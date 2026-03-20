Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

La octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 arrancará hoy, viernes 20 de marzo, con enfrentamientos que pueden transformar el panorama en la tabla de posiciones. Los equipos afrontan compromisos decisivos que podrían alterar la lucha tanto por el campeonato como por la permanencia, obligando a varios clubes a ajustar sus objetivos de cara al tramo final del campeonato.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima, ubicado en la segunda posición con 17 puntos y una diferencia de gol de +6, intentará recuperar el camino de la victoria frente a Juan Pablo II. Por su parte, Los Chankas, líder por mayor cantidad de goles anotados con el mismo puntaje y saldo que los ‘blanquiazules’, afronta un reto exigente ante Sporting Cristal, que marcha quinto con 13 unidades.

Tabla de posiciones de Liga 1 2026 tras la fecha 7 del Torneo Apertura.

En la tercera casilla aparece Universitario de Deportes, que suma 14 puntos y busca mantenerse cerca de la cima. Para lograrlo, necesita vencer a Comerciantes Unidos en Cutervo, un rival que suele presentar complicaciones en su estadio.

El cuarto lugar lo ocupa UTC con 13 puntos, equipo que debe imponerse frente a Alianza Atlético si quiere sostener sus aspiraciones de seguir en la pelea por el título del Apertura. Estas jornadas serán decisivas para definir el rumbo de los principales protagonistas del torneo.

Así se jugará la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de marzo

- ADT vs Melgar (15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Cienciano vs FC Cajamarca (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 21 de marzo

- CD Moquegua vs Cusco FC (11:00 horas / estadio 25 de noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Universitario (13:15 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Los Chankas vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Juan Pablo II (18:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 22 de marzo

- UTC vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Sport Boys vs Sport Huancayo (18:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

Programación de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Dónde ver los partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

La Liga 1 en su temporada 2026 estará disponible para los aficionados a través de L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y presente en las principales plataformas de televisión por suscripción del país, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra.

Para quienes prefieran el acceso digital, los partidos podrán verse por Liga 1 Play, un servicio de streaming con suscripción mensual a partir de S/ 22,99, lo que permite seguir los encuentros desde cualquier dispositivo conectado.

Infobae Perú también ofrecerá una cobertura en vivo de los partidos más relevantes, con información previa, narración minuto a minuto, declaraciones de jugadores y técnicos, así como todos los detalles relevantes de cada jornada, brindando así una alternativa informativa para quienes no cuenten con acceso a la señal televisiva.