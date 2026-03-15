Géminis venció 3-1 a Atenea: las mejores jugadas de la victoria de Natalia Málaga en cuartos ida de Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El sábado 14 de marzo, Deportivo Géminis y Atlético Atenea se enfrentaron en el primer duelo por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Este enfrentamiento generaba mucha expectativa en el fanático, debido a que ambos equipos demostrando un gran nivel en el cierre de la segunda fase.

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