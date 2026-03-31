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Italia buscará volver a una Copa del Mundo tras 12 años en el Repechaje ante Bosnia: hora, TV y formaciones

La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, intentará sacar su pasaje el Stadion Bilino Polje. Desde las 15.45, por ESPN y Disney+

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Horario y dónde ver Bosnia-Italia:

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15.45

• Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos): 14.45

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 13.45

• México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 12.45

• España: 20.45

España: UEFA TV

Sudamérica y Centroamérica: Disney+, ESPN y DSports (Bolivia también transmitirá por EntelTV y BTV)

México: Sky Sports, TUDN y ViX Premium

Estados Unidos: FUBO/Vix, Telemundo Fast

12:00 hsHoy

Probables formaciones:

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Amar Memić, Amir Hadziahmetovic, Esmir Bajraktarevic, Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko y Ermedin Demirovic. DT: Sergej Barbarez.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicoló Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattusso.

Los Dragones y la Azzurra se verán las caras este martes 31 de marzo, desde las 15.45, en el Stadion Bilino Polje (Bosnia). El árbitro principal será el francés Clément Turpin. Sus asistentes serán sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages. En el VAR estará Jérôme Brisard, mientras que el encargado del AVAR será Willy Delajod.

11:40 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección de Bosnia y la selección de Italia, correspondiente al Repechaje por un lugar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Italia buscará volver al Mundial tras 12 años (REUTERS/Matteo Ciambelli)
Italia buscará volver al Mundial tras 12 años (REUTERS/Matteo Ciambelli)

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