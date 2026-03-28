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Golazo de Senegal a pura velocidad ante Perú en amistoso por fecha FIFA 2026

Ibrahim Mbaye desbordó por derecha, a pura potencia, tras un trazo largo de Ibrahim Mbaye, superando a Marcos López y Alfonso Barco, y mandó un servicio al área que devino en la diana del hombre muniqués

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Nicolás Jackson apareció por el centro y venció al portero Pedro Gallese, que poco pudo hacer - Crédito: Movistar Deportes.

Era demasiado premio para Perú cerrar en cero su partido amistoso contra Senegal, en el Stade de France. Por más que empleó un ejercicio de resistencia extremo, surgió un fallo determinante en defensa que resquebrajó el score. Así, el discutido campeón de África se puso adelante gracias a Nicolás Jackson.

A los 40′ minutos del primer tiempo, Krépin Diatta mandó un servicio largo desde la defensa por todo el flanco derecho. Allí apareció Ibrahim Mbaye para escaparse a toda velocidad, dejando relegado a Marcos López y Alfonso Barco, quien intentó cruzar en un acto de auxilio que salió pésimo, y centrar con precisión al segundo palo.

Nicolas Jackson, sujetado por Álvaro Barco y Marcos López. - Crédito: AFP
Nicolas Jackson, sujetado por Álvaro Barco y Marcos López. - Crédito: AFP
Nicolás Jackson entró en el área de Perú, ganándole la posición a un solitario Miguel Araujo, y solo tuvo que empujar el balón hacia la red del arco defendido por Pedro Gallese, quien poco o nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.

La primera mitad de la ‘bicolor’ dejó mucho que desear. Aunque pudo soportar los embates y el vértigo de un oponente, a todas luces, superior por varios cuerpos, careció de ideas claras para organizar un fútbol creativo y propositivo en la frontal del área. Por ello ningún puntual descolló en París.

El '11' senegalés abrió la cuenta en el amistoso contra Perú, en París. | VIDEO: Onze Mondial

Exhibición

En la antesala del encuentro amistoso disputado entre Senegal y Perú, la delegación senegalesa llevó consigo el trofeo de la Copa Africana de Naciones, que acredita al equipo como el campeón de la región. La presencia del galardón formó parte de los actos previos al partido y tuvo como objetivo resaltar el reciente logro del seleccionado africano.

El trofeo fue exhibido en el Stade de France, generando entusiasmo entre los miles de simpatizantes senegaleses que se dieron cita para seguir a los ‘leones de Teranga’. La copa ocupó un lugar central en la ceremonia, siendo mostrada de manera destacada ante el público que colmó el recinto.

Referentes de Senegal exhiben el trofeo de la Copa Africana de Naciones. - Crédito: AFP
Referentes de Senegal exhiben el trofeo de la Copa Africana de Naciones. - Crédito: AFP
El músico Youssou Ndour fue el encargado de levantar el trofeo en el escenario, provocando una fuerte ovación entre los hinchas africanos. Tras este gesto, Ndour realizó una actuación especial que elevó el ánimo de los presentes y contribuyó al ambiente festivo en el estadio.

A continuación, Kalidou Koulibaly y Pape Thiaw trasladaron la copa hacia el centro del campo, donde realizaron una vuelta olímpica celebrada por los aficionados. Este acto reafirmó la condición de campeones de África del equipo senegalés, pese a las discusiones administrativas que han rodeado el título en los despachos.

En el debut de Mano Menezes, la 'bicolor' cayó 2-0 frente a los africanos en el estadio de Francia - Crédito: Movistar Deportes

Discusión

La final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal desató una fuerte polémica. Los ‘leones de Teranga’ ganaron 1-0 en el campo, pero el partido estuvo marcado por decisiones arbitrales discutidas, como un gol anulado y un penalti a favor de los ‘leones del Atlas’ que provocó la retirada momentánea de los senegaleses.

Posteriormente, la CAF sancionó esa acción como incomparecencia y otorgó la victoria 3-0 a Marruecos. Senegal recurrió al TAS y sigue proclamándose campeón, incluso exhibiendo el trofeo públicamente. El caso continúa abierto, reflejando tensiones entre reglamento, justicia deportiva y decisiones administrativas.

Un equipo de fútbol de Senegal posa feliz con su trofeo en el césped de un estadio abarrotado bajo un cielo parcialmente nublado
La selección de Senegal posa con la Copa Africana de Naciones en el campo de un estadio, celebrando su victoria antes del partido amistoso contra Perú.
Senegal llegará al Mundial 2026 tras un sólido camino clasificatorio en África, donde lideró su grupo con autoridad, sumando siete victorias y tres empates, sin derrotas. Su clasificación se selló con una contundente goleada ante Mauritania, confirmando su dominio regional.

En la cita planetaria integrará el Grupo I, donde enfrentará a Francia y Noruega, además de un rival proveniente del repechaje internacional, que saldrá de la llave entre Irak y Bolivia.

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