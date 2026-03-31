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Perú 1-0 Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ buscará vencer en el segundo partido de Mano Menezes contra un elenco centroamericano que no consiguió su boleto al Mundial. Sigue las incidencias

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18:33 hsHoy

MIN 30: Tarjeta amarilla para Castillo de Perú por cortar una acción de peligro de Honduras. Es el segundo amonestado en la ‘bicolor’.

18:31 hsHoy

MIN 28: Entre Sonne, Vélez y Concha tuvieron el segundo de Perú. Al final Valera no pudo llegar a conectar la pelota desde el corazón del área de Honduras.

18:28 hsHoy

MIN 25: Tremendo remate desde fuera del área de Yotún casi termina en golazo para la selección peruana. La pelota pasó cerca del palo izquierdo del portero de Honduras.

18:27 hsHoy

MIN 24: Tarjeta amarilla para Reyes de Honduras por dura falta contra Yotún de Perú. Es el primer amonestado en el conjunto rival.

18:22 hsHoy

MIN 19: Los defensas de Honduras comienzan a jugar fuerte contra los jugadores peruanos. El más golpeado es Grimaldo.

18:19 hsHoy

MIN 16: Grimaldo se queja de un golpe en el rostro, pero el árbitro hace caso omiso. Está encendido el extremo de la selección peruana.

18:15 hsHoy

MIN 11: Tarjeta amarilla para Concha de Perú por fuerte entrada contra Arriaga de Honduras. Es el primer amonestado del encuentro.

18:11 hsHoy

MIN 06: ¡GOOOOOL de Perú! Anotó Jairo Vélez luego de jugadón de Joao Grimaldo por el lado izquierdo del campo. 1-0 ante Honduras.

Tras jugadón de Joao Grimaldo, el volante nacionalizado peruano abrió el marcador con gran definición - Crédito: Movistar Deportes.
18:07 hsHoy

MIN 04: Gran acción de la selección peruana. Primero la tuvo Vélez de cabeza y luego Grimaldo metió jugadón en el área rival.

18:05 hsHoy

MIN 02: Centro venenoso desde la lado izquierdo y Honduras casi marca de ‘palomita’. Los defensas de Perú se durmieron.

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