San Martín vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

¡Domingo decisivo! San Martín se medirá con Circolo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El conflicto surgió por el incumplimiento de las normas reglamentarias sobre la inscripción y participación de jugadoras. A pesar de los esfuerzos legales de la San Martín por revertir el fallo inicial, las autoridades deportivas mantuvieron su postura con firmeza. Con este resultado en mesa, Circolo sumó puntos vitales en la tabla de posiciones, lo que terminó enfrentándolo nuevamente ante el sexteto de Guilherme Schmitz.

La Liga Nacional de Vóley ratificó una decisión clave en el final de la segunda etapa del torneo. La Comisión de Justicia declaró infundada la apelación presentada por la Universidad San Martín de Porres y confirmó la pérdida de puntos para el equipo de Santa Anita. Esta medida otorgó la victoria definitiva al Circolo Sportivo Italiano , tras una falta administrativa cometida por el cuadro ‘ santo ’ por incluir cuatro extranjeras en simultáneo.

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¿Cómo llega San Martín al duelo de ida por los cuartos de final?

El conjunto de Santa Anita cerró la fase regular en la segunda posición, solo por detrás de Alianza Lima, lo que ratifica su condición de candidato al título. Su nivel internacional también quedó en evidencia recientemente con su participación en el Campeonato Sudamericano de Clubes, certamen donde las ‘santas’ alcanzaron un meritorio cuarto lugar tras medirse ante las potencias de la región.

Sin embargo, sus últimos compromisos locales dejaron sensaciones mixtas. Primero, el equipo sufrió el revés del fallo de la Comisión de Justicia, que le arrebató los puntos obtenidos en cancha ante Circolo Sportivo Italiano debido a una falta reglamentaria. Pese a que el duelo terminó 3-2 a favor de las universitarias, la derrota en los escritorios generó tensión en el plantel.

No obstante, el grupo demostró una rápida capacidad de respuesta en su última presentación oficial, donde logró una victoria apabullante por 3-0 ante Universitario de Deportes. Con este resultado, la San Martín recuperó la confianza necesaria para enfrentar nuevamente a Circolo en el inicio de los ‘play-offs’.