Perú 1-0 Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

MIN 02: Centro venenoso desde la lado izquierdo y Honduras casi marca de ‘palomita’. Los defensas de Perú se durmieron.

MIN 04: Gran acción de la selección peruana. Primero la tuvo Vélez de cabeza y luego Grimaldo metió jugadón en el área rival.

MIN 06: ¡GOOOOOL de Perú! Anotó Jairo Vélez luego de jugadón de Joao Grimaldo por el lado izquierdo del campo. 1-0 ante Honduras.

MIN 11: Tarjeta amarilla para Concha de Perú por fuerte entrada contra Arriaga de Honduras. Es el primer amonestado del encuentro.

MIN 16: Grimaldo se queja de un golpe en el rostro, pero el árbitro hace caso omiso. Está encendido el extremo de la selección peruana.

MIN 19: Los defensas de Honduras comienzan a jugar fuerte contra los jugadores peruanos. El más golpeado es Grimaldo.

MIN 24: Tarjeta amarilla para Reyes de Honduras por dura falta contra Yotún de Perú. Es el primer amonestado en el conjunto rival.

MIN 25: Tremendo remate desde fuera del área de Yotún casi termina en golazo para la selección peruana. La pelota pasó cerca del palo izquierdo del portero de Honduras.

MIN 28: Entre Sonne, Vélez y Concha tuvieron el segundo de Perú. Al final Valera no pudo llegar a conectar la pelota desde el corazón del área de Honduras.

MIN 30: Tarjeta amarilla para Castillo de Perú por cortar una acción de peligro de Honduras. Es el segundo amonestado en la ‘bicolor’.

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