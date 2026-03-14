Perú Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del duelo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los ‘blanquiazules’ iniciarán su lucha con las de Puente Piedra por su clasificación a las semifinales. Sigue las incidencias del primer choque de la llave

Guardar
16:59 hsAyer

¡Sábado decisivo! Alianza Lima se medirá con Deportivo Soan en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Será el primer duelo que definirá la llave rumbo a las semifinales.

16:59 hsAyer

¿Cómo llega Alianza Lima al duelo de ida por los cuartos de final?

Alianza Lima, actual bicampeón de la Liga Peruana de Vóley y reciente medallista de bronce en el Campeonato Sudamericano de Clubes Femenino 2026, buscará dar un paso más hacia las semifinales con un nuevo triunfo. El equipo blanquiazul llega a esta instancia tras una segunda etapa perfecta, en la que encadenó nueve victorias consecutivas frente a rivales como Rebaza Acosta, Atlético Atenea, Circolo Sportivo Italiano, San Martín, Olva Latino, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Universitario de Deportes y Deportivo Soan.

Por su parte, el conjunto de Puente Piedra afronta la serie como el equipo menos experimentado de los clasificados, enfrentando el reto de medirse ante un rival que se mantiene invicto y con gran solidez en el torneo.

Revive el intenso punto final con el que Alianza Lima aseguró la victoria por 3-1 sobre Deportivo Soan. Un rally emocionante que desató la euforia de las jugadoras y la hinchada.
16:59 hsAyer

¿Cómo llega Deportivo Soan al duelo de ida por los cuartos de final?

El conjunto de Puente Piedra logró asegurar su lugar entre los ocho mejores de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 recién en la última fecha de la Fase 2, tras una campaña marcada por irregularidad. Hasta el momento, solo ha conseguido cinco triunfos en la temporada, lo que lo obliga a redoblar esfuerzos si quiere avanzar a las semifinales.

Deportivo Soan culminó la segunda etapa enfrentando a Alianza Lima, cayendo por 3-1 con parciales de 22-25, 22-25, 25-15 y 22-25. Ahora enfrenta el desafío de superar a las blanquiazules, que llegan como favoritas al cruce y mantienen una sólida actuación en el torneo.

Deportivo Soan buscará clasificar a
Deportivo Soan buscará clasificar a los cuartos de final en la última fecha de la segunda fase.
16:59 hsAyer

Dónde ver Alianza Lima vs Soan por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los aficionados podrán seguir el partido de cuartos de final entre Alianza Lima y Deportivo Soan a través de diversas plataformas oficiales. Latina Televisión transmitirá el encuentro en señal abierta por el canal 2, además de ofrecer la emisión en su sitio web y aplicación móvil, gracias a los derechos exclusivos de la Liga Peruana de Vóley.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) pondrá a disposición la transmisión en su portal “www.fpvorg.pe”. Asimismo, la propia liga difundirá el partido en su cuenta de Facebook, lo que permite que todos los seguidores accedan sin limitaciones de dispositivo.

Por otra parte, Infobae Perú realizará una cobertura digital completa, con análisis previo, seguimiento punto a punto y todas las incidencias y declaraciones relevantes. Así, los seguidores del voleibol contarán con múltiples opciones para no perderse ningún detalle del enfrentamiento entre las blanquiazules y las representantes de Puente Piedra.

Alianza Lima vs Deportivo Soan:
Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del partido por fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2.
16:59 hsAyer

Horarios de Alianza Lima vs Deportivo Soan por cuartos de final

El duelo de ida de cuartos de final entre las ‘blanquiazules’ y el conjunto de Puente Piedra está programado para hoy, sábado 14 de marzo, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El partido comenzará a las 19:00 horas para seguidores en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Miami, el inicio será a las 20:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el encuentro arrancará a las 21:00 horas.

16:59 hsAyer

Formato de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se disputarán bajo el sistema de series al mejor de tres partidos. El primer equipo en conseguir dos victorias avanzará directamente a semifinales. Si cada conjunto suma un triunfo, un tercer choque definirá al clasificado, lo que incrementa la tensión y el interés en cada cruce.

Este formato mantiene la incertidumbre hasta el final, ya que ningún equipo puede relajarse tras el primer encuentro. La exigencia de ganar dos partidos obliga a mantener un alto nivel competitivo en cada presentación para asegurar el pase a la siguiente ronda.

En esta instancia, Rebaza Acosta y Olva Latino quedaron fuera al no alcanzar el puntaje necesario para clasificar. Ambos equipos deberán esperar una próxima edición para buscar su regreso a la principal categoría del voleibol peruano.

Cuartos de final de la
Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Temas Relacionados

Alianza Lima vóleyDeportivo SoanLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima defenderá la punta en Cusco, Universitario hará lo suyo con UTC, Real Madrid intentará que las ausencias no le jugue en contra en LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 14

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Apertura

La lucha por la cima se intensifica con una jornada de varios compromisos electrizantes, donde Alianza Lima buscará sostener su liderato. Universitario, Sporting Cristal y Melgar no quieren quedarse atrás

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo ‘íntimo’ llega al Cusco con la moral elevada tras afianzarse en la cima del Apertura 2026. Paolo Guerrero y Jairo Vélez se mantendrán como referentes en ofensiva. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ recibirán al ‘gavilán del norte’ en el estadio Monumental, en lo que será un duelo por permanecer entre los primeros lugares de la tabla. Sigue todas las incidencias

Universitario vs UTC EN VIVO

A qué hora juega Universitario vs UTC HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco a cargo de Javier Rabanal apunta a volver a la victoria luego del duro tropiezo en Andahuaylas. Al frente, los de Carlos Bustos se presentan como un rival de cuidado. Conoce los horarios para este compromiso

A qué hora juega Universitario

ÚLTIMAS NOTICIAS

Buscan multar y arrestar a

Buscan multar y arrestar a quienes agredan al personal de salud en Neuquén: cuáles son las sanciones

La 98.ª edición de los Oscar llega en medio de un tenso panorama geopolítico global

Estremecedor reclamo en Tandil: una familia llevó la camioneta en la que chocó y murió su hijo a una plaza para pedir justicia

Celulitis: por qué aparece y qué tratamientos médicos pueden mejorarla, según expertos

Por el bajo nivel de ventas, dos automotrices bajaron los precios de pick-ups y hay más financiación a tasa 0% a mitad de mes

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

La ciudad de Nueva York inicia campaña de reparación de baches en los cinco distritos

Israel destruyó un centro de investigación espacial clave del régimen iraní en Teherán

Un perro con trastorno convulsivo y pérdida auditiva encontró dueño después de 700 días en un refugio de Florida

DEPORTES

La impactante cifra millonaria en

La impactante cifra millonaria en deudas que tiene el Manchester United: los cinco futbolistas que buscará vender

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Escándalo en el fútbol femenino: el seleccionador de Luxemburgo fue despedido por enviar “mensajes inapropiados” a sus jugadoras

“No basta con tener un gran físico, hay que saber mostrarlo”: la clave de Arnold Schwarzenegger para triunfar en el culturismo

El argentino Kevin Vallejos protagonizará la pelea estela de la UFC: horarios, TV y cartelera completa