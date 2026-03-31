Perú Deportes

Suecia vs Polonia EN VIVO HOY 2-2: minuto a minuto del partido por final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Duelo de pronóstico reservado por un lugar en la próxima cita mundialista. Si hay empate, se jugarán suplementarios. Y si el resultado persiste, se definirá en tanda de penales. Sigue las incidencias

Guardar
20:02 hsHoy

MIN 54′: ¡Gol de Polonia! Karol Swiderski empata el partido con un remate de zurda a quemarropa desde el sector derecho del área. Suecia 2, Polonia 2.

19:58 hsHoy

MIN 50′: Córner para Suecia. Jakub Kiwior bloquea el balón y provoca un tiro de esquina para Suecia.

19:58 hsHoy

MIN 45′: Tiro de esquina para Polonia. Jesper Karlström desvía el balón y concede un córner a favor de Polonia.

19:57 hsHoy

ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO

19:36 hsHoy

MIN 47′: Final del primer tiempo: Suecia 2, Polonia 1. Termina la primera mitad con ventaja sueca tras goles de Elanga y Lagerbielke; Zalewski había igualado transitoriamente para Polonia.

19:36 hsHoy

MIN 47′: Remate rechazado de Zielinski. Piotr Zielinski prueba desde fuera del área, pero su disparo es bloqueado por la defensa.

19:36 hsHoy

MIN 46′: Remate detenido de Kaminski desde el centro del área, pero el portero sueco controla el balón a ras de suelo.

19:36 hsHoy

MIN 45′: Se añaden 2 minutos. El cuarto árbitro indica dos minutos de tiempo añadido en la primera parte.

19:32 hsHoy

MIN 43′: ¡Gol de Suecia! Gustaf Lagerbielke marca de cabeza tras el cobro de una falta y pone el 2-1 a favor de Suecia frente a Polonia.

19:32 hsHoy

41′ | Remate rechazado de Lewandowski Robert Lewandowski lo intenta desde fuera del área, pero su disparo es bloqueado.

39′ | Falta de Matty Cash El jugador polaco comete infracción en el mediocampo.

39′ | Gudmundsson recibe falta Gabriel Gudmundsson cae tras una falta en campo propio.

Temas Relacionados

Selección de PoloniaSelección de SueciaMundial 2026peru-deportes

Últimas noticias

Perú 2-1 Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ buscará vencer en el segundo partido de Mano Menezes contra un elenco centroamericano que no consiguió su boleto al Mundial. Sigue las incidencias

Perú 2-1 Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante España por fecha FIFA

Tras enfrentar a Senegal y Honduras, el equipo de Mano Menezes tiene planificado su próximo termómetro: se medirá con ‘la roja’ en la siguiente jornada de junio. Conoce los detalles del siguiente duelo de la ‘blanquirroja’

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante España por fecha FIFA

Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El elenco dirigido por Sebastián Beccacece buscará dar el golpe en Eindhoven ante un cuadro holandés que viene invicto desde hace dos años. Sigue las incidencias

Ecuador vs Países Bajos EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Goles de Jairo Vélez para doblete en Perú vs Honduras por amistoso de fecha FIFA 2026

Noche memorable para el ‘corviche’ en Butarque. Dos goles, uno mejor que el otro, para afianzarse como el diferencial del lance contra los ‘catrachos’

Goles de Jairo Vélez para doblete en Perú vs Honduras por amistoso de fecha FIFA 2026

Golazo de Honduras tras error de Marcos López en duelo contra Perú por fecha FIFA

Luis Palma aprovechó desantención de la defensa ‘blanquirroja’ para igualar el marcador en el estadio Municipal de Butarque en España

Golazo de Honduras tras error de Marcos López en duelo contra Perú por fecha FIFA

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detectan alcohol en el néctar de flores y confirman que los animales lo procesan sin efectos adversos

Detectan alcohol en el néctar de flores y confirman que los animales lo procesan sin efectos adversos

Backrooms, la nueva película de A24, lleva a Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve por laberintos aterradores

Cambios en una de las principales entidades empresarias: la AEA tiene nuevo presidente, luego de 16 años

Netflix amplía su oferta en abril 2026: casi 50 estrenos de series y películas

El desorden puede desencadenar estrés y bloqueo mental, afirman expertos

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio revela cómo se informan los estadounidenses sobre noticias de último momento

Un estudio revela cómo se informan los estadounidenses sobre noticias de último momento

Nueva York instala cámaras ocultas y endurece multas de hasta USD 2.500 para combatir el ruido urbano

El gobierno panameño resalta el simbolismo de la llegada del USS Nimitz en la relación bilateral

Nuevo tráiler de “Masters of the Universe” da un aterrador vistazo de Jared Leto como Skeletor

Dónde y cuándo podrás comprar entradas para los Juegos Olímpicos para Los Ángeles 2028

DEPORTES

Con 10 jugadores, Italia vence 1-0 a Bosnia en el Repechaje en busca de volver a una Copa del Mundo tras 12 años

Con 10 jugadores, Italia vence 1-0 a Bosnia en el Repechaje en busca de volver a una Copa del Mundo tras 12 años

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

La prueba que impulsa la FIFA y promete revolucionar el fuera de juego en el fútbol y el VAR

La selección de Irán derrota a Costa Rica por 5-0 en amistoso en Turquía

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones