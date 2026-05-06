Perú

Maranguita: El 70% de sus internos es mayor de edad debido al nuevo reglamento

El centro juvenil más grande de Lima alberga a una mayoría de jóvenes que superan los 18 años, según el Programa Nacional de Centros Juveniles

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El centro de rehabilitación juvenil Maranguita, ubicado en San Miguel, atraviesa una transformación en la composición de sus internos. De acuerdo con datos del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), cerca del 70% de quienes permanecen en el centro ya han superado la mayoría de edad.

Esta situación responde al nuevo reglamento que permite que jóvenes mayores de dieciocho años continúen cumpliendo su proceso dentro de la institución, siempre que hayan ingresado siendo menores.

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Actualmente, Maranguita y los otros nueve centros juveniles del país reúnen a una población aproximada de dos mil internos, de los cuales una proporción significativa permanece bajo custodia aún después de cumplir la mayoría de edad.

En algunos casos, se han registrado jóvenes de hasta 27 años en las instalaciones, conviviendo con adolescentes de entre 14 y 18 años. Este escenario genera desafíos para la convivencia y el trabajo de los especialistas encargados de la resocialización y reinserción social.

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La convivencia entre adolescentes y adultos plantea cuestiones sobre la seguridad y la efectividad de los programas de rehabilitación.

Luis Vega, director ejecutivo del Pronacej, señaló que el régimen actual se ajusta a la normativa vigente, que dicta la permanencia para quienes iniciaron su proceso antes de alcanzar los 18 años. En paralelo, los centros continúan recibiendo menores infractores, lo que incrementa la presión sobre el sistema.

Maranguita
Foto: Andina

Capacitación y reinserción

Pese a las restricciones presupuestarias y de infraestructura, Maranguita ofrece talleres de capacitación, colegios internos y acceso a estudios superiores en modalidades presencial y virtual.

Estas iniciativas buscan fortalecer las oportunidades de reinserción laboral y social para los internos, muchos de los cuales enfrentan antecedentes complejos y responsabilidades familiares.

El sistema de talleres incluye formación en oficios y competencias técnicas, con el objetivo de brindar herramientas útiles para la vida fuera del centro. Algunas empresas privadas han establecido alianzas para facilitar la inserción laboral de los jóvenes tras su egreso.

El crecimiento de la población mayor de edad en Maranguita también refleja cambios en el perfil de los delitos cometidos. Mientras antes predominaban los ingresos por robo o delitos contra la propiedad, en la actualidad se observa un aumento de casos relacionados con extorsión y sicariato.

Esta tendencia obliga a los equipos técnicos a adaptar sus estrategias de intervención y a redoblar esfuerzos en la atención individualizada.

El director del Pronacej subrayó la necesidad de diferenciar espacios para los internos primerizos, reincidentes y mayores de edad, con el fin de optimizar los resultados de la rehabilitación y reducir los riesgos de reincidencia.

El actual modelo de convivencia mixta, donde adolescentes y adultos comparten espacios, requiere ajustes para garantizar entornos seguros y adecuados a las necesidades de cada grupo.

“Los jóvenes entre los catorce y dieciséis años todavía son receptores de buenas conductas, pero ya cuando tienes un adulto de diecinueve y que además tiene infracciones penales de gravedad, ya es un poco más difícil el tratamiento”, advirtió Vega.

“La reinserción de estos jóvenes pueda que ocurra a un 60%. El otro 40%, en su mayoría adultos, ya no tiene la voluntad de cambio”, lamentó.

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