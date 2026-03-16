Universitario 0-0 Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

¿Cómo llega Universitario?

Universitario cayó 3-0 ante la Universidad San Martín , sumando así su segunda derrota al hilo. El rendimiento del conjunto ‘merengue’ provocó preocupación, sobre todo por la diferencia en el marcador del último set, que finalizó 25-17.

La ‘U’ cuenta con ventaja en los enfrentamientos más recientes. En los dos partidos anteriores, el conjunto dirigido por Francisco Hervás ganó 3-1 en la primera fase y 3-0 en la segunda.

El jefe polideportivo, Fabrizio Acerbi, respaldó a Paco Hervás previo al duelo con Regatas: "Hasta la fecha de hoy, Paco continúa.No tengo ningún motivo para cambiar eso. Veo cómo trabaja y lo que ha aportado a la institución, no solo en los entrenamientos, sino también en las divisiones menores y en muchos otros aspectos. Cuando lo mencioné antes, aclaré que no es un técnico para traer solo por un año, sino para desarrollar un proyecto".