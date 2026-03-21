Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡ Tarde de partido ! Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II College, en el estadio Alejandro Villanueva, por la octava jornada del Apertura 2026. Las acciones iniciarán a las 18:30 horas.

05:15 hs

Así llega Alianza Lima al partido por fecha 8 del Apertura 2026

El presente de Alianza Lima en el Apertura 2026 se caracteriza por un contexto deportivo favorable, encontrándose el equipo entre los líderes del torneo y con una proyección que sugiere posibilidades de consolidarse en la cima de la tabla. El rendimiento colectivo ha resultado en una campaña invicta hasta el momento, sosteniendo a los ‘blanquiazules’ en la parte alta de la clasificación.

A pesar de los resultados positivos, la propuesta de juego del equipo ha generado dudas y controversia entre la afición y analistas. No obstante, la regularidad conseguida en los marcadores refleja una eficacia que ha permitido a Alianza Lima mantener la racha invicta y asegurar su posición entre los principales competidores del certamen.