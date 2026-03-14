Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del duelo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¡Sábado decisivo! Alianza Lima se medirá con Deportivo Soan en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Será el primer duelo que definirá la llave rumbo a las semifinales.
Alianza Lima, actual bicampeón de la Liga Peruana de Vóley y reciente medallista de bronce en el Campeonato Sudamericano de Clubes Femenino 2026, buscará dar un paso más hacia las semifinales con un nuevo triunfo. El equipo blanquiazul llega a esta instancia tras una segunda etapa perfecta, en la que encadenó nueve victorias consecutivas frente a rivales como Rebaza Acosta, Atlético Atenea, Circolo Sportivo Italiano, San Martín, Olva Latino, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Universitario de Deportes y Deportivo Soan.
Por su parte, el conjunto de Puente Piedra afronta la serie como el equipo menos experimentado de los clasificados, enfrentando el reto de medirse ante un rival que se mantiene invicto y con gran solidez en el torneo.
El conjunto de Puente Piedra logró asegurar su lugar entre los ocho mejores de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 recién en la última fecha de la Fase 2, tras una campaña marcada por irregularidad. Hasta el momento, solo ha conseguido cinco triunfos en la temporada, lo que lo obliga a redoblar esfuerzos si quiere avanzar a las semifinales.
Deportivo Soan culminó la segunda etapa enfrentando a Alianza Lima, cayendo por 3-1 con parciales de 22-25, 22-25, 25-15 y 22-25. Ahora enfrenta el desafío de superar a las blanquiazules, que llegan como favoritas al cruce y mantienen una sólida actuación en el torneo.
Los aficionados podrán seguir el partido de cuartos de final entre Alianza Lima y Deportivo Soan a través de diversas plataformas oficiales. Latina Televisión transmitirá el encuentro en señal abierta por el canal 2, además de ofrecer la emisión en su sitio web y aplicación móvil, gracias a los derechos exclusivos de la Liga Peruana de Vóley.
La Federación Peruana de Vóley (FPV) pondrá a disposición la transmisión en su portal “www.fpvorg.pe”. Asimismo, la propia liga difundirá el partido en su cuenta de Facebook, lo que permite que todos los seguidores accedan sin limitaciones de dispositivo.
Por otra parte, Infobae Perú realizará una cobertura digital completa, con análisis previo, seguimiento punto a punto y todas las incidencias y declaraciones relevantes. Así, los seguidores del voleibol contarán con múltiples opciones para no perderse ningún detalle del enfrentamiento entre las blanquiazules y las representantes de Puente Piedra.
El duelo de ida de cuartos de final entre las ‘blanquiazules’ y el conjunto de Puente Piedra está programado para hoy, sábado 14 de marzo, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El partido comenzará a las 19:00 horas para seguidores en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Miami, el inicio será a las 20:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el encuentro arrancará a las 21:00 horas.
Los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se disputarán bajo el sistema de series al mejor de tres partidos. El primer equipo en conseguir dos victorias avanzará directamente a semifinales. Si cada conjunto suma un triunfo, un tercer choque definirá al clasificado, lo que incrementa la tensión y el interés en cada cruce.
Este formato mantiene la incertidumbre hasta el final, ya que ningún equipo puede relajarse tras el primer encuentro. La exigencia de ganar dos partidos obliga a mantener un alto nivel competitivo en cada presentación para asegurar el pase a la siguiente ronda.
En esta instancia, Rebaza Acosta y Olva Latino quedaron fuera al no alcanzar el puntaje necesario para clasificar. Ambos equipos deberán esperar una próxima edición para buscar su regreso a la principal categoría del voleibol peruano.