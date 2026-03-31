A qué hora juega Brasil vs Croacia HOY: partido amistoso en Orlando por fecha FIFA 2026

El partido amistoso internacional será accesible para los fanáticos peruanos a través de diversos canales oficiales, incluyendo televisión abierta y plataformas digitales, garantizando cobertura completa y análisis previo del esperado enfrentamiento (EFE)

Luego de la derrota ante Francia el último jueves, la expectativa crece ante el encuentro amistoso entre Brasil y Croacia hoy, martes 31 de marzo. Este partido, programado en el calendario FIFA, ha despertado el interés de los aficionados, quienes buscan detalles sobre la hora de inicio y las alternativas para ver el cotejo en directo.

El choque permitirá a ambos equipos afinar su preparación de cara al Campeonato Mundial 2026, y ofrece la oportunidad de analizar el rendimiento de figuras clave en ambas plantillas.

Además, el historial reciente entre sudamericanos y europeos añade un ingrediente especial a la cita, con antecedentes en competiciones de alto nivel que elevan la expectativa en torno al resultado.

Canales para ver Brasil vs Croacia por amistoso de fecha FIFA 2026

Los hinchas peruanos contarán con múltiples alternativas para ver el Brasil vs Croacia, desde señal abierta hasta servicios de streaming que permitirán seguir el partido en tiempo real. (Facebook / CBF/)

El enfrentamiento entre la selección sudamericana y el combinado croata será transmitido en territorio peruano a través de diferentes plataformas y canales especializados. Según la información oficial, los aficionados podrán seguir el partido desde el canal ESPN y en su plataforma Disney + Premium. Además, el duelo estará disponible en otras plataformas como DAZN, servicio internacional de streaming deportivo que ha obtenido los derechos para la transmisión online.

La opción de streaming ofrece la posibilidad de acceder al partido desde dispositivos móviles y computadoras, lo que facilita el seguimiento para quienes se encuentran fuera de casa. Tanto los suscriptores de DAZN como los usuarios de Disney + Premium podrán disfrutar de la cobertura completa, incluyendo análisis previos y comentarios en tiempo real.

De igual manera, Infobae Perú estará brindando información minuto a minuto sobre goles, cambios y jugadas destacadas, asegurando que los amantes del fútbol no se pierdan ningún detalle de este interesante duelo.

A qué hora juega Brasil vs Croacia por amistoso de fecha FIFA 2026

El partido entre Brasil y Croacia está programado para iniciar a las 19:00 horas en territorio peruano, conforme al horario oficial establecido por la organización del amistoso internacional. Este duelo se llevará a cabo en el Camping World Stadium de Orlando (Florida, Estados Unidos).

Para quienes consultan desde otras regiones, se recomienda verificar la conversión horaria correspondiente a fin de no perderse el inicio del encuentro. La puntualidad es clave, ya que se trata de un solo partido, sin posibilidad de repetición en señal abierta.

Historial de enfrentamientos entre Brasil y Croacia

Los antecedentes entre Brasil y Croacia reflejan partidos competitivos, donde la experiencia sudamericana se ha impuesto, aunque los europeos han logrado resultados clave. (AFP)

El registro de partidos oficiales entre Brasil y Croacia refleja una marcada superioridad del conjunto sudamericano. Según datos publicados por la plataforma estadística Sofascore y el portal internacional 365Scores, ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones, de las cuales Brasil ha obtenido tres victorias y dos empates. El primer cruce se remonta al Mundial de Alemania 2006, donde los brasileños se impusieron por la mínima diferencia. Posteriormente, en la Copa del Mundo de 2014 celebrada en Brasil, el equipo anfitrión debutó con un triunfo de 3-1 sobre los europeos.

En partidos amistosos, el balance también favorece a la canarinha, aunque Croacia ha logrado plantear encuentros disputados, destacando el empate 1-1 en Zagreb previo a la Eurocopa 2005. El último antecedente entre ambos corresponde a los cuartos de final del Mundial de Catar 2022, donde el combinado europeo eliminó a Brasil en la tanda de penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Este resultado marcó la primera clasificación de Croacia sobre Brasil en instancias decisivas de un torneo FIFA, según el registro de la FIFA.

El historial demuestra que, si bien Brasil parte con ventaja desde las estadísticas, Croacia ha logrado resultados destacados en escenarios de máxima presión, lo que añade atractivo al duelo amistoso y mantiene la expectativa sobre el desenlace.