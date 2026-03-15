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Géminis venció 3-1 a Atenea: las mejores jugadas de la victoria de Natalia Málaga en cuartos ida de Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘guerreras’ vencieron a las ‘diosas’ en el primer partido de la serie. La dominicana Vielka Peralta se destacó como la principal figura al superar los 15 puntos en su cuenta personal

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Las 'guerreras' sacaron ventaja en esta llave de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV.

El sábado 14 de marzo, Deportivo Géminis y Atlético Atenea se enfrentaron en el primer duelo por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este enfrentamiento generaba mucha expectativa en el fanático, debido a que ambos equipos demostrando un gran nivel en el cierre de la segunda fase.

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