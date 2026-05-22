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Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si gana la final de la ATP 500 de Hamburgo

El tenista peruano luchará por coronarse campeón de la competencia tras vencer de manera contundente al estadounidense Aleksandar Kovacevic en semifinales

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Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si se corona campeón de la ATP 500 de Hamburgo 2026
Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si se corona campeón de la ATP 500 de Hamburgo 2026

El acceso de Ignacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo 2026 representa un hito en la historia reciente del tenis peruano. El triunfo por 6-1 y 6-4 frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic le permitió avanzar por primera vez a la instancia decisiva de un torneo ATP, consolidando así una campaña que ya es considerada extraordinaria.

El tenista limeño sostuvo a lo largo de la semana un rendimiento sobresaliente en las canchas de arcilla alemanas. La victoria ante Kovacevic se cimentó en la solidez de su juego y la capacidad de sostener la presión en los momentos clave, atributos que marcaron la diferencia en ambos sets.

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El monto millonario que ganaría Ignacio Buse si es campeón de ATP 500 de Hamburgo 2026

La actuación de Ignacio Buse en el torneo europeo lo proyectó hacia un lugar entre los 40 mejores del ranking ATP. Tras superar a Aleksandar Kovacevic, el peruano accedió por primera vez a la final de un ATP, un hecho que marca un antes y un después en su carrera profesional.

El partido definitorio está programado para este sábado 23 de mayo a las 07:30 horas de Perú. El contrincante será el vencedor del duelo entre Alex de Minaur y Tommy Paul, jugadores que actualmente ocupan el noveno y vigésimo sexto puesto del mundo, respectivamente.

Además del prestigio deportivo, el campeón del ATP 500 de Hamburgo 2026 recibirá un premio de 484.000 dólares, monto correspondiente a los 415.140 euros asignados al primer puesto según el tipo de cambio vigente. El título otorga también 500 puntos para el ranking ATP, un salto considerable en la clasificación mundial.

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Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 22, 2026 Peru's Ignacio Buse celebrates after winning his semi final match against Aleksandar Kovacevic of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer
Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 22, 2026 Peru's Ignacio Buse celebrates after winning his semi final match against Aleksandar Kovacevic of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

Así fue el triunfazo de Ignacio Buse frente Aleksandar Kovacevic en semifinales

La contundencia de Ignacio Buse en la semifinal del ATP 500 de Hamburgo lo catapultó a la final tras vencer a Aleksandar Kovacevic en dos sets corridos. El marcador reflejó la superioridad del peruano, quien se impuso por 6-1 y 6-4 y confirmó su gran momento en el circuito europeo.

Desde el inicio, Buse debió remontar el primer juego, pero luego encadenó seis games consecutivos para cerrar el primer set con amplia ventaja. Su dominio se apoyó en una derecha sólida, que apenas le generó dos errores no forzados, en contraste con los 18 cometidos por Kovacevic en el mismo golpe.

En la segunda manga, el jugador nacional mantuvo la concentración y la efectividad, asegurando el pase a la definición sin ceder terreno. El resultado lo instala por primera vez en la final de un torneo ATP, un logro histórico para el tenis peruano.

El rival en la final saldrá del enfrentamiento entre Alex de Minaur y Tommy Paul, quienes completan el cuadro de semifinalistas. El desenlace será clave para definir el nombre del campeón y el destino del trofeo en Hamburgo.

Ignacio Buse hace historia y clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo

“La semana más especial de mi vida”

En la rueda de prensa posterior al triunfo, Ignacio Buse transmitió una mezcla de alegría y reflexión sobre el paso que acaba de dar en Hamburgo. Reconoció abiertamente: “Hoy, por supuesto, estaba más nervioso que ayer”, dejando ver la carga emocional del encuentro decisivo.

El tenista peruano admitió que su rival no mostró su mejor versión, pero destacó su propio nivel en la pista: “Creo que él no jugó su mejor tenis hoy, pero yo logré jugar un tenis realmente bueno”. Además, dedicó palabras de respeto a Kovacevic, al señalar: “Tuvo una gran semana. Le deseo lo mejor para el resto de la temporada porque es una muy buena persona en el circuito”.

El tenista Ignacio Buse comparte su inmensa alegría en la entrevista en cancha tras derrotar a Kovacevic y clasificar a la final del ATP 500 de Hamburgo. Escucha sus reflexiones sobre el partido y este hito en su carrera.

Consultado sobre lo que significaría levantar el trofeo, Buse optó por centrarse en el presente. Definió el momento con claridad: “Por ahora ya es la semana más especial de mi vida”. Y añadió que su objetivo inmediato es disfrutar la experiencia: “Intentaré quedarme en el presente. Es muy difícil, pero voy a intentarlo, no pensar demasiado en el futuro. Y creo que ahí es donde juego mi mejor tenis”.

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