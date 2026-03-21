Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

En Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay arrancará a las 17:30 horas; mientras que en México se desarrollará a las 14:30 horas. En España está programado para las 21:30 horas.

El Sporting Cristal vs Los Chankas se disputará en el estadio Los Chankas de Andahuaylas el sábado 21 de marzo a las 15:30 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) dará inicio una hora después.

De la misma manera, Infobae Perú realizará una cobertura en vivo a través de su sitio web, con información previa al encuentro, relato minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del partido.

El encuentro entre Sporting Cristal y Los Chankas por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 será televisado por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y presente en las principales plataformas de televisión por suscripción del país: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La señal también estará disponible en la plataforma digital Liga 1 Play, que requiere una suscripción mensual de S/. 22,99 soles.

El último enfrentamiento se dio el 26 de octubre del año pasado, en el marco de la jornada 16 del Torneo Clausura. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de una victoria del conjunto de Andahuaylas por la mínima diferencia con el gol de Pablo Bueno.

Sporting Cristal y Los Chankas se han visto las caras en cuatro ocasiones. Y el saldo resulta favorable para los ‘guerreros’ con dos triunfos, contra uno de los ‘cerveceros’ y un empate.

El técnico Walter Paolella ha logrado que el equipo ‘guerrero’ muestre un buen fútbol y efectivo, siendo el segundo conjunto más goleador de la Liga 1 con 14 dianas, detrás de Cienciano (16). Adrián Quiroz , volante convocado por primera vez a la selección peruana, es uno de sus mejores elementos, junto a Franco Torres , Abdiel Ayarza , entre otros.

Los Chankas ha sorprendido en el arranque del Torneo Apertura al ubicarse como líder con siete puntos, los mismos que Alianza Lima. Y es que consiguió cinco triunfos y empató dos veces, sin cosechar derrota alguna. De hecho, el último fin de semana le ganó de visita a Juan Pablo II por 3-2.

Entre los viajeros que estarán en Andahuaylas se encuentra Luis Abram , quien superó su lesión. Rafael Lutiger es duda y Christofer Gonzales estará ausente por algunas semanas.

Y pese a que la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores parecía significar una alegría inmensa para el club ‘rimense’ , no fue tanto así para Paulo Autuori , quien expresó su fastidio por el rendimiento de sus dirigidos e incluso se voceó por su salida, algo que quedó descartada.

Sporting Cristal ha mejorado luego de un pobre arranque en el campeonato local y acumula dos victorias al hilo: 3-1 contra Alianza Atlético y 3-0 sobre Sport Boys.

Sporting Cristal visitará a Los Chankas hoy, sábado 21 de marzo, en un duelo válido por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . El estadio Los Chankas de Andahuaylas será el escenario de una contienda entre dos equipos que vienen en crecimiento. Conoce todos los detalles.

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