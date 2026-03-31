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Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

Luego de eliminar a Surinam, La Verde buscará un triunfo que le permita llegar al Grupo I de la Copa del Mundo 2026. Comenzará a la medianoche de Argentina

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Horarios: 00.00 del 1 de abril (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil) / 5AM del 1 de abril (España) / 23:00 (Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami, Estados Unidos) / 22.00 (Colombia, Perú, Ecuador y Panamá) / 21.00 (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica)

Televisación: DSports (Sudamérica) / BTV y Entel TV (Bolivia) / TUDN y VIX Premium (México) / Telemundo Deportes (Estados Unidos) / Tigo Sports (Centroamérica)

11:58 hsHoy

Bolivia venció 2-1 a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial 2026

La Verde se impuso con los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros de penal, luego de haber iniciado abajo en el resultado por el tanto de Liam Van Gelderen. El martes definirá su suerte contra los iraquíes

¡FINAL DEL PARTIDO!

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11:56 hsHoy

EL GANADOR DE BOLIVIA-IRAK JUGARÁ EN EL GRUPO I CON FRANCIA, NORUEGA Y SENEGAL

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026
Los grupos del Mundial 2026 (Crédito: Infobae)
11:43 hsHoy

Cómo ver las finales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los seis partidos que definirán a los últimos clasificados

La UEFA tendrá en juego cuatro boletos y habrá otros dos cruces de la Repesca Internacional

El Mundial 2026 tendrá definidos a todos sus participantes (REUTERS/Mandel Ngan)
El Mundial 2026 tendrá definidos a todos sus participantes (REUTERS/Mandel Ngan)

El Mundial 2026 va tomando forma y en las próximas horas contará con la confirmación de todos sus participantes. En total serán 12 selecciones, entre ellas Italia y Bolivia, que buscarán asegurar su clasificación en duelos que se disputan entre el martes y el miércoles para completar la fase de grupos del certamen ecuménico.

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11:41 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del duelo entre Bolivia e Irak que definirá al último clasificado al Mundial 2026 que irá al Grupo I junto con Francia, Senegal y Noruega.

Bolivia viene de eliminar a Surinam (Foto: Reuters/Daniel Becerril)
Bolivia viene de eliminar a Surinam (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

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