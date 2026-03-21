Partidos de hoy, sábado 21 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 21 de marzo, la jornada estará cargada de partidos imperdibles: Universitario de Deportes visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo, Sporting Cristal hará lo suyo con Los Chankas, Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II en Matute, las ‘pumas’ definirán su pase a semifinales en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, y mucho más.

El equipo de Javier Rabanal, con el DT sin suspensión, busca lograr su primer triunfo como visitante en la temporada. Tras su reciente encuentro, el conjunto ‘merengue’ dejó atrás la derrota por 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas y se prepara para sumar tres puntos fuera de casa en este nuevo desafío.

La 'U' buscará su primer triunfo de visita en la temporada. (L1 Max)

Por su lado, los rimenses aspiran a escalar posiciones en la tabla y tiene como objetivo sorprender a los ‘guerreros’en Andahuaylas. La meta es acercarse a los primeros puestos y consolidar su presencia en la lucha por los lugares de privilegio en el campeonato.

Mientras que los ‘blanquiazules’ se medirán con el equipo de Christian Cueva, quien se reencontrará con la hinchada en Matute. Este cotejo es vital para el equipo de Pablo Guede para mantenerse en el liderato después de una semana intensa por la continuidad del DT.

Los 'blanquiazules' recibirán al equipo de Chongoyape en Matute por la fecha 8 de la competencia. (L1 Max)

Partidos de Liga 1

- CD Moquegua vs Cusco FC (11:00 horas / L1 Max, Movistar TV)

Partidos de Liga Peruana de Vóley

- Circolo Sportivo Italiano vs San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Partidos de LaLiga

- Elche vs Mallorca (08:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Espanyol vs Getafe (10:15 horas / ESPN 2, Disney+)

- Levante vs Real Oviedo (12:30 horas / ESPN 2, Ddisney+)

- Osasuna vs Girona (12:30 horas / DSports, DGO)

- Sevilla vs Valencia (15:00 horas / DSports, DGO)

Partidos de Premier League

- Brighton vs Liverpool (07:30 horas / ESPN, Disney+)

- Fulham vs Burnley (10:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Everton vs Chelsea (12:30 horas / ESPN, Disney+)

- Leeds vs Brentford (15:00 horas / Disney+)

Partidos de Serie A

- Parma vs Cremonense (09:00 horas / Disney+)

- AC Milan vs Torino (12:00 horas / Disney+)

- Juventus vs Sassuolo (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Wolsfburgo vs Werder Bremen (09:30 horas / Disney+)

- Bayern Munich vs Union Berlin (09:30 horas / ESPN, Disney+)

- Colonia vs Borussia Monchengladbach (09:30 horas / Disney+)

- Heidenheim vs Bayee Leverkusen (09:30 horas / Disney+)

- Borussia Dortmund vs Hamburgo (12:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Toulouse vs Loriente (11:00 horas / Disney+)

- Auxerre vs Stade Brestois (13:00 horas / Disney+)

- Nice vs PSG (13:00 horas / Disney+)

Partidos de Championship

- Ipswich vs Millwall (07:30 horas / Disney+)

- Sheffield vs Wrexham (10:00 horas / ESPN 7 , Disney+)

- Swansea vs Coventry (12:15 horas / Disney+)

Partidos de fútbol argentino

- Vélez vs Lanús (13:30 horas / TyC Sports)

- Newells vs Gimnasia Mendoza (15:45 horas / Disney+)

- Defensa y Justicia vs Unión (15:45 horas / TyC Sports)

- Independiente vs Talleres (18:00 horas / TyC Sports)

- Belgrano vs Racing (20:15 horas / Disney+)

Partidos de fútbol uruguayo

- Racing vs Liverpool (08:00 horas / Disney+, Antel)

- Montevideo City Torque vs Central Español (11:00 horas / Disney+, Antel)

- Montevideo Wanderers vs Danubio (14:00 horas / Disney+, Antel)

- Peñarol vs CA Cerro (17:30 horas / Disney+, Antel)

Partidos de fútbol colombiano

- Once Caldas vs Millonarios (18:20 horas / RCN)

- Atlético Nacional vs Inter Bogotá (20:30 horas / RCN)

Partidos de MLS

- Toronto vs Columbus Crew (12:00 horas / Apple TV)

- Philadelphia Union vs Chicago Fire (15:30 horas / Apple TV)

- Nashville vs Orlando City (17:15 horas / Apple TV)

- Atlanta United vs DC United (18:30 horas / Apple TV)

- Charlotte vs New York RB (18:30 horas / Apple TV)

- FC Dallas vs Houston Dymano (19:30 horas / Apple TV)

- Sporting KC vs Colorado Rapids (19:30 horas / Apple TV)

- St. Louis City vs New England Revolution (19:30 horas / Apple TV)

- Austin FC vs Los Angeles FC (19:45 horas / Apple TV)

- Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquake (21:30 horas / Apple TV)