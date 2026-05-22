Perú

Excandidatos exigen a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez que acepten recortar próximo Gobierno a 2 años

Expostulantes presentaron el “Acuerdo Democrático por el Perú” que incluye un pedido expreso para que las próximas elecciones generales se lleven a cabo en 2028 y no en 2031

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Un grupo de expostulantes exigen a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez que acepten convocar elecciones generales para 2028. Video: Exitosa

Un grupo de excandidatos presidenciales presentó ayer jueves el “Acuerdo Democrático por el Perú” en la sede del SUTEP, en el que exigen a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) que se comprometan a reducir el mandato presidencial y parlamentario del próximo gobierno a solo dos años, con el fin de convocar nuevas elecciones generales en julio de 2028.

El documento, impulsado por el "Frente Social por el Perú“, contiene 10 puntos orientados a la “recuperación de la legitimidad democrática”. El último punto es donde se insta a los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta del 7 de junio a respetar los resultados electorales y, una vez asumido el mando, impulsar un recorte del mandato “para adelantar las elecciones presidenciales, congresales y del Senado”.

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El punto 10 señala que se debe “respetar los resultados electorales del cuestionado proceso electoral del 12 de abril y de junio próximo, con la finalidad de impulsar, junto con las nuevas autoridades electas, un proceso de recuperación de legitimidad democrática que consista en recortar su mandato a dos años, reformar las leyes político-electorales, adelantar las elecciones presidenciales y congresales y garantizar nuevas autoridades, sin cuestionamientos electorales, en julio de 2028″.

"Acuerdo democrático por el Perú"
"Acuerdo democrático por el Perú"

“Los excandidatos presidenciales, dirigentes políticos, gremiales, sindicales y sociales que suscribimos el presente Acuerdo Democrático por la Recuperación de Nuestra Patria invocamos a los dos candidatos presidenciales, Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, que disputarán la segunda vuelta, así como a los partidos representados en el nuevo Congreso, a impulsar esta agenda mínima como eje de acción para la gobernabilidad que el país requiere y como agenda que nos integre en la defensa y recuperación de la dignidad nacional”, se lee en el pronunciamiento.

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Entre los principales excandidatos que participaron del evento figuran Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Yohnny Lescano, Enrique Valderrama (APRA) y Mesías Guevara (Partido Morado). Cabe precisar que no existió consenso total sobre la propuesta de recorte del mandato presidencial.

Durante la presentación, Lescano y Valderrama expresaron públicamente que el punto 10 “debe ser observado” y manifestaron reservas. Marisol Pérez Tello, si bien se mostró a favor de un gobierno de dos años para recuperar legitimidad, también planteó que ese compromiso no necesariamente debía formar parte del acuerdo final. Caller, en cambio, respaldó completamente la propuesta.

Pintura en acuarela dividida. Izquierda: Roberto Sánchez, sonriendo, sombrero, puño en alto. Derecha: Keiko Fujimori, sonriendo, saludando, con personas de fondo.
Retrato en acuarela de la política peruana Keiko Fujimori y el político Roberto Sánchez, ambos sonriendo y saludando en un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko obtiene una ligera ventaja sobre Roberto Sánchez

La segunda encuesta de Ipsos Perú para el balotaje arroja que Keiko Fujimori sube un punto y llega al 39% de intención de voto, mientras Roberto Sánchez retrocede tres puntos y cae al 35%, según el sondeo aplicado el 16 y 17 de mayo de 2026.

La encuesta abarcó 1.210 entrevistas presenciales en los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%.

El dato que más llama la atención no es el avance de Fujimori, sino el crecimiento del bloque indeciso: el segmento que “no precisa” su voto pasó del 7% al 12% entre abril y mayo.

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