quiero entrar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar se reunió en Palacio con el exsacerdote expulsado por el Vaticano por escándalo sexual, guía de Roberto Sánchez

José Balcázar se reunió en Palacio con el exsacerdote expulsado por el Vaticano por escándalo sexual, guía de Roberto Sánchez

Keiko Fujimori afirma que pidió perdón en Puno por muertes en protestas y por sostener a Dina Boluarte en el poder

La polémica reacción de María del Carmen Alva tras disolución de la bancada Podemos Perú: “No quieren trabajar”

Crimen de alcalde en Piura: Presidencia emite mensaje escueto, Congreso exige buscar sicarios y Defensoría convoca reunión urgente

Solo dos postulantes continúan en carrera para liderar la ONPE tras aprobar prueba de conocimientos: ¿quiénes son?

ENTRETENIMIENTO

Toñizonte sorprende al revelar los supuestos grandes sueldos de los integrantes de ‘La Granja VIP’: “Yo quiero entrar”

Toñizonte sorprende al revelar los supuestos grandes sueldos de los integrantes de ‘La Granja VIP’: “Yo quiero entrar”

Usuarios reaccionan al hackeo del Sismate tras falsa alarma de terremoto y tsunami en Perú: “Para eso gastan 40 millones”

Jenko del Río expone confesión de Paloma Fiuza sobre Christian Domínguez: “Quiso entrar a su cuarto”

Ampayan a Carlos Alcántara y Laura Huarcayo de la mano en concierto de Ed Sheeran

María Pia Copello y +QTV en reestructuración: los programas que no funcionaron, la salida de Peter Fajardo y la crisis en su canal de streaming

DEPORTES

Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?

Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?

Franco Velazco zanja polémica de José Rivera: “Es un tema superado, está a las órdenes del comando técnico de Héctor Cúper”

La espina clavada de Leao Butrón: “Deportivamente sí debía ir al Mundial 2018, mi rendimiento estaba por encima de cualquier otro arquero”

Vanessa Palacios apunta a dirigir la selección y se prepara en Europa: “Quiero ayudar a que el vóley peruano vuelva a crecer”

Gerente deportivo de Sporting Cristal lamenta el momento de Felipe Vizeu y anuncia refuerzos: “No voy a criticarlo”