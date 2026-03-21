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Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘íntimos’ se han hecho de un sitio privilegiado en la cumbre al mantener una línea invicta. El escenario propicio para continuar al alza será contra el equipo de Chongoyape, que entre sus filas presenta a Christian Cueva

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05:15 hsHoy

¡Tarde de partido! Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II College, en el estadio Alejandro Villanueva, por la octava jornada del Apertura 2026. Las acciones iniciarán a las 18:30 horas.

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Así llega Alianza Lima al partido por fecha 8 del Apertura 2026

El presente de Alianza Lima en el Apertura 2026 se caracteriza por un contexto deportivo favorable, encontrándose el equipo entre los líderes del torneo y con una proyección que sugiere posibilidades de consolidarse en la cima de la tabla. El rendimiento colectivo ha resultado en una campaña invicta hasta el momento, sosteniendo a los ‘blanquiazules’ en la parte alta de la clasificación.

A pesar de los resultados positivos, la propuesta de juego del equipo ha generado dudas y controversia entre la afición y analistas. No obstante, la regularidad conseguida en los marcadores refleja una eficacia que ha permitido a Alianza Lima mantener la racha invicta y asegurar su posición entre los principales competidores del certamen.

En este escenario, surge la posibilidad de una modificación relevante en la estructura del club: la eventual salida de Pablo Guede de la dirección técnica. El entrenador ha recibido una propuesta considerada irrechazable por parte de San Lorenzo, lo que podría impactar significativamente tanto en el desenvolvimiento táctico como en el futuro inmediato del club.

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Así llega Juan Pablo II al partido por fecha 8 del Apertura 2026

El Juan Pablo II College enfrenta el desafío de regresar a la senda del triunfo en el Torneo Apertura 2026, teniendo como escenario el estadio de Alianza Lima. El equipo de Chongoyape buscará dar un golpe histórico como visitante, aunque el objetivo luce complicado debido al buen momento que atraviesan los ‘íntimos’, uno de los líderes del campeonato.

Para aspirar a un resultado favorable, el plantel de Juan Pablo II College deberá implementar un plan enfocado en la protección defensiva y el contragolpe, aspectos fundamentales para resistir la presión de Alianza Lima. La concentración del equipo será clave para mantener sus posibilidades de supervivencia frente a un rival en forma.

Entre los jugadores del conjunto de Chongoyape destacan Cristhian Tizón, Jack Durán, Maximiliano Juambeltz y Nilton Ramírez. Dentro del plantel, la figura más relevante es Christian Cueva, considerado como la máxima expresión futbolística del equipo y portador de la etiqueta diferencial en el grupo.

05:15 hsHoy

Alianza Lima vs Juan Pablo II: alineaciones probables del partido por fecha 8 del Apertura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez; Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez; Piero Cari, Jairo Vélez, Alan Cantero, Kevin Quevedo; Paolo Guerrero.

- Juan Pablo II: Matías Vega; Jorge Toledo, Paolo Fuentes, Aron Sánchez, Juan Martin Peralta, Adriano Espinoza; Christian Flores, Christian Cueva, Jack Durán; Cristhian Tizón, Maximiliano Juambeltz.

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Alianza Lima vs Juan Pablo II: dónde ver el partido por la fecha 8 del Apertura 2026

El enfrentamiento será transmitido a través de la señal del canal L1MAX (antes Liga 1 MAX) a través de distintas parrillas televisivas como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y ahora Movistar TV.

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Alianza Lima vs Juan Pablo II: horario del partido por fecha 8 del Apertura 2026

Alianza Lima recibe a Juan Pablo II College este sábado 21 de marzo, desde las 18:30 horas (Perú), en el estadio Alejandro Villanueva, según la programación oficial de la Liga Profesional de Fútbol.

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