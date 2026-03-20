Perú Deportes

Javier Rabanal quedó habilitado: Comisión de Apelaciones revocó sanción y dirigirá en Universitario vs Comerciantes Unidos

La comisión dio marcha atrás y dejó sin efecto la suspensión de 4 fechas tras incidente con hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. Conoce los detalles

Guardar
Tras la caída frente a
Tras la caída frente a Los Chankas, el nombre de Javier Rabanal quedó en el centro del debate, aunque desde la dirigencia de Universitario descartaron cambios inmediatos. (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes recibió una noticia inesperada que podría modificar su estrategia para el próximo partido en Cutervo. La Comisión de Apelaciones de la Liga 1 resolvió revocar la sanción que impedía a Javier Rabanal ocupar el banquillo durante cuatro fechas mediante una resolución que se dio a conocer la noche del jueves 19 de marzo.

Con esta decisión, el técnico español queda habilitado para dirigir el duelo ante Comerciantes Unidos, dejando atrás la medida disciplinaria que se le había impuesto. El castigo original respondía a un incidente ocurrido en el estadio Alberto Gallardo, donde Rabanal se vio involucrado en una acalorada discusión con seguidores de Sporting Cristal.

“Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el club Universitario de Deportes, en representación del señor Francisco Javier Rabanal Hernández, contra la decisión emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPP y notificada el 13 de marzo de 2026. Revocar la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPP”, se lee en el oficio.

Resolución de la Comisión de
Resolución de la Comisión de Apelaciones de la Liga 1. (Kevin Pacheco)

¿Por qué la Comisión de Apelaciones le quitó la sanción a Javier Rabanal?

Se pudo conocer la contundente razón que hizo a la Comisión de Apelaciones de la Liga 1 dar marcha atrás a la sanción impuesta a Javier Rabanal tras enfrentamiento verbal con los hinchas de Sporting Cristal que se encontraban en la tribuna, en febrero.

“Según la resolución, la decisión de levantar la sanción al DT de Universitario se da porque ‘si bien la conducta pudo ser inapropiada, no se logró acreditar la existencia de ofensas al honor mediante palabras o gestos de carácter injurioso’”, informó Kevin Pacheco en sus redes sociales.

Así, el DT podrá dirigir desde banquillo técnico en Cutervo, y estará en el próximo clásico que se llevará a cabo después de la fecha FIFA.

El club crema espera la
El club crema espera la decisión de la comisión de justicia sobre posibles castigos a jugadores y al comando técnico. (X)

¿Jairo Concha también quedó habilitado en Universitario?

Universitario de Deportes solo apeló la sanción de Javier Rabanal que en un inicio era suspensión por 4 fechas y logró que la Comisión revoque el castigo. Sin embargo, no hizo lo mismo por Jairo Concha debido a que solo fue inhabilitado por 2 jornadas.

El volante viene cumpliendo la sanción y solo le falta un duelo más para volver a las canchas: no jugó frente UTC y tampoco lo hará contra Comerciantes Unidos. Y llegará al clásico con Alianza Lima sin problemas.

La peculiar reacción de Jairo
La peculiar reacción de Jairo Concha tras ser sancionado con Universitario en Liga 1 2026.

Universitario vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal tv del partido en Cutervo

Los ‘cremas’ quedaron listos para visitar a Comerciantes Unidos este sábado 21 de marzo en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026.

El choque fue programado para disputarse a las 13:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador, mientras que quienes lo sigan desde Venezuela, Bolivia o Miami deberán sintonizar a las 14:15 horas.

Por su parte, en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el inicio está previsto para las 15:15 horas, permitiendo que seguidores de diversos países puedan ajustar sus agendas y presenciar el duelo en directo desde sus respectivas zonas horarias.

Universitario vs Comerciantes Unidos EN
Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

La cobertura del partido en Cutervo estará disponible en varias opciones para los seguidores del fútbol peruano. L1 Max, canal especializado en la liga local, transmitirá el encuentro a través de servicios de televisión de paga como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y Movistar TV.

