Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, sábado 21 de marzo, a Regatas Lima por los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este encuentro se llevará a cabo a las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

Universitario de Deportes logró una victoria por 3-1 ante Regatas Lima el último domingo y quedó bien posicionado para avanzar a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Para sellar su pase entre los cuatro mejores, el equipo deberá ganar el segundo partido de la serie .

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¿Cómo quedaron en el partido de ida?

Universitario de Deportes saltó al campo con la firme intención de sacudirse los malos resultados del cierre de la etapa anterior y ratificar su chapa de candidato al título nacional. Las dirigidas por ‘Paco’ Hervás midieron fuerzas ante un Regatas Lima que llegaba con el envión anímico de sus buenas actuaciones tanto en la liga local como en el Sudamericano de Clubes.

El conjunto ‘crema’ exhibió un nivel superlativo y se impuso por 3-1, logrando parciales idénticos de 25-17 en tres de los cuatro sets disputados. Aunque las ‘chorrillanas’ lograron descontar en el tercer parcial aprovechando un bache en el juego ‘merengue’, la ‘U’ recuperó el control rápidamente en el cuarto capítulo para sellar una victoria contundente en este primer duelo de la serie de cuartos de final.

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue el retorno de Maluh Oliveira. La opuesta brasileña, quien permanecía fuera de las canchas desde enero tras el choque ante Rebaza Acosta, reapareció mediante un doble cambio y no tardó en marcar diferencias. Con ataques potentes y un servicio agresivo que incluyó un punto de saque directo o ‘ace’, Oliveira cumplió con creces las expectativas de la afición estudiantil.

Tras este resultado, Universitario quedó a solo un triunfo de inscribir su nombre en las semifinales. Por su parte, Regatas Lima llega al segundo encuentro sin margen de error, obligado a ganar para forzar un tercer y definitivo partido. Pese a la ventaja inicial del cuadro de Ate, la llave permanece con un ‘pronóstico abierto’ debido a la jerarquía de ambos planteles.