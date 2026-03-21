Perú Deportes

Resultados de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Tras lo ocurrido el sábado, solo se puede confirmar a un equipo en semifinales. Esto porque la segunda llave se definirá en un ‘extra game’. Hoy, domingo, se jugarán los otros cruces de clasificación

Guardar
Resultados de los cuartos de
Resultados de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se disputarán este sábado 21 y domingo 22 de marzo, con cuatro choques que definirán a los equipos que avanzarán a semifinales. En algunos casos, las series podrían extenderse a partidos extra. Todos los resultados se podrán seguir en esta nota.

Resultados de los cuartos de final vuelta

Sábado 21 de marzo

- Circolo 1-3 San Martín (16-25, 19-25, 25-19 y 21-25)

- Regatas Lima 3-2 Universitario (19-25, 28-26, 18-25, 25-21 y 16-18)

Domingo 22 de marzo

- Géminis vs Atenea / 15:15 horas

- Deportivo Soan vs Alianza Lima / 17:00 horas

Programación de los cuartos de
Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026 - Crédito: Liga Profesional.

¿Cómo quedaron los partidos de ida?

El primer enfrentamiento de los cuartos de final fue entre Atlético Atenea y Deportivo Géminis, dos equipos que llegaron en buen momento tras superar a rivales importantes al cierre de la segunda fase. Se esperaba un duelo equilibrado.

Géminis impuso su juego desde el inicio y venció 3-1 a Atenea. El elenco encabezado por Natalia Málaga se quedó con los dos primeros sets por 25-22 y 25-20. La escuadra de Lorena Góngora descontó en el tercero 25-20, pero en el cuarto las de Comas sentenciaron el partido con un contundente 25-17.

A continuación, Alianza Lima derrotó 3-0 a Deportivo Soan, un resultado previsible desde la conformación de los cruces. El líder de la tabla enfrentó al último clasificado, que accedió a esta ronda con solo cinco victorias en todo el campeonato.

Los parciales del encuentro fueron 25-17, 26-24 y 25-20. El equipo dirigido por Facundo Morando mostró solidez colectiva y destacó el desempeño individual de jugadoras como Ysabella Sánchez y la armadora Maria Alejandra Marin.

Un final de set electrizante en la Liga Peruana de Vóley. Justo cuando los narradores cantan el punto final para Alianza Lima, el entrenador de Deportivo Soan pide el 'Desafío' por un presunto toque de red. La tecnología tiene la última palabra. - Latina Noticias

El tercer partido de la jornada fue el más parejo: Universidad San Martín se impuso 3-1 a Circolo Sportivo Italiano, con parciales de 19-25, 25-20, 25-15 y 32-30. El último set reflejó la intensidad del enfrentamiento.

De cara al partido de vuelta, USMP podría presentar bajas importantes como Aixa Vigil y Fernanda Tomé, quienes arrastran molestias físicas. Esta situación podría favorecer a Circolo, que cuenta con un plantel veloz y potente bajo la dirección de Marcos Blanco.

En el cierre de la jornada dominical, Universitario venció 3-1 a Regatas Lima en un partido distinto al que muchos esperaban. Las ‘cremas’ dejaron atrás los malos resultados recientes y superaron con claridad a las ‘celestes’. Cat Flood tuvo una actuación destacada.

Los parciales fueron 25-17, 25-17, 17-25 y 25-17, confirmando el dominio de la ‘U’ sobre Regatas en la temporada, ya que las de Chorrillos no han podido derrotarlas en ninguno de los enfrentamientos previos. Resta ver si logran revertir la tendencia en la revancha.

Las 'cremas' recuperaron nivel y se impusieron 25-17 en este juego. Resultado final: 3-1 en sets - Crédito: Latina.

Si Atlético Atenea, Regatas Lima, Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Soan ganan el segundo partido, la serie se definirá en un tercer encuentro a mitad de la próxima semana, que determinará a los semifinalistas de la Liga Peruana de Vóley.

