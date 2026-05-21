Ignacio Buse recibe grandes elogios del prestigioso Hamburger Morgenpost, en cuyas páginas se aseguró que “solicitó un pasaporte alemán”

Ignacio Buse demostrando sus dotes en el ATP Rothenbaum. - Crédito: AFP

Ignacio Buse no solo está que se divierte en el ATP 500 de Hamburgo, también se encuentra rompiendo toda clase de moldes, constituyéndose como la auténtica revelación del certamen. A punta de intensidad e impronta ha ido superando cada obstáculo que se le ha presentado hasta quedar a tiro para la coronación.

La última exhibición contra el francés Ugo Humbert, al que echó de manera heroica con una remontada en las semifinales, es la constatación definitiva del crecimiento sustancial del ‘Colo’. Su excelso rendimiento, además de merecerle loas, también ha hecho que medios locales especializados se interesen en su campaña.

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Ignacio Buse estará en el cuadro principal de Wimbledon 2026. Crédito: ATP Tour

El ‘Hamburger Morgenpost’ no ha dudado en clasificar el recorrido de Buse como “el cuento de hadas de Rothenbaum” toda vez que “ha seguido conquistando los corazones de los aficionados al tenis de Hamburgo en los últimos días” con un desenvolvimiento sobresaliente que invita a la ilusión.

Durante su participación, ‘Nacho’ no ha dejado de sorprender, mas aun en el circuito central. “El cuadro principal fue otra historia. Pero incluso allí, el ascenso meteórico del peruano no terminó. Después de su victoria en sets corridos contra el campeón defensor y cuarto cabeza de serie, Flavio Cobolli, todos en Hamburgo debían tener al joven Buse en el punto de mira”, detalló el MOPO.

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El peruano Ignacio Buse, que partía como no favorito, protagonizó una sorprendente victoria contra Ugo Humbert para avanzar a las semifinales del Abierto de Hamburgo tras una reñida batalla a tres sets.

Raíces alemanas

La enriquecedora experiencia de Ignacio Buse por la ciudad Hamburgo también le está permitiendo reconectar con su linaje. Aunque parece una locura, de esas a la que se encuentra muy acostumbrado a hacer sobre los escenarios, el ‘Colo’ cuenta con raíces alemanas un tanto lejanas y durante los tiempos libres se da un tiempo para investigar más sobre su árbol genealógico.

“Mi bisabuelo era alemán”, reveló Buse añadiendo que “estoy solicitando la ciudadanía alemana”. Las averiguaciones de Ignacio, de manera exprés, han dado resultados: pudo enterarse que su familiar de segunda generación nació en un barco de inmigrantes que zarpó de Alemania hacia América del Sur.

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El cuento de hadas de Ignacio Buse. - Crédito: MOPO

La obtención de la documentación alemana para ‘Nacho’ será un poco laboriosa, dado que la nacionalidad suele corresponderle a los que nacieron en territorio nacional o son descendientes de manera directa (padres a hijos), aunque puede recurrir a una instancia superior aprovechando que no existe un límite generacional que impida el derecho de identidad.

Conviene mencionar que los mejores logros y recuerdos tenísticos de Buse tienen a Alemania como protagonista. Hay que recordar que su primer título Challenger lo consiguió en la ciudad de Heilbronn y ahora puede hacer historia en el ATP 500 de Hamburgo. De ahí que reconozca que el territorio germano ocupe “un lugar muy especial en mi corazón”, tal cual le confió al Hamburger Morgenpost.

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La primera raqueta peruana dominó de principio a fin al checo Jakub Mensik (28 ATP) con un 81% de efectividad en el primer servicio y cuatro quiebres de break sin conceder ninguno. Con este resultado, Buse asegura los puntos necesarios para ingresar al top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Paso demoledor

Ignacio Buse ha logrado superar con éxito la fase de clasificación, consiguiendo un lugar en el cuadro principal del torneo. Su desempeño ha sido constante y marcado por un ritmo elevado, lo que le ha permitido destacar desde el inicio de la competencia.

De acuerdo con lo ocurrido, el propio Buse no debió disputar la etapa preliminar, ya que sus méritos deportivos le otorgaban acceso directo al cuadro principal. Sin embargo, un error de inscripción lo obligó a comenzar desde la fase de clasificación, lo que no fue obstáculo para su avance en el certamen.

Ignacio Buse, grito desaforado. - Crédito: AFP

Ya instalado en el circuito principal, Ignacio Buse ha eliminado a todos sus rivales. Su primer triunfo significativo se registró al dejar fuera de competencia al campeón vigente, Flavio Cobolli, en un encuentro que marcó el inicio de su serie de victorias.

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A continuación, Buse continuó con un desempeño contundente, superando a Jakub Mensik y a Ugo Humbert, lo que lo coloca ahora a un paso de obtener la gloria en la arcilla de Hamburgo.