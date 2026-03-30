Perú Deportes

A qué hora juega Bolivia vs Irak: partido por final del repechaje al Mundial 2026

La ‘verde’ está ante la gran posibilidad de volver a un Mundial después de 32 años. Será todo o nada ante los asiáticos en la ciudad de Monterrey. Conoce los horarios del partidazo internacional

Guardar
Selección de Bolivia.
A qué hora juega Bolivia vs Irak: partido por final del repechaje al Mundial 2026 - Crédito: Federación Boliviana de Fútbol.

La selección de Bolivia busca este martes 31 de marzo asegurar su regreso a una Copa del Mundo tras más de tres décadas de ausencia. El equipo sudamericano se enfrentará a Irak en la final del Repechaje rumbo al Mundial 2026, un duelo que tendrá lugar en el Estadio BBVA, en Monterrey, México, y que otorgará al ganador el último boleto disponible para la próxima edición del torneo.

En la antesala de este partido crucial, la ‘verde’ llega con el envión anímico de haber superado 2-1 a Surinam en las semifinales, resultado que le permitió soñar con volver al mayor escenario del fútbol internacional. La última vez que la selección boliviana disputó una Copa del Mundo fue en Estados Unidos 1994, también en territorio norteamericano, por lo que la clasificación tendría para el país un significado doblemente especial.

Bolivia alcanzó el repechaje mundialista tras finalizar en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, acumulando 20 puntos. Este puntaje fue posible gracias, entre otros resultados, a una victoria histórica por 1-0 sobre Brasil en La Paz y a la goleada de Colombia, que venció 6-3 a Venezuela en la última jornada. Ambos resultados fueron determinantes para que los bolivianos accedieran a esta instancia definitoria.

El elenco boliviano dio vuelta el resultado y se enfrentará a Irak por un boleto a la cita mundialista

El encuentro entre Bolivia e Irak, programado para las 21:00 horas locales en Monterrey, definirá qué selección integrará el Grupo I de la Copa del Mundo 2026, junto a Francia, Senegal y Noruega. El grupo, considerado por analistas como uno de los más exigentes del certamen, reúne a selecciones con figuras de la talla de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Sadio Mané.

El seleccionado iraquí, por su parte, accedió directamente a la final del repechaje gracias a su mejor posición en el Ranking FIFA respecto a Bolivia y Surinam. Su camino en las eliminatorias asiáticas lo llevó hasta la Quinta Ronda, donde se impuso por un marcador global de 3-2 frente a Emiratos Árabes Unidos, asegurando así su presencia en el partido definitorio de Monterrey.

A qué hora juega Bolivia vs Irak por final del repechaje al Mundial 2026

El partido entre Bolivia e Irak se disputará el martes 31 de marzo a las 22:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; a las 21:00 horas de Venezuela y Bolivia; a las 22:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil; a las 23:00 horas de Estados Unidos (Miami); y a las 21:00 horas de México. La amplia cobertura internacional refleja la expectativa que genera este último cupo disponible para el Mundial.

Canales para ver Bolivia vs Irak por final del repechaje al Mundial 2026

La transmisión televisiva estará a cargo de DSports para la mayoría de países de Sudamérica. En Colombia, el encuentro podrá verse por WIN Sports, mientras que en Bolivia estará disponible en BTV y Entel TV. Para México, la señal será de TUDN y VIX Premium, y en Estados Unidos de Telemundo Deportes. En Centroamérica, la cobertura corresponde a Tigo Sports.

Bolivia e Irak, con historias y recorridos distintos, afrontan el duelo en Monterrey con la certeza de que solo uno podrá celebrar el pasaje a la Copa del Mundo. Para ambos, la cita representa no solo un desafío deportivo, sino la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de sus selecciones nacionales.

Posibles alineaciones de Bolivia vs Irak

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Temas Relacionados

Selección de BoliviaSelección de IrakMundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Semifinales de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima vs Géminis y Universitario vs San Martín?

