Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Hoy, viernes 20 de marzo, se inicia la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, una jornada que puede influir de manera significativa en la conformación de la tabla de posiciones. Los encuentros programados enfrentan a equipos que buscan mantenerse en la pelea por el liderato y a otros que intentan alejarse de la zona de descenso.

Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de marzo

- ADT vs Melgar (15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Cienciano vs FC Cajamarca (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 21 de marzo

- CD Moquegua vs Cusco FC (11:00 horas / estadio 25 de noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Universitario (13:15 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Los Chankas vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Juan Pablo II (18:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 22 de marzo

- UTC vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Sport Boys vs Sport Huancayo (18:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

Programación de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Así llega Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal a la fecha 8

La programación de la jornada incluye enfrentamientos que concentran la atención de hinchas y analistas. Uno de los focos principales será el choque en Andahuaylas, donde Los Chankas recibirán a Sporting Cristal. El equipo local, actual líder del campeonato, enfrenta a un conjunto rimense que busca sumar una victoria clave para acortar distancias en la tabla.

En el estadio de Matute, el cruce entre Alianza Lima y Juan Pablo II adquiere un matiz especial debido a la inminente partida de Pablo Guede hacia San Lorenzo. La expectativa se centra en la reacción del plantel ante la posible salida de su técnico, mientras que el equipo visitante intentará capitalizar el contexto para obtener un resultado positivo fuera de casa.

Por su parte, Universitario de Deportes necesita sumar de a tres para mantenerse cerca de la cima, con Javier Rabanal desde el banquillo técnico tras quedar habilitado. Para lograrlo, deberá superar a Comerciantes Unidos en Cutervo, un rival que suele mostrar solidez en condición de local y que representa un reto adicional para las aspiraciones del club crema en el campeonato.

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Canal TV para ver los partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

La transmisión de los encuentros correspondientes a la fecha 8 del Torneo Apertura estará disponible a través de L1 Max, señal que puede sintonizarse en servicios de televisión como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y Movistar TV. Esta variedad de opciones permite que cada aficionado seleccione su plataforma preferida para disfrutar del fútbol peruano.

Para quienes optan por dispositivos digitales, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de seguir los partidos desde celulares o computadoras. Además, los clientes de Movistar cuentan con la alternativa de Movistar Play, habilitada para acceder a la señal en cualquier equipo compatible.

En paralelo, Infobae Perú brindará una cobertura digital integral con análisis previo, actualizaciones en tiempo real y los momentos destacados de cada compromiso. De esta forma, quienes no tengan acceso a la transmisión televisiva podrán mantenerse informados al instante sobre el desarrollo de la jornada.