Suecia vs Polonia EN VIVO HOY 2-2: minuto a minuto del partido por final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

39′ | Falta de Matty Cash El jugador polaco comete infracción en el mediocampo.

41′ | Remate rechazado de Lewandowski Robert Lewandowski lo intenta desde fuera del área, pero su disparo es bloqueado.

MIN 43′: ¡Gol de Suecia! Gustaf Lagerbielke marca de cabeza tras el cobro de una falta y pone el 2-1 a favor de Suecia frente a Polonia.

MIN 45′: Se añaden 2 minutos. El cuarto árbitro indica dos minutos de tiempo añadido en la primera parte.

MIN 46′: Remate detenido de Kaminski desde el centro del área, pero el portero sueco controla el balón a ras de suelo.

MIN 47′: Remate rechazado de Zielinski. Piotr Zielinski prueba desde fuera del área, pero su disparo es bloqueado por la defensa.

MIN 47′: Final del primer tiempo: Suecia 2, Polonia 1. Termina la primera mitad con ventaja sueca tras goles de Elanga y Lagerbielke; Zalewski había igualado transitoriamente para Polonia.

MIN 45′: Tiro de esquina para Polonia. Jesper Karlström desvía el balón y concede un córner a favor de Polonia.

MIN 50′: Córner para Suecia. Jakub Kiwior bloquea el balón y provoca un tiro de esquina para Suecia.

MIN 54′: ¡Gol de Polonia! Karol Swiderski empata el partido con un remate de zurda a quemarropa desde el sector derecho del área. Suecia 2, Polonia 2.

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