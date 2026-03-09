Perú Deportes

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pablo Guede debe aprovechar la oportunidad de oro que se le ha presentado. Una nueva confirmación de superioridad en el score le permitiría a los suyos fijarse como líderes incontestables del Apertura 2026

Guardar
06:09 hsHoy

¡Noche de partido! Alianza Lima recibe, en Matute, a FBC Melgar desde las 20:30 horas. Oportunidad de oro para los locales, que de superar su evaluación se afianzarán como líderes únicos.

06:09 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido por el Apertura 2026

Alianza Lima mantiene su presencia en los primeros puestos del Apertura 2026, a pesar de las críticas por la falta de una propuesta de juego convincente. En su más reciente compromiso, el equipo se impuso con dificultad ante UTC en condición de visitante, logrando un triunfo dramático que refuerza su posición en la parte alta de la tabla.

De superar la evaluación pendiente, los ‘íntimos’ podrían consolidarse como líderes únicos e indiscutidos en la clasificación del torneo, además de extender una semana más su invicto, el cual ha sido objeto de cuestionamientos por la prensa.

Los 'blanquiazules' ganaron en el último minuto con gol de Renzo Garcés en Cajamarca - Crédito: L1MAX.
06:08 hsHoy

Así llega FBC Melgar al partido por el Apertura 2026

Melgar atraviesa una etapa de resultados adversos tras un inicio destacado en el Torneo Apertura. El equipo, que había mostrado un desempeño sólido en las primeras jornadas, experimentó un quiebre significativo luego de sufrir una remontada ante FC Cajamarca, encuentro en el que Hernán Barcos anotó un hat-trick.

Desde ese partido, los ‘rojinegros’ no han logrado recuperar su nivel competitivo ni evidenciar capacidad de reacción en el campo. La situación se agravó con la eliminación de la Copa Sudamericana en la Fase Preliminar frente a Cienciano. El desenlace se definió en la tanda de penales, acentuando la crisis deportiva que atraviesa la institución.

Tras 5-4 en tanda de penales, los cusqueños celebraron la clasificación a fase de grupos de la Sudamericana - Crédito: DSports.
06:08 hsHoy

Alianza Lima vs FBC Melgar: arbitraje confirmado para el partido por el Apertura 2026

La terna arbitral para el duelo estará encabezada por Joel Alarcón como árbitro principal. Michael Orué y Harlem Cocha serán asistentes, con Leonardo Romero como cuarto árbitro. Para el VAR, Hibert Villegas estará a cargo y Raúl López operará como AVAR.

Joel Alarcón será el encargado
Joel Alarcón será el encargado de impartir justicia en Matute. - Crédito: Difusión
06:08 hsHoy

Alianza Lima vs FBC Melgar: alineaciones probables del partido por el Apertura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Cristian Carbajal; Esteban Pávez, Jairo Vélez, Alan Cantero; Luis Advíncula, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

- FBC Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Alec Deneumostier, Jesús Alcantar, Matías Zegarra; Javier Salas, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar; Nicolas Quagliata, Franco Zanelatto, Bernardo Cuesta.

Eryc Castillo en una acción
Eryc Castillo en una acción individual ante el forcejeo de Walter Tandazo. - Crédito: Liga 1
06:08 hsHoy

Alianza Lima vs FBC Melgar: canales de TV del partido por Apertura 2026

La frecuencia de L1MAX cuenta con los derechos exclusivos de la Liga 1 2026 y transmitirá en vivo el encuentro. El canal puede hallarse en las principales compañías de televisión, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, entre otras. También brinda la posibilidad de seguir el partido mediante la aplicación Liga 1 Play.

06:08 hsHoy

Alianza Lima vs FBC Melgar: horarios del partido por Apertura 2026

El enfrentamiento está programado para iniciar a las 20:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 21:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 22:30 horas de Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina.

06:08 hsHoy

Alianza Lima vs FBC Melgar: últimos enfrentamientos

Durante los últimos cruces ha existido una suerte de inconsistencia de resultados entre ambos, siendo muy clara la dificultad de los ‘blanquiazules’ en ganar jugando en Matute.

• Alianza Lima 2-2 FBC Melgar | Torneo Clausura 2025

• FBC Melgar 0-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2025

• Alianza Lima 1-1 FBC Melgar | Torneo Clausura 2024

• FBC Melgar 1-0 Alianza Lima | Torneo Apertura 2024

• Alianza Lima 0-0 FBC Melgar | Torneo Clausura 2023

• FBC Melgar 2-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2023

Temas Relacionados

Alianza LimaLiga 1Melgarperu-deportes

Últimas noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ están obligados a ganar en casa para colocarse como los nuevos líderes del primer certamen del año. Pero al frente tienen un equipo necesitados de puntos. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza

Fabio Gruber sufrió una lesión muscular en el FC Núremberg y el entrenador Miroslav Klose detalló su situación médica

El defensor peruano, capitán de ‘Die Legende’, encendió las alarmas en la selección y su club tras salir lesionado en los primeros minutos del encuentro ante Fortuna Düsseldorf

Fabio Gruber sufrió una lesión

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 del Torneo Apertura

La dura derrota de Universitario en Andahuaylas permitió que haya nuevo líder, aunque esto puede cambiar dependiendo del resultado entre Alianza Lima y Melgar en Matute. Así va la tabla

Tabla de posiciones de la

Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugarán los partidos de la fase eliminatoria

La novena fecha de la segunda fase definió las llaves de la etapa eliminatoria del campeonato nacional de vóley peruano. Ocho equipos sueñan con llegar a la final y buscar el título de Primera División

Los cruces confirmados de cuartos

Paola Rivera aclara su futuro: ¿acaso se va de la San Martín dejando la Liga Peruana de Vóley para trasladarse a la Liga Mexicana?

La destacada deportista mexicana ha abordado el tema de su continuidad con las ‘santas’, quienes están ofreciendo un papel muy destacado en la recta final de la LPV 2025/26

Paola Rivera aclara su futuro:

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tips de ortografía: fueloil, mejor

Tips de ortografía: fueloil, mejor que fuel-oil y fuel oil

Javier Milei: “Usted no puede pretender que haya sectores que no desaparezcan”

Caputo sale a buscar otros USD 250 millones: cómo impactará la tasa de la primera licitación

Jenny Mavinga angustiada tras una quemadura en Gran Hermano 2026: “¡Ay, me quemó!

Los países del G7 evaluarán el uso de las reservas petroleras para detener la suba del barril por la guerra en Medio Oriente

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

“No sabemos nada”: la desesperación de la familia de Germán Giuliani, el argentino detenido en Venezuela

El fenómeno astronómico que provoca notables cambios en la duración del día en Estados Unidos

Los países del G7 evaluarán el uso de las reservas petroleras para detener la suba del barril por la guerra en Medio Oriente

DEPORTES

Boca Juniors anunciará la construcción

Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera: los detalles de la nueva obra

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez buscarán los octavos de final en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

Por qué los pilotos tienen que saltar de los autos cuando se detienen por una falla eléctrica en la Fórmula 1

A 40 años del título local del River de Veira: de la frase premonitoria del Bambino en el pizarrón a un Francescoli descollante

Sentencia millonaria contra Racing por el crimen de Nicolás Pacheco Gómez: cuánto deberá pagar el club