Las ‘santas’ y las ‘blanquiazules’ dieron el primer paso al imponerse en los partidos de ida por 3-0 y 3-1 respectivamente. Ahora, Universitario y Deportivo Géminis están obligados a ganar para forzar un tercer encuentro de desempate y seguir soñando con el título nacional

Semifinales de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima vs Géminis y Universitario vs San Martín?

Paolo Guerrero respalda a Mano Menezes y destaca el aprendizaje tras el debut de la selección peruana: “Es una etapa distinta”

El delantero analizó el estreno de técnico brasileño al frente de la ‘bicolor’, subrayando los aspectos positivos y señalando los retos que enfrenta el equipo tras la derrota ante Senegal

Paolo Guerrero respalda a Mano Menezes y destaca el aprendizaje tras el debut de la selección peruana: “Es una etapa distinta”

Universitario prepara demandas tras supuesto caso de racismo en el Monumental: el fallo que esperan y quiénes serían denunciados

El club merengue intensifica su defensa institucional y anuncia que presentará tres demandas por difamación si el ente disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol respalda su versión en la investigación de racismo

Universitario prepara demandas tras supuesto caso de racismo en el Monumental: el fallo que esperan y quiénes serían denunciados

Nolberto Solano afronta el cierre de las Eliminatorias a la Copa Asia 2027 buscando ofrecer una mejor imagen con Pakistán

Los ‘pakis’ no cuentan con opciones reales ni matemáticas para obtener un cupo a la cita regional. Aun así, ‘Nobby’ quiere aprovechar la fecha final para presentar una oncena local

Nolberto Solano afronta el cierre de las Eliminatorias a la Copa Asia 2027 buscando ofrecer una mejor imagen con Pakistán

A qué hora juega Perú vs Honduras: partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

El equipo de Mano Menezes buscará levantar cabeza frente a los hondureños para despedirse de la mejor manera de Europa. Se esperan cambios en el once inicial. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Perú vs Honduras: partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

César Acuña pide a Fernando Olivera S/ 20 millones de indemnización por acusarlos de vínculo con el narco

¿Por qué Vladimir Cerrón puede dar entrevistas sin ser ubicado por la PNP? Óscar Arriola revela estrategia del líder de Perú Libre

¿Vladimir Cerrón acudirá al Debate Presidencial del martes 31? “Un ejército de militantes estará acompañándolo”, asegura congresista

Elecciones 2026: indecisos definirán el voto y el debate será clave en la última semana

ENTRETENIMIENTO

‘La Manada’ no salió al aire: aplazan su retorno hasta después de Semana Santa y usuarios los critican por “falta de respeto”

‘La Manada’ no salió al aire: aplazan su retorno hasta después de Semana Santa y usuarios los critican por “falta de respeto”

Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

Christian Meier será el telonero de Ed Sheeran en su concierto en el Estadio Nacional

ENHYPEN anuncia su gira Blood Saga e incluye a Perú: concierto será el 8 de julio

Cevichería Las Gaviotas se pronuncia tras muerte de su parqueador en balacera: “No fue ningún tipo de extorsión”

DEPORTES

Universitario prepara demandas tras supuesto caso de racismo en el Monumental: el fallo que esperan y quiénes serían denunciados

Universitario prepara demandas tras supuesto caso de racismo en el Monumental: el fallo que esperan y quiénes serían denunciados

Nolberto Solano afronta el cierre de las Eliminatorias a la Copa Asia 2027 buscando ofrecer una mejor imagen con Pakistán

A qué hora juega Perú vs Honduras: partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

“Verán a un equipo que intentará imponerse a Perú”: Técnico de Honduras confía en sacar adelante amistoso en Butarque

El importante consejo que le dio Ricardo Gareca a Mano Menezes tras el complicado inicio de la selección peruana en Europa