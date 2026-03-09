Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Durante los últimos cruces ha existido una suerte de inconsistencia de resultados entre ambos, siendo muy clara la dificultad de los ‘ blanquiazules ’ en ganar jugando en Matute.

El enfrentamiento está programado para iniciar a las 20:30 horas de Perú . Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 21:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 22:30 horas de Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina.

La frecuencia de L1MAX cuenta con los derechos exclusivos de la Liga 1 2026 y transmitirá en vivo el encuentro. El canal puede hallarse en las principales compañías de televisión, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, entre otras. También brinda la posibilidad de seguir el partido mediante la aplicación Liga 1 Play .

La terna arbitral para el duelo estará encabezada por Joel Alarcón como árbitro principal. Michael Orué y Harlem Cocha serán asistentes, con Leonardo Romero como cuarto árbitro. Para el VAR, Hibert Villegas estará a cargo y Raúl López operará como AVAR.

Desde ese partido, los ‘ rojinegros ’ no han logrado recuperar su nivel competitivo ni evidenciar capacidad de reacción en el campo. La situación se agravó con la eliminación de la Copa Sudamericana en la Fase Preliminar frente a Cienciano . El desenlace se definió en la tanda de penales, acentuando la crisis deportiva que atraviesa la institución.

Melgar atraviesa una etapa de resultados adversos tras un inicio destacado en el Torneo Apertura . El equipo, que había mostrado un desempeño sólido en las primeras jornadas, experimentó un quiebre significativo luego de sufrir una remontada ante FC Cajamarca , encuentro en el que Hernán Barcos anotó un hat-trick .

De superar la evaluación pendiente, los ‘ íntimos ’ podrían consolidarse como líderes únicos e indiscutidos en la clasificación del torneo, además de extender una semana más su invicto, el cual ha sido objeto de cuestionamientos por la prensa.

Alianza Lima mantiene su presencia en los primeros puestos del Apertura 2026 , a pesar de las críticas por la falta de una propuesta de juego convincente. En su más reciente compromiso, el equipo se impuso con dificultad ante UTC en condición de visitante, logrando un triunfo dramático que refuerza su posición en la parte alta de la tabla.

