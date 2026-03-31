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Dónde ver Bolivia vs Irak HOY en Perú: canal tv online del partido por final del repechaje al Mundial 2026

Los ‘altiplánicos’ quieren hacer historia ante los asiáticos en Monterrey, México. Choque decisivo para conseguir los boletos al Mundial que se avecina. Conoce cómo seguir el encuentro en vivo

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La Selección Boliviana se prepara para un partido crucial que podría definir su pase al Mundial. Analizamos el ambiente, las expectativas y la historia detrás de esta posible hazaña.

El enfrentamiento entre Bolivia e Irak hoy, martes 31 de marzo, en el Estadio BBVA de Monterrey representa la última oportunidad para ambas selecciones de conseguir un cupo en el Mundial 2026. El partido, que ha generado gran interés en Sudamérica y Asia, será difundido en directo a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales, lo que garantiza su seguimiento en Perú y en otros territorios.

El acceso a la transmisión, la programación de horarios y las posibles alineaciones concentran la atención de los aficionados que esperan ver a su selección regresar a la máxima cita del fútbol internacional tras décadas de ausencia.

Dónde ver Bolivia vs Irak por partido final del repechaje al Mundial 2026

El partido por la repesca intercontinental entre Bolivia e Irak, que se disputará será transmitido en el Perú por DSports y la plataforma DGO, ambas pertenecientes a la red internacional de DIRECTV. La señal DSports habilitará la cobertura en vivo para sus suscriptores, mientras que DGO permitirá el acceso digital al evento.

En Bolivia, el encuentro estará disponible tanto en señal abierta como en cable, a través de Entel TV, Tigo Sports, Tuves y Bolivia TV; en México, la transmisión se realizará por TUDN y ViX, y en España podrá verse en DAZN. En Estados Unidos, los derechos corresponden a FOX Sports, Telemundo, Fanatiz y Peacock.

Los jugadores de la selección boliviana, Miguel Terceros, Efrain Morales y Robson Matheus, expresan su sentir y determinación de cara al crucial partido contra Irak, donde se juegan la clasificación a la Copa del Mundo. La concentración y la fortaleza mental son las claves | DSports

El despliegue logístico para la transmisión se ha extendido a otras regiones, incluyendo a Estados Unidos, donde la cobertura se realizará por FOX Sports, Telemundo, Fanatiz y Peacock. La variedad de opciones responde a la demanda generada por la importancia de la clasificación al Mundial 2026.

Infobae también estará brindando todos y cada uno de los detalles de este importante duelo como goles y principales incidencias que determinará al ganador del último boleto para el mundial 2026

Selección de Bolivia – Selección de Irán – Perú – deportes – 30 marzo
Perú tendrá acceso directo al desenlace mundialista a través de DSports y DGO, plataformas que emitirán el choque Bolivia vs Irak con cobertura total, análisis previo y la tensión propia de un partido sin margen de error. (Federación Bolivia de Fútbol)

La importancia del cotejo reside en que el ganador asegurará la última plaza para el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Bolivia busca retornar a una Copa del Mundo después de su última participación en 1994, mientras que Irak aspira a repetir su clasificación mundialista tras su única aparición en 1986. La trascendencia histórica y el contexto de ambos equipos han motivado una amplia cobertura mediática.

Horario de Bolivia vs Irak por partido final del repechaje al Mundial 2026

Selección de Bolivia – Selección de Irán – Perú – deportes – 30 marzo
A las 22:00 en punto, la noche peruana se llenará de tensión con el Bolivia vs Irak, un partido que encuentra en ese horario el instante perfecto para capturar la atención de todo el continente. (AFP)

El partido entre Bolivia e Irak está programado para las 22:00 horas en el Perú, horario que coincide con el de Colombia y Ecuador. En Bolivia, la transmisión comenzará a las 23:00, mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile el encuentro iniciará a la medianoche. La organización del evento dispuso una programación diferenciada para cada país, a fin de asegurar la cobertura simultánea en los principales mercados de aficionados al fútbol.

El Estadio BBVA de Monterrey, con una capacidad para 53.529 espectadores, será el escenario de este enfrentamiento clave. El recinto, ubicado en México, ya ha albergado partidos internacionales y cuenta con los estándares exigidos por la FIFA para partidos de repesca. La designación del horario tiene como objetivo maximizar la audiencia en los territorios involucrados y garantizar la cobertura en directo para todas las regiones interesadas.

La expectativa en Perú es alta, debido al interés que despiertan los partidos definitorios de la clasificación mundialista y al seguimiento que históricamente tiene la selección boliviana en el país. La diferencia horaria respecto a Europa y Asia no representa un obstáculo, ya que la programación fue pensada para el público sudamericano.

Posibles alineaciones de Bolivia e Irak para la repesca

Selección de Bolivia – Selección de Irán – Perú – deportes – 30 marzo
Con nombres ya perfilados, Bolivia e Irak preparan onces que combinan orden y atrevimiento, en una batalla táctica donde cada decisión puede inclinar la balanza hacia el ansiado Mundial 2026. (ESPN)

Las alineaciones probables para el partido han sido adelantadas por medios especializados. Bolivia presentaría un once inicial compuesto por Guillermo Viscarra en el arco; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez y Roberto Carlos Fernández en defensa; Gabriel Villamíl y Robson Matheus en el mediocampo; Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Fernando Nava como volantes ofensivos; y Enzo Monteiro en el ataque.

Por su parte, Irak podría alinear a Ahmed Basil en la portería; Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahsen y Merchas Doshi en la zaga; Ali Jassim, Kevin Yakob, Peter Qwarqis y Amir Al Ammari en el mediocampo; y una dupla ofensiva compuesta por Ali Al Hamadi y Aymedn Hussein. Estas formaciones reflejan la combinación de juventud y experiencia que caracteriza a ambos equipos en la búsqueda del último cupo mundialista.

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