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Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

El Polideportivo de Villa El Salvador se alista para un duelo de fuste que podría definir el segundo boleto a semifinales de la temporada. El sexteto de Horacio Bastit debe imponer condiciones para forzar un tercer juego luego de la derrota en la ida

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05:19 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, sábado 21 de marzo, a Regatas Lima por los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este encuentro se llevará a cabo a las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

05:19 hsHoy

Paco Hervás explicó por qué Maluh Oliveira jugó ante Regatas y reveló si será titular en Universitario: “Es una jugadora fantástica”

El entrenador español opinó sobre la reaparición de la brasileña en el partido de ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El técnico español contestó si la brasileña será titular en Universitario. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

Universitario de Deportes logró una victoria por 3-1 ante Regatas Lima el último domingo y quedó bien posicionado para avanzar a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Para sellar su pase entre los cuatro mejores, el equipo deberá ganar el segundo partido de la serie.

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05:19 hsHoy

¿Cómo quedaron en el partido de ida?

Universitario de Deportes saltó al campo con la firme intención de sacudirse los malos resultados del cierre de la etapa anterior y ratificar su chapa de candidato al título nacional. Las dirigidas porPaco’ Hervás midieron fuerzas ante un Regatas Lima que llegaba con el envión anímico de sus buenas actuaciones tanto en la liga local como en el Sudamericano de Clubes.

El conjunto ‘crema’ exhibió un nivel superlativo y se impuso por 3-1, logrando parciales idénticos de 25-17 en tres de los cuatro sets disputados. Aunque las ‘chorrillanas’ lograron descontar en el tercer parcial aprovechando un bache en el juego ‘merengue’, la ‘U’ recuperó el control rápidamente en el cuarto capítulo para sellar una victoria contundente en este primer duelo de la serie de cuartos de final.

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue el retorno de Maluh Oliveira. La opuesta brasileña, quien permanecía fuera de las canchas desde enero tras el choque ante Rebaza Acosta, reapareció mediante un doble cambio y no tardó en marcar diferencias. Con ataques potentes y un servicio agresivo que incluyó un punto de saque directo o ‘ace’, Oliveira cumplió con creces las expectativas de la afición estudiantil.

Tras este resultado, Universitario quedó a solo un triunfo de inscribir su nombre en las semifinales. Por su parte, Regatas Lima llega al segundo encuentro sin margen de error, obligado a ganar para forzar un tercer y definitivo partido. Pese a la ventaja inicial del cuadro de Ate, la llave permanece con un ‘pronóstico abierto’ debido a la jerarquía de ambos planteles.

Las 'cremas' recuperaron nivel y se impusieron 25-17 en este juego. Resultado final: 3-1 en sets - Crédito: Latina.
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Horarios del Universitario vs Regatas Lima

El encuentro de vuelta entre Universitario y Regatas Lima está programado para hoy, sábado 21 de marzo, a las 19:00 horas de Perú. En cuanto a los horarios internacionales, el partido empezará a las 18:00 en México; a las 19:00 en Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 20:00 en Venezuela y Bolivia; y a las 21:00 en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.

Universitario y Regatas Lima se
Universitario y Regatas Lima se miden por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram Regatas Lima.
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Dónde ver Universitario vs Regatas Lima: canal TV del partido por cuartos de final vuelta

Latina TV posee los derechos exclusivos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley y emitirá el partido entre Universitario y Regatas Lima por los cuartos de final a través de su señal abierta (canal 2), así como en su sitio web y aplicación.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) también ofrecerá el encuentro a través de su página oficial “www.fpvorg.pe”. Asimismo, la Liga Peruana de Vóley difundirá el partido en su cuenta de Facebook. De este modo, los aficionados podrán seguir el primer duelo entre ‘celestes’ y ‘cremas’ por diversas plataformas.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura completa del partido de ida, con la previa, el desarrollo punto a punto y todas las novedades, declaraciones y detalles relevantes en su sitio web.

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