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ONPE aún no toma una decisión sobre pedido de Fuerza Popular para grabar escrutinio de votos

“Vamos a esperar indicaciones de nuestra jefatura nacional”, dijo jefe de la ODPE de San Martín de Porres al ser consultado sobre la iniciativa del fujimorismo

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José Revilla, jefe de la ODPE de San Martín de Porres señaló que esperarán indicaciones de la jefatura nacional de la ONPE. Video: Exitosa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no toma una decisión en relación al pedido de Fuerza Popular para que sus personeros graben el escrutinio de votos durante la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En entrevista con Exitosa, el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de San Martín de Porres, José Revilla, señaló que esperarán las indicaciones del jefe nacional interino Bernardo Pachas.

“Vamos a esperar indicaciones de nuestra jefatura nacional para ver las implicancias de esto, de acuerdo a la normativa que que maneja actualmente. Tendrán que discutirlo también con el Jurado Nacional de Elecciones para ver esa probabilidad. No nos han dado una indicación exacta todavía. Estamos a la espera de recibir esa indicación”, indicó Revilla.

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El funcionario sostuvo que se deberá determinar si la prohibición de portar cámaras en la cámara de sufragio también aplica para la mesa de votación.

“Vamos a ver qué nos dicen nuestros especialistas en temas jurídicos para ver si eso aplica (restricción de grabar) a la mesa de de sufragio, dado que todo está en un único ambiente: en el aula de votación está la cámara de sufragio y los miembros de mesa. Habrá que esperar que indiquen ya con exactitud si se va a hacer posible o no”, apuntó Revilla.

Miembros de mesa cuentan cédulas de votación en un aula escolar. Un personero de Fuerza Popular con chaleco naranja graba el proceso con un smartphone.
Miembros de mesa realizan el conteo de votos de las cédulas electorales, mientras un personero de Fuerza Popular graba el proceso con un smartphone, asegurando la transparencia electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fujimorismo buscará grabar conteo de votos

Fuerza Popular promoverá que sus personeros graben el escrutinio y lo transmitan en vivo en la segunda vuelta del 7 de junio, una medida que el partido presenta como un mecanismo de transparencia mientras busca desplegar 100.000 voluntarios en todas las mesas del país y sostiene que no existe una norma que prohíba filmar el conteo de votos.

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La iniciativa fue anunciada por Luis Dyer Fernández, jefe de personeros de Fuerza Popular, durante su presentación por la candidata presidencial Keiko Fujimori. Allí afirmó que el partido impulsa una “gran convocatoria” para que se filme el escrutinio y sostuvo que esa transmisión en vivo sería “la mejor prueba de transparencia que puede haber”.

Dyer Fernández precisó que la propuesta fue revisada con abogados del partido y también con abogados externos. Según explicó, la grabación no abarcaría el momento en que los electores emiten su voto, sino únicamente el conteo realizado por los miembros de mesa una vez cerrado el horario de sufragio.

Luis Dyer Fernández dice que no hay ninguna ley que impida que se grabe el escrutinio. Foto: Fuerza Popular
Luis Dyer Fernández dice que no hay ninguna ley que impida que se grabe el escrutinio. Foto: Fuerza Popular

Grabación se limitará a la cédula de votación, dicen

En una entrevista con RPP NoticiasLuis Dyer Fernández reafirmó que, tras esa consulta legal, concluyeron que no hay ley que impida filmar el conteo de votos. “Yo creo que un acto de transparencia, un acto de devolver la confianza realmente a los peruanos, es poder filmar el conteo de votos”, dijo al medio RPP Noticias.

Añadió que la normativa fija una distancia de tres metros para la ubicación del personero respecto de la mesa. Desde ese punto, señaló, podría observar el escrutinio, filmarlo y conectarse con un “personero digital” para transmitirlo “en vivo y en directo”.

Ante la posibilidad de que un miembro de mesa no quiera aparecer en la grabación, Dyer respondió al medio RPP Noticias que la filmación apuntaría “solamente la cédula de votación”. Según explicó, durante el escrutinio la cédula es levantada y mostrada a los personeros por quien conduce ese momento de la mesa, por lo general el presidente.

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