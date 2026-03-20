A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026

La octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se disputará este fin de semana y concentra la atención de seguidores y protagonistas. Los encuentros previstos pueden cambiar el orden de la tabla, afectando tanto la lucha por el título como la pelea por evitar el descenso.

Y uno de los encuentros más llamativos es el que protagonizarán Alianza Lima y Juan Pablo II en Matute. Los ‘blanquiazules’ están obligados a asegurar el triunfo para mantenerse en la cima de la competencia. El enfrentamiento tendrá un sabor especial porque marcará el regreso de Christian Cueva al recinto victoriano.

A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Alianza Lima y el equipo de Chongoyape está agendado para el sábado 21 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la octava jornada del Torneo Apertura 2026. El pitazo inicial será a las 18:30 horas para quienes se encuentren en Perú, Colombia y Ecuador.

Para los aficionados que sigan el partido desde Venezuela, Bolivia o Miami, el inicio está programado para las 19:30 horas. En tanto, en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el partido comenzará a las 20:30 horas. Esta distribución de horarios permite que seguidores de distintos países puedan disfrutar del enfrentamiento de acuerdo con su zona horaria local.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Alianza Lima)

Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Juan Pablo II podrá verse a través de L1 Max, un canal dedicado al fútbol peruano que se encuentra disponible en servicios como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y Movistar TV. Así, los aficionados cuentan con varias alternativas para elegir su plataforma de televisión por suscripción preferida.

Para quienes opten por dispositivos electrónicos, la transmisión estará disponible mediante la app Liga 1 Play, accesible desde celulares y computadoras. Los usuarios de Movistar tienen además la opción de seguir el partido por Movistar Play, compatible con diversos dispositivos.

Adicionalmente, Infobae Perú ofrecerá cobertura digital con análisis previo, actualizaciones minuto a minuto y los momentos más destacados del encuentro. De esta forma, los hinchas podrán mantenerse al tanto de todo lo que ocurra durante el partido, incluso si no tienen acceso a la señal televisiva.

Los 'blanquiazules' recibirán al equipo de Chongoyape en Matute por la fecha 8 de la competencia. (L1 Max)

Así llegan Alianza Lima y Juan Pablo II al partido

El empate 1-1 de Alianza Lima frente a Deportivo Garcilaso en Cusco hizo que el equipo deje de ser líder exclusivo del Torneo Apertura, quedando ahora igualado en el primer puesto con Chankas. Para conservar la cima, el plantel dirigido por Pablo Guede necesita una victoria ante Juan Pablo II en medio de la incertidumbre sobre su permanencia tras interés de San Lorenzo.

En este tramo decisivo, los ‘blanquiazules’ no podrán contar con Renzo Garcés ni Fernando Gaibor, ambos fuera de la convocatoria por lesión. Ante estas ausencias, Guede reorganizará su alineación: Marco Huamán ocupará el puesto en la defensa central, mientras que Jesús Castillo regresará al mediocampo. Pese a haber perdido el liderato exclusivo, el equipo sigue invicto tras siete fechas, situación que aumenta la presión para sumar de a tres y no ceder terreno en la tabla.

El equipo de Pablo Guede rescató un punto de Cusco y se mantiene líder del campeonato - Crédito: L1MAX.

Por su lado, Juan Pablo II venía de sumar tres victorias al hilo, pero su buena racha se detuvo tras perder 3-2 frente a Chankas CYC en casa. Mientras tanto, Paolo Guerrero no pudo convertir en Cusco, aunque se mantiene como el referente ofensivo de Alianza y buscará reencontrarse con el gol en Matute.

Maximiliano Juambeltz se consolida como el máximo artillero del equipo, con cuatro goles en el torneo, y se perfila como una de las principales amenazas de cara al enfrentamiento con los ‘íntimos’.