A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Franco Torres y Yoshimar Yotún, cara a cara en Apertura 2026. - Crédito: Vao.pe

No hay una crisis como tal en Sporting Cristal. O, al menos, todavía no está inmerso en una. Para evitar que caiga en una situación así de convulsa, tendrá que comenzar a sacar resultados favorables ante rivales que supongan un desafío. En ese escenario encajan Los Chankas, uno de los líderes inesperados del Torneo Apertura 2026.

De acuerdo con el itinerario establecido por la Liga Profesional de Fútbol, el choque está pactado para hoy, sábado 21 de marzo, en la ciudad de Andahuaylas, a partir de las 15:30 horas. La señal de transmisión a cargo de la difusión será L1MAX.

Sporting Cristal goleó 3-0 a Sport Boys por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. - Crédito: Difusión

En Cristal hay una serie de cuestionamientos a la gestión del entrenador Paulo Autuori. En especial por su renuencia de reforzar como es debido a un equipo que, definitivamente, requiere de un delantero de peso, por encima de Felipe Vizeu e Irven Ávila, para mejorar exponencialmente y subir escalones en la clasificación local.

Sin embargo, el estratega brasileño quiere despejar las interrogantes alrededor suyo apostando ciegamente por sus puntuales y jerarcas. Es así que los ‘rimenses’ se agarran de Yoshimar Yotún para que sea su factor diferencial. También hay otros grandes aliados que ofrecen seguridad y carácter como Diego Enríquez, Miguel Araujo y Cristiano Da Silva.

Los Chankas, entretanto, quieren mirarse a sí mismo para creer que es posible tumbarse, una vez más a Sporting Cristal y por consiguiente continuar afianzados en la cumbre del Apertura 2026. Porque sí, hace no mucho tumbaron a los ‘celestes’ a domicilio con un histórico gol firmado por Pablo Bueno.

Desde luego que, ahora, existe la posibilidad de volver a realizar una gesta idéntica. Entre otras cosas porque los ‘guerreros’ jugarán de locales al lado de su fervorosa gente y tendrán como armas letales a Franco Torres, uno de los goleadores del campeonato, y Abdiel Ayarza, el incordio mediocentro que suele ocasionar quebraderos de cabeza por sus inesperadas incursiones en ataque.

Los Chankas avanzan firmes en el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas por Torneo Apertura 2026

Las acciones del envite comenzarán a las 15:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciarán a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas por Torneo Apertura 2026

El lance entre Sporting Cristal y Los Chankas será transmitido por L1MAX, canal accesible en operadores de cable como Movistar TV, Claro, Best Cable, DIRECTV, entre otros. También estará disponible mediante la plataforma de streaming de pago Liga 1 Play.

Infobae Perú, además, ofrecerá una cobertura completa del partido en su website, incluyendo la previa, el desarrollo en directo, declaraciones, goles, incidencias y más información relevante. ¡No te lo pierdas!

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Los Chankas por Torneo Apertura 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Gustavo Cazonatti, Maxloren Castro, Yoshimar Yotún, Santiago González, Irven Ávila, Gabriel Santana.

- Los Chankas: Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, Michael Kaufman, Carlos Pimienta, David Gonzáles, Ayrton Quintana; Kelvin Sánchez, Jorge Palomino, Adrián Quiroz; Franco Torres, Jarlin Quintero.