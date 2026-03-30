A qué hora juega Perú vs Honduras: partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026 - Crédito: Selecciones en X.

Perú y Honduras se verán las caras este martes martes 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, en amistoso por fecha FIFA 2026. ‘La bicolor’ buscará la victoria para retomar la confianza en el nuevo proceso que encabeza el entrenador brasileño. Revisa los horarios del cotejo internacional.

El conjunto nacional viene de caer en París a manos de Senegal. La selección africana, mundialista en Norteamérica y vigente campeona de África, hizo valer su poderío ofensivo y venció por 2-0 a Perú. Los ‘leones de la teranga’ impusieron su juego y dominaron a placer. Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson anotaron para los de Pape Thiaw.

Por otro lado, los ‘catrachos’ también inician una nueva era en su selección con la llegada del español José Francisco Molina en la dirección técnica. La ‘H’ no compite oficialmente desde noviembre del 2025, cuando igualaron sin goles en Costa Rica y se despidieron del Mundial 2026.

En el debut de Mano Menezes, la 'bicolor' cayó 2-0 frente a los africanos en el estadio de Francia - Crédito: Movistar Deportes

A qué hora juega Perú vs Honduras por amistoso de fecha FIFA 2026

El segundo desafío de Mano Menezes al mando de la selección peruana tendrá lugar este martes 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid. El encuentro frente a Honduras está programado para las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia la acción iniciará a las 14:00. Por su parte, los aficionados en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile podrán seguir las incidencias a partir de las 15:00 horas.

Canales para seguir Perú vs Honduras por amistoso de fecha FIFA 2026

La transmisión del compromiso contará con un despliegue importante en diversas plataformas. En señal abierta, los televidentes podrán sintonizar el duelo a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Para quienes cuentan con servicio de cable, Movistar Deportes ofrecerá la cobertura en sus señales 3 y 703 HD. Asimismo, el acceso digital estará garantizado mediante las aplicaciones de América TV GO y las plataformas web de los canales mencionados.

Para aquellos que no puedan seguir la transmisión en vivo, Infobae Perú realizará el seguimiento. La cobertura incluirá el minuto a minuto en tiempo real, videos de los goles, análisis tácticos y todas las reacciones desde la capital española. Este segundo examen permitirá evaluar la consolidación del plantel renovado y el progreso de la idea futbolística que el técnico brasileño busca implantar en el equipo nacional.

Perú chocará con Honduras en su segundo amistoso de la fecha FIFA.

Historial de enfrentamientos: Perú vs. Honduras

La selección peruana y su similar de Honduras registran un historial de enfrentamientos con un balance favorable para la escuadra sudamericana. El duelo más reciente entre ambos combinados ocurrió en noviembre de 2012, en la ciudad de Houston. Aquel amistoso internacional careció de emociones en las áreas y finalizó con un pálido empate 0-0.

Años atrás, en noviembre de 2009, ‘la bicolor’ logró imponerse por 2-1 en un choque muy disputado. La cuenta se abrió a favor de Perú tras un autogol de Emilio Izaguirre, pero el histórico artillero David Suazo emparejó las acciones de forma parcial. Finalmente, un certero cabezazo de Hernán Rengifo selló la victoria para el equipo nacional.

Sin duda, el antecedente más vibrante sucedió en febrero del año 2000, por los cuartos de final de la Copa de Oro en Estados Unidos. Perú consiguió una victoria por 5-3 con goles de Roberto Holsen (2), Jorge Soto, José del Solar y Waldir Sáenz. El encuentro tuvo un cierre caótico debido a una invasión de campo por parte de los aficionados hondureños, lo cual obligó al árbitro a dar por terminado el juego antes de tiempo.