Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del duelo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Horarios de Alianza Lima vs Deportivo Soan por cuartos de final

El duelo de ida de cuartos de final entre las ‘blanquiazules’ y el conjunto de Puente Piedra está programado para hoy, sábado 14 de marzo, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El partido comenzará a las 19:00 horas para seguidores en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Miami, el inicio será a las 20:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el encuentro arrancará a las 21:00 horas.