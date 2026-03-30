Los Chankas destacan el inicio de Adrián Quiroz con la selección peruana: “Nunca dejes de creer, los sueños sí se cumplen”

Adrián Quiroz cumplió su sueño de vida. - Crédito: Los Chankas

Adrián Quiroz jamás olvidará el 28 de marzo del 2026. Hizo su debut absoluto con la selección peruana entrando de cambio en un partido de talla mundial contra Senegal, en el Stade de France. Aunque disputó un puñado de minutos, ofreció un desenvolvimiento impresionante que sorprendió a más de uno.

Tal vez muchos no esperaban su aparición en un enfrentamiento más que amistoso. De eso, sin embargo, no pueden jactarse en Los Chankas, que en todo momento estuvieron atentos al desarrollo del lance esperando que su valor, el primero llamado a la ‘bicolor’, sea considerado por el entrenador Mano Menezes.

Adrián Quiroz entró de cambio ante Senegal y ofreció un ritmo distinto en el mediocampo. - Crédito: ITEA

No bien concluyó el cotejo, con un marcador 2-0 a favor de los cuestionados campeones de África, el club de la ciudad de Andahuaylas festejó el estreno del intuitivo volante con un emotivo mensaje en sus redes sociales oficiales: “Los Chankas expresan su orgullo por el debut de nuestro jugador Adrián Quiroz con la selección peruana. Un logro que refleja el trabajo, la disciplina y el compromiso de un verdadero guerrero Chanka”.

Por si fuera poco, la institución reflexionó acerca del sendero transitado por el nuevo puntual nacional. “Nunca dejes de creer. Nuestro guerrero, Adrián Quiroz, soñaba con vestir la bicolor y debutó. Nada fue fácil, el camino estuvo lleno de obstáculos, pero nunca dejó de creer. Los sueños sí se cumplen. Nada es imposible cuando confías en ti”, posteó el club.

El volante puso tener debut soñado con la selección peruana en París - Crédito: Movistar Deportes.

A nivel interno, varios compañeros de Los Chankas estuvieron muy al pendiente de la presencia de Adrián Quiroz. El más ilusionado fue Franco Torres, goleador de la campaña en el Apertura 2026, quien en diálogo con Infobae Perú comentó que el ‘Mago’ puede ofrecerle muchas virtudes a la selección nacional.

“Yo que lo vivo día a día a Adrián, tiene un control de pelota y una visión de juego muy buena. Aparte de ser zurdo y hábil, tiene una visión de juego diferente a los demás. Yo sé que solamente tengo que marcarle el pase para que la ponga ahí, para que yo pueda hacer goles. Le va a dar mucho aporte a la selección. Le va a dar otro otro plus a Perú”, dijo.

Adrián Quiroz debutó con Perú a sus 26 años. - Crédito: Los Chankas

Análisis

El mediocampista Adrián Quiroz expresó su pesar por la derrota de la selección peruana ante Senegal, aunque también manifestó satisfacción por su debut con la camiseta nacional y por el respaldo recibido por parte de sus compañeros y el cuerpo técnico.

Quiroz valoró especialmente la oportunidad de sumar minutos con la selección, señalando que la confianza brindada por el plantel y los entrenadores fue un punto positivo en medio del resultado adverso.

El volante puso tener debut soñado con la selección peruana en París - Crédito: Movistar Deportes.

Al referirse al rival, el jugador destacó que Senegal llegaba como último campeón de África y subrayó que, desde un inicio, el equipo peruano tenía plena conciencia de enfrentar a un conjunto fuerte y exigente.

Durante el encuentro, Quiroz estuvo cerca de descontar en el marcador con un remate desde fuera del área. El balón, según relató, rozó a un rival y terminó impactando en el poste, lo que podría haber cambiado la dinámica del partido hacia el final.

Adrián Quiroz, la sorpresa del Perú vs Senegal. - Crédito: ITEA

El jugador analizó que, de haber anotado ese gol, Perú habría quedado a uno de igualar el marcador, lo que habría elevado la intensidad del cierre del partido y generado nuevas oportunidades para el equipo nacional.

Pensando en el próximo compromiso ante Honduras, remarcó que cada selección tiene jugadores de calidad y que todos los partidos son exigentes, aunque reafirmó el compromiso del grupo de entregarse por completo para representar al país.