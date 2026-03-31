Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

Horarios: 00.00 del 1 de abril (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil) / 5AM del 1 de abril (España) / 23:00 (Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami, Estados Unidos) / 22.00 (Colombia, Perú, Ecuador y Panamá) / 21.00 (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica)

Televisación: DSports (Sudamérica) / BTV y Entel TV (Bolivia) / TUDN y VIX Premium (México) / Telemundo Deportes (Estados Unidos) / Tigo Sports (Centroamérica)