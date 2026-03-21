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Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ visitarán a las ‘águilas cutervinas’ en búsqueda de su primera victoria fuera de casa en el certamen local. Sigue todas las incidencias

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14:16 hsHoy

Universitario de Deportes busca animar a su hinchada y generar expectativa antes del partido frente a Comerciantes Unidos, con este post en sus redes sociales

Universitario de Deportes
Universitario de Deportes
05:08 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes visita hoy, sábado 21 de marzo, a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro comenzará a las 13:15 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, situado en la ciudad de Cutervo.

05:07 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

El equipo dirigido por Javier Rabanal afronta este partido con la meta de lograr su primer triunfo como visitante en la temporada. En su encuentro anterior, la ‘U’ cayó por 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, lo que significó también su primera derrota en el certamen.

En la fecha 7, el conjunto ‘merengue’ volvió a ganar al superar a UTC en un duelo reñido en el estadio Monumental. Los goles de Lisandro Alzugaray y Alex Valera, sus principales referentes ofensivos, permitieron conseguir un resultado necesario. Esta victoria ayuda a reforzar la confianza de un plantel que aún busca consolidar su identidad de juego en el campo.

Bryan Reyna, reciente incorporación de Universitario, no estará disponible para el encuentro ante Comerciantes Unidos. En cambio, Edison Flores regresará al equipo tras recuperarse de su lesión. Se espera que el ‘Picante’ pueda debutar en el clásico contra Alianza Lima, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura.

El cuadro 'crema' derrotó 2-0 a los cajamarquinos en el Monumental - Crédito: L1MAX.
05:07 hsHoy

¿Cómo llega Comerciantes Unidos?

Por su parte, Comerciantes Unidos llega motivado a este compromiso tras su victoria frente a FC Cajamarca. El equipo de Claudio Biaggio logró revertir un 2-0 en contra en el primer tiempo y terminó imponiéndose 4-3, cortando la mala racha vivida ante UTC en su estadio.

Actualmente, el elenco de Cutervo ocupa la octava plaza del Torneo Apertura con 10 puntos, tras sumar tres victorias, un empate y tres derrotas. El buen inicio de Rodrigo Vilca, quien acumula dos goles y tres asistencias, es uno de los factores a los que apelarán para sumar en casa.

Rodrigo Vilca fue elegido el
Rodrigo Vilca fue elegido el jugador de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.
05:07 hsHoy

Horarios del Universitario vs Comerciantes Unidos

Este encuentro se llevará a cabo a las 13:15 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 12:15 horas de México; a las 13:15 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 14:15 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 15:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

05:07 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Comerciantes Unidos: partido por fecha 8

L1 Max cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de la Liga 1 2026 y emitirá en vivo el partido entre Universitario y Comerciantes Unidos. El canal puede sintonizarse a través de operadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, además de disponer la opción de seguir el encuentro por la aplicación Liga 1 Play.

Infobae Perú, por su parte, ofrecerá una cobertura integral del partido, con información previa, minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y todos los detalles a través de su sitio web.

La llegada de Universitario a
La llegada de Universitario a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos.
05:07 hsHoy

Posibles alineaciones

- Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Juanb Rodríguez, Piero Guzmán, Flavio Alcedo, Alexis Cossio; Alexis Arias, Agustín Rodríguez; Josuee Herrera, Jean Olivares, Rodrigo Vilca; Maximiliano Pérez. DT: Claudio Biaggio.

- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Miguel Silveira; Lisandro Alzugaray y Alex Valera. DT: Javier Rabanal.

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