Quienes prefieran dispositivos electrónicos podrán acceder a la señal por medio de la aplicación Liga 1 Play, disponible para celulares y computadoras. Los usuarios de Movistar también cuentan con la plataforma Movistar Play, que les permite ver el partido en cualquier dispositivo compatible.

Temas Relacionados

Javier RabanalUniversitario de DeportesComerciantes UnidosLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Jean Ferrari zanja cualquier polémica alrededor de la negativa reciente de Felipe Chávez: “Él está encantado de estar en la selección peruana”

El joven valor del FC Köln ha pasado de largo el primer llamado de Mano Menezes. Su enfoque central, de momento, es ganar minutos en la Bundesliga y zafar de la franja de descenso

Jean Ferrari zanja cualquier polémica

Juan Pablo Varillas logró su mejor triunfo de la temporada ante Juan Carlos Prado para avanzar a los cuartos de final en Asunción

La tercera raqueta nacional fue el único peruano en ganar su partido de octavos de final en el Club Social Rakiura; Conner Huertas del Pino y Gonzalo Bueno se despidieron prematuramente

Juan Pablo Varillas logró su

Rivales de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026: los ‘dorados’ quedaron en el Grupo A del torneo Conmebol

El plantel ‘dorado’ buscará dejar a un lado su ritmo irregular. El escenario continental demandará su mayor exigencia posible. Facundo Callejo está preparado para golear a nivel regional

Rivales de Cusco FC en

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026 luego del sorteo en Conmebol

Los 32 equipos buscarán llegar lo más lejos posible en el certamen Conmebol, que arrancará la primera semana de abril. También se confirmó a Montevideo como la ciudad sede de la final. Conoce cómo quedaron los grupos

Así quedaron los grupos de

Rivales de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: los ‘celestes’ quedaron en el Grupo F del torneo Conmebol

El equipo de Paulo Autuori volverá a medirse con dos equipos que ya tuvo en la pasada edición de la Libertadores. Conoce cómo quedó el cuadro de los rimenses

Rivales de Sporting Cristal en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez contraataca: acusa

José Domingo Pérez contraataca: acusa a la JNJ de usar datos falsos y anuncia denuncia constitucional

“No hubo fraude”: Misión de la UE ratifica victoria de Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori en 2021 y pide frenar narrativas sin sustento

Presidente de EsSalud, Luis Rosales, asegura que colaborarán en investigación que vincula a familia de Brunella Horna: “Yo no voy a entorpecer”

Así será la vigilancia internacional en las Elecciones Perú 2026: UE enviará 150 observadores en todo el país

José Domingo Pérez fuera del Ministerio Público: JNJ no lo ratificó como fiscal, ¿por qué?

ENTRETENIMIENTO

Francho Sierralta y la vez

Francho Sierralta y la vez que dio detalles de las despedidas de soltero: “Se contratan ‘chicas imagen’ y van a los cuartos”

Said Palao viajó a Colombia antes de su boda con Alejandra Baigorria y con los mismos: “¿despedida de soltero?”

Magaly Medina cuestiona a Said Palao tras pedir perdón a Alejandra Baigorria: “Le destrozó el corazón”

Magaly Medina expone viaje secreto a Colombia de Said Palao, Patricio, Mario Irivarren y Francho Sierralta: “No era la primera vez”

Magaly Medina responde a acusaciones de ‘dateo’ y revela cómo financió la investigación: “Hay que tener informantes en todos lados”

DEPORTES

Jean Ferrari zanja cualquier polémica

Jean Ferrari zanja cualquier polémica alrededor de la negativa reciente de Felipe Chávez: “Él está encantado de estar en la selección peruana”

Juan Pablo Varillas logró su mejor triunfo de la temporada ante Juan Carlos Prado para avanzar a los cuartos de final en Asunción

Rivales de Cusco FC en la Copa Libertadores 2026: los ‘dorados’ quedaron en el Grupo A del torneo Conmebol

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026 luego del sorteo en Conmebol

Rivales de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: los ‘celestes’ quedaron en el Grupo F del torneo Conmebol