Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

¡Noche de clásico! Cienciano y FBC Melgar protagonizan una edición especial del enfrentamiento más importante del sur. El vencedor se hará del boleto a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026.
El acceso de Cienciano a la Copa Sudamericana 2026 no estuvo exento de dificultades. Selló su clasificación en la última fecha regular del torneo anterior, ocupando finalmente la octava posición en la tabla acumulada. Este cierre ajustado reflejó las complicaciones que atravesó durante la temporada.
El rendimiento del ‘papá’ mostró altibajos, pero logró destacar precisamente en la competencia continental. En ese certamen, el cuadro cusqueño remontó posiciones y superó la Fase de Grupos como líder. La campaña internacional finalizó en los octavos de final, instancia en la que fue eliminado por Bolívar.
Al mando técnico se encuentra actualmente Horacio Melgarejo, quien ha sabido gestionar con eficacia al grupo. Bajo su dirección, Cienciano se mantiene en una posición relevante en el Apertura 2026, consolidándose en la parte alta de la clasificación.
El arribo de FBC Melgar a la Copa Sudamericana 2026 se percibe más como un premio consuelo que como un logro principal. El conjunto arequipeño mantuvo la expectativa de obtener un cupo en la Copa Libertadores hasta las últimas fechas del campeonato anterior, objetivo que finalmente no pudo concretar.
Para el ‘rojinegro’, disputar el torneo continental de segundo orden no representa una novedad. En la edición previa, el equipo ingresó a la Fase de Grupos de la Sudamericana tras ser eliminado en las etapas preliminares de la Libertadores, repitiendo así el itinerario de la temporada pasada.
La actualidad encuentra a Juan Reynoso como responsable técnico del equipo. Bajo su mando, Melgar atraviesa un proceso de transición, aunque recientemente el equipo ha experimentado algunos obstáculos que han ralentizado su avance en el Apertura 2026.
- Cienciano: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera, Carlos Garcés
- FBC Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Matías Lazo; Walter Tandazo, Javier Salas, Nicolás Quagliata, Pablo Erustes; Jhonny Vidales, Bernardo Cuesta.
La transmisión del choque estará a cargo de la señal internacional de DSports, que cuenta con los derechos televisivos exclusivos del torneo. La emisión online, entretanto, se podrá disfrutar en las plataformas de DGO.
El enfrentamiento entre Cienciano y FBC Melgar, por la Fase Previa de Copa Sudamericana 2026 está previsto para disputarse HOY, jueves 5 de marzo, a partir de las 19:30 horas de Perú, de acuerdo a la programación oficial de la CONMEBOL. El duelo tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco.
Cienciano y FBC Melgar mantienen una rivalidad histórica en el fútbol peruano, enfrentándose habitualmente dos veces por temporada en el denominado Clásico del Sur. El duelo concentra la atención de las ciudades de Cusco y Arequipa, involucrando a sus respectivas hinchadas en una atmósfera cargada de expectativa.
En la edición actual, el enfrentamiento adquiere un matiz especial, ya que corresponde a la Copa Sudamericana 2026. El partido definirá cuál de los equipos avanzará a la Fase de Grupos, elevando la importancia del resultado y sumando presión a ambas escuadras, que buscan trascender en el torneo internacional.
El plantel de Cienciano contará con la figura de un revitalizado Matías Succar, pieza clave en el ataque, mientras que por el lado de FBC Melgar destaca la presencia del experimentado Bernardo Cuesta.