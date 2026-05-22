Ignacio Buse clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo tras contundente triunfo frente Aleksandar Kovacevic

Ignacio Buse hace historia y clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo

El tenista peruano Ignacio Buse alcanzó su primera final en un torneo ATP tras superar a Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 6-4 en el ATP 500 de Hamburgo. El encuentro, disputado en Alemania, marcó un hito para el tenis peruano, ya que Buse se convirtió en el primer representante de Perú en llegar a una final ATP desde 2007, cuando lo hizo Luis Horna.

El joven de 22 años, clasificado desde la fase previa, venció con autoridad a Kovacevic, quien ingresó al cuadro principal como lucky loser. Con este resultado, el jugador limeño, ubicado actualmente en el puesto 57º del ranking mundial, continúa consolidando su ascenso en el circuito profesional

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Buse buscará el título en Hamburgo, un resultado que podría abrirle nuevas oportunidades en los principales torneos del circuito. La organización del evento destacó el desempeño del peruano, resaltando la importancia de este logro para el tenis latinoamericano.

Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 22, 2026 Peru's Ignacio Buse in action during his semi final match against Aleksandar Kovacevic of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

¿Quién será el rival de Ignacio Buse en la final del ATP 500 de Hamburgo?

El avance de Ignacio Buse en el torneo internacional de tenis lo ha llevado a posicionarse entre los mejores 40 tenistas del ranking ATP. El jugador peruano accedió a la final y, con ello, consolidó uno de los mayores logros de su trayectoria profesional hasta el momento.

Se espera que el partido decisivo tenga lugar este sábado cerca de las 07:30 horas de Perú. El rival saldrá del enfrentamiento entre Alex de Minaur y Tommy Paul, quienes ocupan el noveno y vigésimo sexto puesto del ranking mundial, respectivamente.

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La clasificación de Buse a esta instancia no solo representa un impacto en su proyección internacional, sino que también implica un salto significativo en la tabla global de la ATP. Con esta victoria, el tenista peruano asegura su presencia entre la élite del tenis mundial, según la información proporcionada.

Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 22, 2026 Peru's Ignacio Buse in action during his semi final match against Aleksandar Kovacevic of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

El dominio del saque y la construcción de los puntos

El primer saque de Ignacio Buse resultó determinante en el duelo ante Kovacevic. Aunque la calidad promedio del servicio fue de 7.2 sobre 10 —ligeramente inferior al 7.7 del estadounidense—, la clave estuvo en la efectividad: el peruano ganó el 93% de los puntos con su primer servicio, una cifra que Kovacevic solo pudo igualar en el 68% de sus intentos. En cuanto a la incidencia directa, Buse dejó sin devolución el 40% de sus saques, duplicando el porcentaje de su adversario.

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A pesar de que el porcentaje de aciertos con el primer saque fue menor para Buse (42% frente al 60% de Kovacevic), su rendimiento cada vez que acertó el primer servicio fue prácticamente inapelable. En el segundo saque, la diferencia se amplió: Buse ganó el 86% de los puntos, mientras que Kovacevic apenas alcanzó el 33%. Aunque el estadounidense imprimió mayor velocidad (163 km/h contra 149 km/h), el peruano priorizó la colocación, demostrando un enfoque táctico que le permitió dominar el marcador.

Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 22, 2026 Peru's Ignacio Buse celebrates after winning his semi final match against Aleksandar Kovacevic of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

En el juego de devolución, la superioridad de Buse fue aún más notoria. El tenista nacional capitalizó cuatro de las cinco oportunidades de quiebre que generó, mientras que Kovacevic no dispuso de ninguna chance para romper el servicio rival. La calidad de resto de Buse fue de 7.3, contrastando con el 4.6 registrado por el estadounidense.

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La diferencia en los puntos desde el fondo de la cancha también fue contundente: Buse ganó 35 puntos desde la línea de base, frente a solo 13 de su contrincante. En los intercambios cortos, el dominio también fue claro a favor del peruano, quien se impuso por 55 a 32. Incluso en el único rally largo del encuentro, el punto quedó del lado del jugador limeño.

En cuanto a los errores no forzados, la brecha se amplió: Buse cometió solo siete a lo largo del partido, mientras que Kovacevic sumó un total de 28. Esta diferencia fue determinante para explicar la holgura en el marcador final.

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