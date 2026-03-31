Cómo ver las finales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los seis partidos que definirán a los últimos clasificados

El Mundial 2026 tendrá definidos a todos sus participantes (REUTERS/Mandel Ngan)

El Mundial 2026 va tomando forma y en las próximas horas contará con la confirmación de todos sus participantes. En total serán 12 selecciones, entre ellas Italia y Bolivia, que buscarán asegurar su clasificación en duelos que se disputan entre el martes y el miércoles para completar la fase de grupos del certamen ecuménico.

Los duelos decisivos del repechaje asumirán una importancia particular por el perfil y la historia de varias de las selecciones involucradas. La llave más destacada enfrentará a Italia como visitante de Bosnia y Herzegovina, duelo cuya resolución determinará el ingreso al grupo B, que ya tiene como integrantes a Canadá, Suiza y Qatar.

Esta serie es de especial relevancia para la Azzurra, que aspira a dejar atrás dos ausencias consecutivas en Copas Mundiales tras superar en semifinales a Irlanda del Norte con goles de Sandro Tonali y Moise Kean.

En el camino hacia el grupo F, Suecia buscará concretar una clasificación que parecía inalcanzable, enfrentando como local a Polonia, selección con experiencia en partidos de alta tensión en instancias decisivas europeas. El elenco sueco se ganó el derecho a jugar la final tras un desempeño discreto en Eliminatorias, pero revitalizó sus aspiraciones luego de la actuación de Viktor Gyokeres, quien marcó tres goles en la victoria ante Ucrania en España. El combinado polaco, en tanto, revirtió la desventaja ante Albania con tantos de Robert Lewandowski y Piotr Zielinski.

La ruta hacia el grupo D verá a Kosovo en busca de su primera participación en un Mundial, anfitrión ante una Turquía que no logra la clasificación desde su destacada actuación en 2002. El equipo turco alcanzó el repechaje tras quedar segundo en su zona detrás de España y en la primera instancia venció como local a Rumania. La escuadra balcánica, catalogada como una de las sorpresas de las Eliminatorias, eliminó a Eslovaquia —selección que había derrotado a Alemania en la fase previa—.

El cuarto boleto europeo al Mundial 2026 será para el ganador del cruce entre la República Checa y Dinamarca, serie que colocará al clasificado en el grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur. El conjunto danés, que perdió el pase directo ante Escocia, demostró autoridad sobre Macedonia del Norte en la primera instancia del repechaje. Los checos, por su parte, superaron con dificultades a Irlanda —que se adelantó por dos goles como visitante antes de caer en los penales— y buscarán volver a una Copa del Mundo después de 24 años.

En la instancia internacional de repechaje, la selección de Bolivia se enfrentará a Irak en Monterrey desde la medianoche del miércoles, con la intención de convertirse en el séptimo clasificado sudamericano, tras haber superado 2-1 a Surinam. Por otro lugar, Jamaica, que venció 1-0 a Nueva Caledonia, disputará ante República Democrática del Congo el pase final a la cita mundialista en Guadalajara (18 horas).

Los cruces del Repechaje rumbo al Mundial 2026. Cada ganador sacará un boleto a la Copa del Mundo (crédito FIFA)

LA AGENDA DE LAS FINALES DEL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026

Martes 31 de marzo

• Grupo A del Mundial: República Checa vs. Dinamarca (15:45)

• Grupo B del Mundial: Bosnia y Herzegovina vs. Italia (15:45)

• Grupo D del Mundial: Kosovo vs. Turquía (15:45)

• Grupo F del Mundial: Suecia vs. Polonia (15:45)

• Grupo K del Mundial: Congo vs. Jamaica (18:00)

Miércoles 1° de abril

• Grupo I del Mundial: Irak vs. Bolivia (00:00)

*Horarios de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

HORARIOS DE LOS REPECHAJES DEL MUNDIAL 2026

• España: 19:45 / 00:00AM del miércoles 1° de abril / 4:00AM del miércoles 1° de abril

• Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos): 14:45 / 17:00 / 23:00

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 13:45 / 16:00 / 21:00

• México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 12:45 / 15:00 / 20:00

TELEVISACIÓN DE LOS REPECHAJES DEL MUNDIAL 2026

España: UEFA TV

Sudamérica y Centroamérica: Disney+, ESPN y DSports (Bolivia también transmitirá por EntelTV y BTV)

México: Sky Sports, TUDN y ViX Premium

Estados Unidos: FUBO/Vix, Telemundo Fast

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Los grupos del Mundial a la espera de los Repechajes (Crédito: Infobae)

DÍAS Y HORARIOS DE TODOS LOS PARTIDOS DE FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026