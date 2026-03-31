Italia buscará volver a una Copa del Mundo tras 12 años en el Repechaje ante Bosnia: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección de Bosnia y la selección de Italia, correspondiente al Repechaje por un lugar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Los Dragones y la Azzurra se verán las caras este martes 31 de marzo, desde las 15.45, en el Stadion Bilino Polje (Bosnia). El árbitro principal será el francés Clément Turpin. Sus asistentes serán sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages. En el VAR estará Jérôme Brisard, mientras que el encargado del AVAR será Willy Delajod.

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