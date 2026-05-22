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Corte de luz en Lima y Callao este 23 de mayo: Pluz anuncia suspensión del servicio en tres distritos

Pluz informó que los trabajos buscan mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y prevenir futuras averías en la red

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Programan cortes de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios afectados hasta el 22 de marzo
Programan cortes de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios afectados hasta el 22 de marzo| Andina

La empresa Pluz realizará este sábado 23 de mayo una nueva jornada de cortes programados de energía eléctrica en distritos de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de las redes de distribución eléctrica.

Según informó la compañía, las interrupciones temporales buscan optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico, mejorar la estabilidad del servicio y prevenir posibles averías en distintos sectores de la capital.

Los cortes se desarrollarán en horarios diferenciados y afectarán avenidas, jirones, pueblos jóvenes y asentamientos humanos del Rímac, Breña y Callao.

Zonas y horarios de los cortes del 23 de mayo

Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rímac — 12:00 a.m. a 10:00 p.m.

El Rímac será el distrito más afectado por la jornada, con una interrupción que se prolongará durante gran parte del día en diversos sectores del distrito.

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El corte alcanzará avenidas importantes como Samuel Alcázar, Guardia Republicana, La Capilla y Prolongación Tacna, además de asentamientos humanos y pueblos jóvenes como Tacna, Leoncio Prado, Huerta Santa Rosa, Huerta El Pedregal, Jardín Britania y Santa Rosa de Lima.

La suspensión del servicio eléctrico afectará múltiples manzanas residenciales y se extenderá por aproximadamente 22 horas debido a trabajos programados de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

Breña — 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

En Breña, el corte afectará sectores cercanos a los jirones Aguarico, Orbegoso, Castrovirreyna y Pucallpa, además de calles como Huancabamba y Justo García Robledo.

La interrupción tendrá una duración aproximada de ocho horas.

Callao — 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

En la Provincia Constitucional del Callao, el suministro eléctrico será suspendido en sectores ubicados cerca de la calle Las Begonias y Alejandro Bertello.

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El corte programado se prolongará durante ocho horas como parte de las labores de mantenimiento preventivo de la red.

Rímac — 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Pluz también informó sobre un segundo horario de intervención en sectores del Rímac, donde continuarán los trabajos técnicos en zonas cercanas a Samuel Alcázar, Guardia Republicana, La Capilla y Prolongación Tacna.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

La empresa indicó que estas interrupciones forman parte de las labores de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica que realiza de manera periódica para garantizar una distribución más segura y eficiente de la energía.

Pluz señaló además que estos trabajos permiten reducir el riesgo de fallas, sobrecargas y averías imprevistas que podrían afectar a miles de usuarios.

Recomendaciones durante el corte de energía

  • Desconectar electrodomésticos: Se recomienda desenchufar televisores, computadoras y equipos sensibles para evitar daños cuando retorne el servicio.
  • Evitar velas: La empresa aconseja utilizar linternas o luces de emergencia para prevenir incendios dentro del hogar.
  • Conservar alimentos: Mantener cerradas las puertas del refrigerador ayudará a preservar la temperatura y evitar la descomposición de alimentos.
  • Pacientes con equipos médicos: Las familias con personas que dependan de equipos eléctricos deben prever sistemas de respaldo o alternativas temporales.
  • Kit de emergencia: Se recomienda contar con agua potable, baterías, radio portátil y alimentos no perecibles.
  • Canales de atención: Para consultas o reportar incidencias, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa.

Pluz precisó que cualquier modificación o reprogramación en los horarios establecidos será comunicada oportunamente mediante sus plataformas digitales oficiales.

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