Resultados de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se disputarán este sábado 21 y domingo 22 de marzo, con cuatro choques que definirán a los equipos que avanzarán a semifinales. En algunos casos, las series podrían extenderse a partidos extra. Todos los resultados se podrán seguir en esta nota.

Resultados de los cuartos de final vuelta

Sábado 21 de marzo

- Circolo 1-3 San Martín (16-25, 19-25, 25-19 y 21-25)

- Regatas Lima 3-2 Universitario (19-25, 28-26, 18-25, 25-21 y 16-18)

Domingo 22 de marzo

- Géminis vs Atenea / 15:15 horas

- Deportivo Soan vs Alianza Lima / 17:00 horas

Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026 - Crédito: Liga Profesional.

¿Cómo quedaron los partidos de ida?

El primer enfrentamiento de los cuartos de final fue entre Atlético Atenea y Deportivo Géminis, dos equipos que llegaron en buen momento tras superar a rivales importantes al cierre de la segunda fase. Se esperaba un duelo equilibrado.

Géminis impuso su juego desde el inicio y venció 3-1 a Atenea. El elenco encabezado por Natalia Málaga se quedó con los dos primeros sets por 25-22 y 25-20. La escuadra de Lorena Góngora descontó en el tercero 25-20, pero en el cuarto las de Comas sentenciaron el partido con un contundente 25-17.

A continuación, Alianza Lima derrotó 3-0 a Deportivo Soan, un resultado previsible desde la conformación de los cruces. El líder de la tabla enfrentó al último clasificado, que accedió a esta ronda con solo cinco victorias en todo el campeonato.

Los parciales del encuentro fueron 25-17, 26-24 y 25-20. El equipo dirigido por Facundo Morando mostró solidez colectiva y destacó el desempeño individual de jugadoras como Ysabella Sánchez y la armadora Maria Alejandra Marin.

Un final de set electrizante en la Liga Peruana de Vóley. Justo cuando los narradores cantan el punto final para Alianza Lima, el entrenador de Deportivo Soan pide el 'Desafío' por un presunto toque de red. La tecnología tiene la última palabra. - Latina Noticias

El tercer partido de la jornada fue el más parejo: Universidad San Martín se impuso 3-1 a Circolo Sportivo Italiano, con parciales de 19-25, 25-20, 25-15 y 32-30. El último set reflejó la intensidad del enfrentamiento.

De cara al partido de vuelta, USMP podría presentar bajas importantes como Aixa Vigil y Fernanda Tomé, quienes arrastran molestias físicas. Esta situación podría favorecer a Circolo, que cuenta con un plantel veloz y potente bajo la dirección de Marcos Blanco.

En el cierre de la jornada dominical, Universitario venció 3-1 a Regatas Lima en un partido distinto al que muchos esperaban. Las ‘cremas’ dejaron atrás los malos resultados recientes y superaron con claridad a las ‘celestes’. Cat Flood tuvo una actuación destacada.

Los parciales fueron 25-17, 25-17, 17-25 y 25-17, confirmando el dominio de la ‘U’ sobre Regatas en la temporada, ya que las de Chorrillos no han podido derrotarlas en ninguno de los enfrentamientos previos. Resta ver si logran revertir la tendencia en la revancha.

Las 'cremas' recuperaron nivel y se impusieron 25-17 en este juego. Resultado final: 3-1 en sets - Crédito: Latina.

Si Atlético Atenea, Regatas Lima, Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Soan ganan el segundo partido, la serie se definirá en un tercer encuentro a mitad de la próxima semana, que determinará a los semifinalistas de la Liga Peruana de Vóley.

Dónde ver los partidos de cuartos de final vuelta

Latina TV posee los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y presentará todos los partidos de cuartos de final vuelta por señal abierta en el canal 2, además de su página web y aplicación, garantizando el acceso para toda la audiencia.

Infobae Perú brindará una cobertura completa en su plataforma digital, con información previa, seguimiento punto a punto y actualización de resultados.