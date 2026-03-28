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Adrián Quiroz casi anota golazo en su debut con Perú: su gran remate chocó en el palo de Senegal en amistoso 2026

El centrocampista de Los Chankas estrelló su disparo en el travesaño luego que el guardameta Mory Diaw desviara el cuero y lo enviara al tiro de esquina

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El volante puso tener debut soñado con la selección peruana en París - Crédito: Movistar Deportes.

Adrián Quiroz ha mostrado sus credenciales en su primera presentación con la selección peruana. Mano Menezes decidió que el mediocampista de Los Chankas ocupe un lugar en la zona medular de ‘la bicolor’ en los últimos 20 minutos del juego. El canterano de Universitario sacó rédito de la confianza del adiestrador y exhibió su osadía en el Stade de France. Un notable remate suyo estuvo a punto de acortar distancias ante un Senegal que manejó los hilos del encuentro a placer.

El futbolista de 26 años recibió en el balcón del área senegalesa y ensayó un disparo desde su botín izquierdo. El balón viajó con dirección a las redes del portero Mory Diaw, pero el cancerbero alcanzó a desviar por centímetros el cuero. La pelota pegó en el travesaño y se marchó por la línea de fondo. Quiroz lamentó el destino de su remate.

Con las modificaciones, el equipo de Mano Menezes intentó asumir mayor protagonismo, pero el disparo de Quiroz representó una acción aislada en el discreto juego ofensivo de ‘la bicolor’. De esta manera, el entrenador brasileño debutó en el banquillo nacional con una derrota por 2-0 ante el vigente campeón africano.

Adrián Quiroz estuvo cerca de descontar para la selección peruana ante Senegal. Crédito: Captura Movistar Deportes.
Adrián Quiroz estuvo cerca de descontar para la selección peruana ante Senegal. Crédito: Captura Movistar Deportes.

La irrupción de Adrián Quiroz

El volante nacido en Talara dejó una grata impresión en su debut tras un inicio de temporada espectacular con Los Chankas, equipo sensación que pelea el liderato del torneo junto a Alianza Lima. Su camino hacia la Videna no fue lineal: se formó en la Academia Cantolao, pasó por Universitario de Deportes en 2019 y sumó experiencia en el ascenso con Alfonso Ugarte y Comerciantes FC antes de brillar en la primera división.

La convocatoria de Quiroz responde a la nueva filosofía del técnico Mano Menezes, quien prioriza a los futbolistas con regularidad en el campeonato local. El mediocampista disputó todos los encuentros del Torneo Apertura 2026 y destaca por su enorme despliegue físico y visión de juego. El estratega brasileño valoró su rápida adaptación táctica y su capacidad de liderazgo, cualidades que lo erigen como una pieza fundamental para la estructura que busca implementar en el ‘equipo de todos’.

Adrián Quiroz – Los Chankas – Selección Peruana – Selección Peruana de Fútbol – Mano Menezes – Perú – deportes – 16 marzo
El mediocampista Adrián Quiroz afronta su primer llamado a la selección de Perú con entusiasmo y con la meta de ganarse un lugar en el equipo. (Facebook / Selección Peruana)

Próximo partido de la selección peruana

El segundo desafío de Mano Menezes al mando de la selección peruana tendrá lugar este martes 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid. El encuentro frente a Honduras está programado para las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia la acción iniciará a las 14:00. Por su parte, los aficionados en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile podrán seguir las incidencias a partir de las 15:00 horas.

La transmisión del compromiso contará con un despliegue importante en diversas plataformas. En señal abierta, los televidentes podrán sintonizar el duelo a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Para quienes cuentan con servicio de cable, Movistar Deportes ofrecerá la cobertura en sus señales 3 y 703 HD. Asimismo, el acceso digital estará garantizado mediante las aplicaciones de América TV GO y las plataformas web de los canales mencionados.

Para aquellos que no puedan seguir la transmisión en vivo, Infobae Perú realizará un despliegue digital exhaustivo. La cobertura incluirá el minuto a minuto en tiempo real, videos de los goles, análisis tácticos y todas las reacciones desde la capital española. Este segundo examen permitirá evaluar la consolidación del plantel renovado y el progreso de la idea futbolística que el técnico brasileño busca implantar en el equipo nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? (La Bicolor)
¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? (La Bicolor)

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