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San Martín vs Circolo 3-1: resumen de la victoria y clasificación de las ‘santas’ a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo de Guilherme Schmitz se metió entre los cuatro mejores del torneo luego de superar a la escuadra de Pueblo Libre en el duelo de vuelta. Ahora, esperará por Universitario o Regatas Lima

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Las 'santas' vencieron 3-1 a Circolo Sportivo Italiano en el partido de vuelta. Créditos: Latina / web.

El sábado 21 de marzo, Universidad San Martín y Circolo Sportivo Italiano se enfrentaron nuevamente en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Tras imponerse 3-1 en el partido de ida, el equipo ‘santo’ buscaba asegurar su pase a semifinales con una nueva victoria. El elenco de Pueblo Libre, por su parte, necesitaba ganar para forzar un tercer encuentro definitorio.

En el primer set, la USMP dominó el juego y se impuso por 25-16. Fernanda Tomé, quien superó una molestia física durante la semana, y Adeola Owokoniran, destacaron en el inicio del enfrentamiento. La efectividad de ambas jugadoras resultó determinante ante la defensa de la escuadra encabezada por Marcos Blanco.

En el segundo set, San Martín mantuvo la intensidad y volvió a imponerse, esta vez por 25-19. A pesar del ingreso de Mabel Olemar Otero en Circolo Sportivo Italiano, el desarrollo del juego no varió en el Polideportivo. ‘Tomezinha’ continuó mostrando un alto nivel y fue clave en la victoria parcial de su equipo.

En el tercer set, Circolo reaccionó y se lo llevó por 25-19, prolongando la definición del partido. Marcos Blanco realizó ajustes tácticos que permitieron frenar el juego de San Martín y potenciar el rendimiento de su equipo. La experiencia de Julieta Holzmaisters resultó decisiva en este tramo del encuentro.

Las de Pueblo Libre descontaron en el partido de vuelta. Créditos: Latina / aplicación.

En el cuarto set, Circolo Sportivo Italiano ofreció resistencia, aunque no logró revertir el resultado. San Martín impuso la experiencia de su plantel, con Fernanda Tomé como figura, y definió el partido con un 25-21 para asegurar su pase a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley.

San Martín vs Circolo 3-1:
San Martín vs Circolo 3-1: resumen de la victoria y clasificación 'santa' a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El rival de la San Martín en semifinales

Universidad San Martín enfrentará al ganador de Universitario de Deportes vs Regatas Lima en semifinales. En la ida, las ‘cremas’ vencieron 3-1 a las ‘celestes’ y parten con ventaja en la vuelta, que se disputará este sábado 21 de marzo desde las 19:00 horas aproximadamente.

Si la ‘U’ logra el mismo resultado en el partido de vuelta, se enfrentará a la USMP en las semifinales. En caso de que Regatas obtenga la victoria, se disputará un tercer encuentro a mitad de la próxima semana para definir al adversario de las ‘santas’.

Las 'cremas' recuperaron nivel y se impusieron 25-17 en este juego. Resultado final: 3-1 en sets - Crédito: Latina.

¿Cómo le fue a San Martín ante Universitario y Regatas Lima?

Universitario o Regatas Lima será el próximo adversario de la Universidad San Martín en semifinales. Por ese motivo, resulta relevante repasar el desempeño del equipo dirigido por Guilherme Schmitz frente a ambos conjuntos a lo largo de la presente edición de la Liga Peruana de Vóley.

Durante esta temporada, San Martín mantuvo el dominio sobre Universitario en ambos enfrentamientos de la fase regular. En el primer encuentro, las ‘santas’ remontaron una desventaja de dos sets y terminaron imponiéndose 3-2, con Ginna López como jugadora destacada.

En el segundo partido, la USMP mostró una clara superioridad y se impuso por 3-0, con parciales de 25-21, 25-23 y 25-17. En esa ocasión, la armadora mexicana Paola Rivera fue elegida como la mejor del partido.

Frente a Regatas Lima, San Martín no logró imponerse en ninguno de los dos enfrentamientos de la temporada. Tanto en la primera como en la segunda fase, las ‘celestes’ se llevaron la victoria por 3-2. Darvelis Mosquera, central, y Katy Ryan, opuesta, sobresalieron en ambos partidos.

Universidad San Martín derrotó 3-0
Universidad San Martín derrotó 3-0 a Universitario en la última fecha de la Liga Peruana de Vóley - Fase 2

Los otros enfrentamientos de los cuartos de final vuelta

Sábado 21 de marzo

- Regatas Lima vs Universitario / 19:00 horas

Domingo 22 de marzo

- Géminis vs Atenea / 15:15 horas

- Deportivo Soan vs Alianza Lima / 17:00 horas

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