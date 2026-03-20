Cuando el partido se complicaba, apareció la magia de Nicolás Quagliata. Con una soberbia ejecución de tiro libre, el mediocampista de FBC Melgar puso el 1-1 en el marcador, desatando la euforia de sus compañeros y cuerpo técnico | L1MAX

El viernes 20 de marzo, Melgar y ADT se midieron en la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El conjunto arequipeño comenzó en desventaja tras un gol de Jordan Guivin, que adelantó al equipo local en el estadio Unión de Tarma.

El ‘dominó’ no encontraba claridad en su juego y le costaba generar ocasiones. Sin embargo, el balón detenido le permitió equilibrar el partido. A los 69 minutos, el equipo visitante consiguió una falta cerca del área tarmeña.

Nicolás Quagliata fue el encargado de ejecutar el tiro libre. El mediocampista uruguayo acomodó la pelota, tomó distancia y remató con potencia y precisión, superando al arquero Carlos Solís, que no logró evitar el empate.

El disparo ingresó junto al poste y se alojó en el ángulo, lo que desató el festejo en el banco de Melgar. El entrenador Juan Reynoso felicitó a Quagliata por el gol que permitió igualar el marcador.

El futbolista de 26 años anotó su primer tanto en la temporada y evitó que su equipo descendiera en la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 antes del receso por la fecha FIFA de partidos internacionales.

Golazo de Nicolás Quagliata, con espléndido tiro libre, para empate de Melgar vs ADT por Liga 1 2026.

Las declaraciones de Nicolás Quagliata

Tras el partido, Nicolás Quagliata dialogó con L1 Max y lamentó que Melgar no lograra la victoria frente a ADT. “Fue un partido complicado. Sabíamos que sería parejo y así se dio. Buscamos el resultado y logramos empatar, aunque el empate no nos sirve porque debíamos ganar en esta cancha”.

El futbolista uruguayo expresó su satisfacción por haber marcado, aunque destacó que la prioridad era el triunfo del equipo. “Estoy contento por el gol, no por el resultado. Vengo recuperándome de una lesión y sumando ritmo de a poco. Ahora toca seguir trabajando para que lleguen los resultados”.

Quagliata también hizo referencia a la situación del equipo: “Sabemos que somos un equipo grande y que debemos ganar todos los partidos. Hoy no se pudo, pero rescatamos un empate que suma. Ahora debemos seguir trabajando para volver a conseguir los tres puntos”.

Por último, dedicó unas palabras a la afición de Melgar. “Vamos a seguir trabajando y luchando para conseguir buenos resultados. Esperamos poder darle una alegría a la gente con una victoria”.

El jugador de FBC Melgar, Nicolás Quagliata, analiza el empate de su equipo. A pesar de anotar su primer golazo de la temporada, el uruguayo afirma que el resultado no es el que esperaban, ya que siempre salen a ganar | L1MAX

Melgar no puede cortar su mala racha

Melgar tuvo un inicio destacado en 2026, llegando a liderar la tabla de posiciones. El equipo venció a Cienciano en el clásico del sur, superó a Sporting Cristal como visitante y goleó 4-0 a Deportivo Moquegua. La situación cambió tras la remontada que sufrió ante FC Cajamarca, con un marcador de 3-1.

Desde ese partido, Melgar no volvió a ganar. Luego perdió tras una nueva remontada frente a Los Chankas (2-1) y quedó eliminado de la Copa Sudamericana al caer por penales ante Cienciano.

Tras 5-4 en tanda de penales, los cusqueños celebraron la clasificación a fase de grupos de la Sudamericana - Crédito: DSports.

En las fechas siguientes, cayó 3-1 ante Alianza Lima en Matute, empató 0-0 con Atlético Grau de local y recientemente igualó 1-1 frente a ADT en Tarma.

Esta serie de resultados ha alejado al equipo de Juan Reynoso de los primeros puestos. Actualmente, suma 11 puntos, seis menos que los líderes Los Chankas y Alianza Lima, que tienen 17.

El receso por la fecha FIFA será una oportunidad para que Reynoso y su cuerpo técnico trabajen en corregir errores y buscar una recuperación en la competencia local.

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