A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos: partido en Cutervo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos: partido en Cutervo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Universitario/Rodrigo Vilca.

Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos se miden este sábado 21 de marzo en un duelo decisivo por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El Estadio Juan Maldonado Gamarra albergará este compromiso clave para la escuadra capitalina en la antesala del clásico ante Alianza Lima.

El conjunto que dirige Javier Rabanal asume este encuentro con el objetivo de sumar de a tres por primera vez en condición de visita en la temporada. En su última presentación, el cuadro ‘merengue’ se recuperó del 3-1 que le endosaron Los Chankas en Andahuaylas.

Universitario volvió a la senda del triunfo frente a UTC en un duelo sumamente disputado en el Monumental. Gracias a los tantos de Alzugaray y Valera, sus principales referentes en ataque, el equipo obtuvo un resultado urgente. El marcador favorable sirve para fortalecer la confianza de un grupo que todavía intenta consolidar una propuesta de juego clara sobre el césped.

El volante argentino abrió el marcador en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Por otro lado, las ‘águilas cutervinas’ llegan a esta cita ante su gente con la moral a tope luego de hacerse con la victoria en su partido ante FC Cajamarca. Tras ir perdiendo 2-0 en la primera mitad, el equipo a cargo de Claudio Biaggio se impuso por 4-3 y volvió al triunfo tras la caída en casa ante UTC.

De momento, el cuadro de Cutervo se mantiene en la octava posición del Torneo Apertura con 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y tres caídas. Además, apelarán al notable inicio de temporada de Rodrigo Vilca, autor de dos tantos y tres asistencias en lo que va del certamen.

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El partido está programado para iniciar a las 13:15 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 12:15 horas de México; a las 13:15 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami); a las 14:15 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 15:15 horas de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Dónde ver Universitario vs Comerciantes Unidos por Torneo Apertura de Liga 1 2026

L1 Max posee los derechos exclusivos de transmisión de la Liga 1 2026 y emitirá en vivo el partido entre Universitario y UTC. El canal está disponible en las principales operadoras de televisión, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, entre otras. También ofrece la opción de ver el encuentro mediante la aplicación Liga 1 Play. Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido, con información previa, seguimiento minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y todos los detalles en su sitio web.

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Posibles alineaciones

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Miguel Silveira, Martín Pérez Guedes; Alex Valera y Lisandro Alzugaray. DT: Javier Rabanal.

Comerciantes Unidos: Matías Córdoba; Piero Guzmán, Flavio Alcedo, Juan Rodríguez, Alexis Cossío; Agustín Rodríguez, Alexis Arias; Josueé Herrera, Jean Carlos Olivares, Rodrigo Vilca; y Maximiliano Pérez. DT: Claudio Biaggio.

La última vez de Universitario en Cutervo

La última visita de Universitario de Deportes a Cutervo se remonta a noviembre de 2017. En aquella ocasión, el conjunto ‘crema’ pisó el césped del Estadio Juan Maldonado Gamarra, ubicado a una altitud de 2,637 metros sobre el nivel del mar. El equipo, bajo la dirección técnica del argentino Pedro Troglio, enfrentó un desafío físico y futbolístico ante un Comerciantes Unidos que aprovechó bien su localía.

El encuentro terminó con un empate 1-1 en el marcador. Carlos Alberto Pérez adelantó al cuadro cutervino y puso en aprietos a la escuadra ‘merengue’ durante gran parte del juego. Sin embargo, en el tiempo de descuento, apareció Daniel Chávez para anotar una agónica diana que rescató un punto vital para los intereses de la visita. Desde aquel compromiso han transcurrido más de ocho años, lo que convierte al próximo duelo en un reencuentro histórico para ambas instituciones en territorio cajamarquino.