Dónde ver los partidos de cuartos de final vuelta

Latina TV posee los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y presentará todos los partidos de cuartos de final vuelta por señal abierta en el canal 2, además de su página web y aplicación, garantizando el acceso para toda la audiencia.

Infobae Perú brindará una cobertura completa en su plataforma digital, con información previa, seguimiento punto a punto y actualización de resultados.

Temas Relacionados

Universitario vóleyAlianza Lima vóleySan MartínRegatas LimaCircolo Sportivo ItalianoDeportivo GéminisAtlético AteneaDeportivo SoanLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY: partido por derbi de la fecha 29 de LaLiga 2026

El derbi de Madrid está marcado por una cantidad considerable de bajas por lesión. Frente a ello, Álvaro Arbeloa tirará de la clásica Fábrica y Diego Simeone hará la propio con efectivos jóvenes de su gusto. Fede Valverde y Julián Álvarez están aptos

A qué hora juega Real

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Apertura

Se inicia una nueva jornada, previa a la fecha FIFA, con duelos emocionantes: Universitario no pudo con Comerciantes Unidos, Sporting Cristal cayó frente a Los Chankas y Alianza Lima se impuso ante Juan Pablo II

Tabla de posiciones de la

Universitario vs Regatas Lima 2-3: resumen del triunfazo chorrillano por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Con este resultado, la serie quedó igualada, por lo que definirán el pase a semifinales en un ‘extra game’, que se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo. El ganador se medirá con San Martín

Universitario vs Regatas Lima 2-3:

Pablo Guede reveló el motivo por el que rechazó a San Lorenzo y decidió quedarse en Alianza Lima

El entrenador argentino habló de su no llegada al ‘cuervo’ luego de la victoria ‘blanquiazul’ sobre Juan Pablo II

Pablo Guede reveló el motivo

Golazo y doblete de Eryc Castillo, tras jugadón de Alan Cantero, para triunfo de Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

El delantero argentino superó a dos defensores con una destacada maniobra individual y habilitó al ecuatoriano, quien definió con precisión

Golazo y doblete de Eryc
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cuál es estado de salud

¿Cuál es estado de salud del presidente José María Balcazar? Presidencia aclara situación del mandatario

Continúa polémica por compra de aviones caza: José Jerí justifica adquisición de F-16 a Estados Unidos durante su gestión

Debate presidencial: así quedan los grupos, “vs.” y tercios entre candidatos en la primera fecha rumbo a las elecciones 2026

Keiko Fujimori sabrá si votaste o no en las Elecciones 2021: Los detalles de la última resolución del PJ

¿Por qué el PJ accedió al reclamo de Keiko Fujimori y ordenó entregar la lista de electores de 2021? Esto dice la sentencia

ENTRETENIMIENTO

‘La Mackyna’ es el primer

‘La Mackyna’ es el primer eliminado de La Granja VIP Perú: Samahara Lobatón fue la más votada y Shirley Arica se salvó

Luciana Fuster y Flavia Laos sorprenden al reconciliarse y lucir juntas en concierto en Colombia

Gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: ¿Cómo votar para salvar a Shirley Arica, Samahara Lobatón o ‘La Mackyna’ del reality?

Carlos Galdós se defiende de frase “hombre no es gente” tras escandaloso ampay de chicos reality en Argentina: “No todos somos así”

Productor de ‘La Manada’ y Carlos Orozco se enfrentan: Dueño de ‘La Ro Ro’ le hace dura advertencia por involucrar a Macla Yamada y a su pareja

DEPORTES

A qué hora juega Real

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY: partido por derbi de la fecha 29 de LaLiga 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Apertura

Universitario vs Regatas Lima 2-3: resumen del triunfazo chorrillano por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Pablo Guede reveló el motivo por el que rechazó a San Lorenzo y decidió quedarse en Alianza Lima

Golazo y doblete de Eryc Castillo, tras jugadón de Alan Cantero, para triunfo de Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026