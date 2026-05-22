Ignacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo: “Es la semana más especial de mi vida”

El tenista Ignacio Buse comparte su inmensa alegría en la entrevista en cancha tras derrotar a Kovacevic y clasificar a la final del ATP 500 de Hamburgo. Escucha sus reflexiones sobre el partido y este hito en su carrera.

Ignacio Buse llegó a la primera final de ATP 500 de su carrera tras vencer al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 6-4 en una hora y cuatro minutos en las semifinales del Bitpanda Hamburg Open. Al salir de la cancha, el tenista peruano de 22 años reconoció que los nervios fueron mayores que en la jornada anterior, pero no ocultó la magnitud de lo que acaba de lograr: “No puedo describir lo que siento en este momento”.

Buse se convirtió en el primer tenista peruano en acceder a una final de ATP 500, la segunda categoría del circuito por detrás de los Grand Slams y los Masters 1000. Su semana en Hamburgo incluyó victorias ante el campeón defensor Flavio Cobolli, el checo Jakub Menšík y el francés Ugo Humbert, antes de despachar a Kovacevic con un tenis de una solidez estadística excepcional: 93% de puntos ganados con el primer saque, apenas siete errores no forzados y cuatro quiebres convertidos en cinco oportunidades.

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Ignacio Buse hace historia y clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo

“Es la semana más especial de mi vida”

En la conferencia de prensa posterior al partido, Buse habló con una mezcla de euforia contenida y lucidez sobre lo que había conseguido. “Hoy, por supuesto, estaba más nervioso que ayer”, admitió. “Pero esta sensación es increíble. No puedo describir lo que siento ahora mismo”.

El peruano reconoció que Kovacevic no estuvo en su mejor nivel, pero no restó mérito a su propia actuación: “Creo que él no jugó su mejor tenis hoy, pero yo logré jugar un tenis realmente bueno”. También tuvo palabras para su rival: “Tuvo una gran semana. Le deseo lo mejor para el resto de la temporada porque es una muy buena persona en el circuito”.

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Cuando le preguntaron qué significaría para él ganar el torneo al día siguiente, Buse respondió con la misma honestidad: “Por ahora ya es la semana más especial de mi vida”. Pero en lugar de proyectarse hacia el título, eligió anclar su respuesta en el presente: “Voy a tratar de disfrutar primero. Intentaré quedarme en el presente. Es muy difícil, pero voy a intentarlo, no pensar demasiado en el futuro. Y creo que ahí es donde juego mi mejor tenis”.

Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 22, 2026 Peru's Ignacio Buse celebrates after winning his semi final match against Aleksandar Kovacevic of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

La confianza construida en las últimas semanas

Buse también explicó el origen de su nivel en Hamburgo. No lo atribuyó a un golpe de inspiración ni a la fortuna del sorteo, sino a un trabajo sostenido en las semanas previas al torneo. “Sabía que tenía el nivel. He estado trabajando muy bien estas últimas semanas”, señaló. “Solo tenía que creer en mí mismo”.

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Esa confianza se tradujo en cifras que hablan por sí solas. A lo largo de la semana en Hamburgo, Buse no cedió ni un set en todo el torneo hasta la semifinal, y ante Kovacevic exhibió el partido más completo de su carrera en un torneo de esta envergadura: calificación de desempeño de 7.8 sobre 10 según las estadísticas oficiales del ATP, frente al 5.9 de su rival.

Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 22, 2026 Peru's Ignacio Buse celebrates after winning his semi final match against Aleksandar Kovacevic of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

La final del sábado

Buse disputó la final del Bitpanda Hamburg Open este sábado ante el australiano Alex de Minaur, número nueve del mundo, quien venció en la otra semifinal al estadounidense Tommy Paul. Para el peruano, que ingresó al torneo por la vía de la clasificación previa, el duelo representa la cima de su carrera hasta ahora y la oportunidad de convertirse en el primer tenista peruano en ganar un título ATP 500.

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El partido está programado para las 7:30 a.m. (hora de Perú). Buse cerró su comparecencia ante los medios con la misma línea con la que condujo toda la semana: presente, sin anticipar lo que puede venir. “Ha funcionado bien hasta ahora esta semana”, dijo antes de retirarse. “Gracias, muchas gracias”.