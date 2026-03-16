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Universitario 0-0 Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Cremas’ y ‘celestes’ intentan dejar atrás los resultados recientes en la segunda fase y avanzar a las semifinales del campeonato. Sigue todas las incidencias

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23:25 hsHoy

Primer set: Regatas Lima busca recuperarse, aunque todavía sigue abajo en el marcador. Universitario se impone 13-10.

23:20 hsHoy

Primer set: Gran arranque de Universitario. Las ‘cremas’ sacaron 5 puntos de ventaja. Suman 10 sobre 5 ante Regatas Lima.

23:14 hsHoy

¡Arrancó el primer set! Universitario y Regatas Lima se miden en una de las definiciones más esperadas por el hincha de la Liga Peruana de Vóley. Hay mucha expectativa por lo que pueda ocurrir en el campo de juego.

06:57 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, domingo 15 de marzo, a Regatas Lima por los cuartos de final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este encuentro se llevará a cabo a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

06:57 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario cayó 3-0 ante la Universidad San Martín, sumando así su segunda derrota al hilo. El rendimiento del conjunto ‘merengue’ provocó preocupación, sobre todo por la diferencia en el marcador del último set, que finalizó 25-17.

La ‘U’ cuenta con ventaja en los enfrentamientos más recientes. En los dos partidos anteriores, el conjunto dirigido por Francisco Hervás ganó 3-1 en la primera fase y 3-0 en la segunda.

El jefe polideportivo, Fabrizio Acerbi, respaldó a Paco Hervás previo al duelo con Regatas: "Hasta la fecha de hoy, Paco continúa.No tengo ningún motivo para cambiar eso. Veo cómo trabaja y lo que ha aportado a la institución, no solo en los entrenamientos, sino también en las divisiones menores y en muchos otros aspectos. Cuando lo mencioné antes, aclaré que no es un técnico para traer solo por un año, sino para desarrollar un proyecto".

Emocionante final del encuentro donde la Universidad San Martín sella su victoria por 3-0 sobre Universitario. Mira el punto de partido, la euforia del equipo ganador y la celebración en la cancha.
06:57 hsHoy

¿Cómo llega Regatas Lima?

Regatas Lima, en tanto, perdió 3-1 frente a Atlético Atenea en la novena jornada. La escuadra que conduce Horacio Bastit volvió a mostrar complicaciones ante el equipo sorpresa del torneo. Los sets finalizaron 25-23, 22-25, 25-19 y 25-22.

El equipo que se imponga en esta llave se medirá en semifinales con el vencedor del enfrentamiento entre Universidad San Martín y Circolo Sportivo Italiano. El conjunto ‘santo’ llega a esta instancia como principal candidata a avanzar, respaldada por su desempeño durante el torneo.

Regatas dispone de figuras clave como su capitana Kiara Montes y la opuesta Katy Ryan, quien destaca por su estatura de 1,93 metros y su capacidad de alcance. Estas jugadoras pueden resultar decisivas frente a Universitario, que basa su fortaleza en el bloqueo liderado por la brasileña Mara Leao.

Regatas Lima y Universitario se
Regatas Lima y Universitario se enfrentan en los cuartos de final.
06:57 hsHoy

Horarios del Universitario vs Regatas Lima

El encuentro de ida entre Universitario y Regatas Lima está programado para las 17:00 horas de Perú. En cuanto a los horarios internacionales, el partido empezará a las 16:00 en México; a las 17:00 en Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 18:00 en Venezuela y Bolivia; y a las 19:00 en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.

06:57 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Regatas Lima: canal TV del partido por cuartos de final ida

Latina TV posee los derechos exclusivos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley y emitirá el partido entre Universitario y Regatas Lima por los cuartos de final a través de su señal abierta (canal 2), así como en su sitio web y aplicación.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) también ofrecerá el encuentro a través de su página oficial “www.fpvorg.pe”. Asimismo, la Liga Peruana de Vóley difundirá el partido en su cuenta de Facebook. De este modo, los aficionados podrán seguir el primer duelo entre ‘celestes’ y ‘cremas’ por diversas plataformas.

Infobae Perú realizará la cobertura completa del partido de ida, con la previa, el desarrollo punto a punto y todas las novedades, declaraciones y detalles relevantes en su sitio web.

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