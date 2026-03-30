A qué hora juega Bolivia vs Irak: partido por final del repechaje al Mundial 2026 - Crédito: Federación Boliviana de Fútbol.

La selección de Bolivia busca este martes 31 de marzo asegurar su regreso a una Copa del Mundo tras más de tres décadas de ausencia. El equipo sudamericano se enfrentará a Irak en la final del Repechaje rumbo al Mundial 2026, un duelo que tendrá lugar en el Estadio BBVA, en Monterrey, México, y que otorgará al ganador el último boleto disponible para la próxima edición del torneo.

En la antesala de este partido crucial, la ‘verde’ llega con el envión anímico de haber superado 2-1 a Surinam en las semifinales, resultado que le permitió soñar con volver al mayor escenario del fútbol internacional. La última vez que la selección boliviana disputó una Copa del Mundo fue en Estados Unidos 1994, también en territorio norteamericano, por lo que la clasificación tendría para el país un significado doblemente especial.

Bolivia alcanzó el repechaje mundialista tras finalizar en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, acumulando 20 puntos. Este puntaje fue posible gracias, entre otros resultados, a una victoria histórica por 1-0 sobre Brasil en La Paz y a la goleada de Colombia, que venció 6-3 a Venezuela en la última jornada. Ambos resultados fueron determinantes para que los bolivianos accedieran a esta instancia definitoria.

El elenco boliviano dio vuelta el resultado y se enfrentará a Irak por un boleto a la cita mundialista

El encuentro entre Bolivia e Irak, programado para las 21:00 horas locales en Monterrey, definirá qué selección integrará el Grupo I de la Copa del Mundo 2026, junto a Francia, Senegal y Noruega. El grupo, considerado por analistas como uno de los más exigentes del certamen, reúne a selecciones con figuras de la talla de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Sadio Mané.

El seleccionado iraquí, por su parte, accedió directamente a la final del repechaje gracias a su mejor posición en el Ranking FIFA respecto a Bolivia y Surinam. Su camino en las eliminatorias asiáticas lo llevó hasta la Quinta Ronda, donde se impuso por un marcador global de 3-2 frente a Emiratos Árabes Unidos, asegurando así su presencia en el partido definitorio de Monterrey.

A qué hora juega Bolivia vs Irak por final del repechaje al Mundial 2026

El partido entre Bolivia e Irak se disputará el martes 31 de marzo a las 22:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; a las 21:00 horas de Venezuela y Bolivia; a las 22:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil; a las 23:00 horas de Estados Unidos (Miami); y a las 21:00 horas de México. La amplia cobertura internacional refleja la expectativa que genera este último cupo disponible para el Mundial.

Canales para ver Bolivia vs Irak por final del repechaje al Mundial 2026

La transmisión televisiva estará a cargo de DSports para la mayoría de países de Sudamérica. En Colombia, el encuentro podrá verse por WIN Sports, mientras que en Bolivia estará disponible en BTV y Entel TV. Para México, la señal será de TUDN y VIX Premium, y en Estados Unidos de Telemundo Deportes. En Centroamérica, la cobertura corresponde a Tigo Sports.

Bolivia e Irak, con historias y recorridos distintos, afrontan el duelo en Monterrey con la certeza de que solo uno podrá celebrar el pasaje a la Copa del Mundo. Para ambos, la cita representa no solo un desafío deportivo, sino la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de sus selecciones nacionales.

Posibles alineaciones de Bolivia vs Irak

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.