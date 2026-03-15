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San Martín vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

El elenco dirigido por Guilherme Schmitz, firme candidato al título, enfrenta su primera llave en el Polideportivo Lucha Fuentes ante las dirigidas por Marcos Blanco. Sigue las incidencias

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06:49 hsHoy

¡Domingo decisivo! San Martín se medirá con Circolo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

06:49 hsHoy

Victoria en escritorios en último enfrentamiento

La Liga Nacional de Vóley ratificó una decisión clave en el final de la segunda etapa del torneo. La Comisión de Justicia declaró infundada la apelación presentada por la Universidad San Martín de Porres y confirmó la pérdida de puntos para el equipo de Santa Anita. Esta medida otorgó la victoria definitiva al Circolo Sportivo Italiano, tras una falta administrativa cometida por el cuadro ‘santo’ por incluir cuatro extranjeras en simultáneo.

El conflicto surgió por el incumplimiento de las normas reglamentarias sobre la inscripción y participación de jugadoras. A pesar de los esfuerzos legales de la San Martín por revertir el fallo inicial, las autoridades deportivas mantuvieron su postura con firmeza. Con este resultado en mesa, Circolo sumó puntos vitales en la tabla de posiciones, lo que terminó enfrentándolo nuevamente ante el sexteto de Guilherme Schmitz.

El técnico de las 'santas' se dio cuenta que tenía cuatro extranjeras en campo, cuando solo se permite tres, y reaccionó de manera abrupta para salvar el momento - Crédito: Latina.
06:49 hsHoy

¿Cómo llega San Martín al duelo de ida por los cuartos de final?

El conjunto de Santa Anita cerró la fase regular en la segunda posición, solo por detrás de Alianza Lima, lo que ratifica su condición de candidato al título. Su nivel internacional también quedó en evidencia recientemente con su participación en el Campeonato Sudamericano de Clubes, certamen donde las ‘santas’ alcanzaron un meritorio cuarto lugar tras medirse ante las potencias de la región.

Sin embargo, sus últimos compromisos locales dejaron sensaciones mixtas. Primero, el equipo sufrió el revés del fallo de la Comisión de Justicia, que le arrebató los puntos obtenidos en cancha ante Circolo Sportivo Italiano debido a una falta reglamentaria. Pese a que el duelo terminó 3-2 a favor de las universitarias, la derrota en los escritorios generó tensión en el plantel.

No obstante, el grupo demostró una rápida capacidad de respuesta en su última presentación oficial, donde logró una victoria apabullante por 3-0 ante Universitario de Deportes. Con este resultado, la San Martín recuperó la confianza necesaria para enfrentar nuevamente a Circolo en el inicio de los ‘play-offs’.

La Universidad San Martín, candidata
La Universidad San Martín, candidata al título, se alista para su debut en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram usmpvóley.
06:48 hsHoy

¿Cómo llega Circolo al duelo de ida por los cuartos de final?

Circolo Sportivo Italiano llega a los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley con un impulso anímico renovado y una racha positiva que ilusiona a su hinchada. El sexteto dirigido por Marcos Blanco finalizó la segunda fase en la séptima posición, un lugar que no refleja del todo el alto nivel competitivo que exhibieron sus jugadoras en el tramo final del certamen.

En sus últimas presentaciones, el cuadro de Pueblo Libre registró tres victorias consecutivas que fortalecieron su confianza. Primero, superaron al complicado Atlético Atenea en un duelo de alta intensidad. Posteriormente, sumaron los puntos en disputa ante la Universidad San Martín tras el fallo administrativo que les otorgó el triunfo en mesa.

Finalmente, cerraron su participación con una victoria en cinco sets ante Olva Latino. Con este presente, las pupilas de Blanco se preparan para dar la sorpresa en los ‘play-offs’ y demostrar que su ubicación en la tabla no define su verdadero potencial en la cancha.

Circolo Sportivo Italiano se alista
Circolo Sportivo Italiano se alista para su estreno en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley- Crédito: Instagra circolo.pe.
06:48 hsHoy

Dónde ver San Martín vs Circolo por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los seguidores del torneo tienen a su disposición diversas plataformas oficiales para seguir el duelo de cuartos de final entre San Martín y Circolo Sportivo Italiano. Latina Televisión emitirá el compromiso en señal abierta por el canal 2; asimismo, ofrecerá el encuentro a través de su portal web y aplicación móvil, como dueño de los derechos exclusivos de la Liga Peruana de Vóley.

Por su parte, la Federación Peruana de Vóley (FPV) habilitará la transmisión en su sitio institucional “www.fpvorg.pe”. En paralelo, la propia liga difundirá las acciones desde su cuenta oficial de Facebook, herramienta que facilita el acceso a los usuarios desde cualquier dispositivo sin restricciones.

En el ámbito digital, Infobae Perú presentará un despliegue informativo completo que incluye el análisis previo, el minuto a minuto del marcador y los testimonios de las protagonistas. De esta manera, el público cuenta con una amplia oferta de medios para seguir cada incidencia del choque entre las ‘santas’ y el cuadro de Pueblo Libre.

06:48 hsHoy

Horarios de San Martín vs Circolo por cuartos de final

El duelo de ida de cuartos de final entre las ‘santas’ y el conjunto de Pueblo Libre está programado para este domingo 15 de marzo, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El partido comenzará a las 15:15 horas para seguidores en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Miami, el inicio será a las 16:15 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el encuentro arrancará a las 17:15 horas.

06:48 hsHoy

Formato de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 emplean un sistema de series al mejor de tres encuentros. La escuadra que logre dos victorias asegura su cupo en las semifinales. En caso de empate tras los dos primeros duelos, un tercer partido define la clasificación, factor que eleva la expectativa en cada llave.

Este formato asegura la incertidumbre, pues impide que los protagonistas se confíen tras el resultado inicial. La necesidad de ganar dos veces impone un ritmo competitivo máximo para garantizar el acceso a la siguiente etapa del torneo.

Por otro lado, Rebaza Acosta y Olva Latino finalizaron su participación al no obtener los puntos requeridos para avanzar. Ambas instituciones cierran su ciclo en la presente temporada y deberán aguardar a la próxima edición para intentar el retorno a la élite del vóley nacional.

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