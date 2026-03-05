Perú Deportes

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Edición especial del ‘clásico del sur’ en la ciudad del Cusco. El ganador pasa a la Fase de Grupos. Ale Hohberg comandará la zona ofensiva; Pablo Erustes conformará tridente de ataque

¡Noche de clásico! Cienciano y FBC Melgar protagonizan una edición especial del enfrentamiento más importante del sur. El vencedor se hará del boleto a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano y Melgar luchan a
Cienciano y Melgar luchan a partido único por el pase a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión
Así llega Cienciano al debut en Copa Sudamericana 2026

El acceso de Cienciano a la Copa Sudamericana 2026 no estuvo exento de dificultades. Selló su clasificación en la última fecha regular del torneo anterior, ocupando finalmente la octava posición en la tabla acumulada. Este cierre ajustado reflejó las complicaciones que atravesó durante la temporada.

El rendimiento delpapá mostró altibajos, pero logró destacar precisamente en la competencia continental. En ese certamen, el cuadro cusqueño remontó posiciones y superó la Fase de Grupos como líder. La campaña internacional finalizó en los octavos de final, instancia en la que fue eliminado por Bolívar.

Al mando técnico se encuentra actualmente Horacio Melgarejo, quien ha sabido gestionar con eficacia al grupo. Bajo su dirección, Cienciano se mantiene en una posición relevante en el Apertura 2026, consolidándose en la parte alta de la clasificación.

Matías Succar recibió el cariño
Matías Succar recibió el cariño del grupo tras su gol contra Juan Pablo II College. - Crédito: Cienciano
Así llega FBC Melgar al debut en Copa Sudamericana 2026

El arribo de FBC Melgar a la Copa Sudamericana 2026 se percibe más como un premio consuelo que como un logro principal. El conjunto arequipeño mantuvo la expectativa de obtener un cupo en la Copa Libertadores hasta las últimas fechas del campeonato anterior, objetivo que finalmente no pudo concretar.

Para elrojinegro, disputar el torneo continental de segundo orden no representa una novedad. En la edición previa, el equipo ingresó a la Fase de Grupos de la Sudamericana tras ser eliminado en las etapas preliminares de la Libertadores, repitiendo así el itinerario de la temporada pasada.

La actualidad encuentra a Juan Reynoso como responsable técnico del equipo. Bajo su mando, Melgar atraviesa un proceso de transición, aunque recientemente el equipo ha experimentado algunos obstáculos que han ralentizado su avance en el Apertura 2026.

FBC Melgar se vuelca con
FBC Melgar se vuelca con la ciudad de Arequipa en medio de los desastres naturales que vienen cobrando la vida de inocentes. - Crédito: Difusión
Alineaciones probables del enfrentamiento por Fase Previa de la Copa Sudamericana 2026

- Cienciano: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera, Carlos Garcés

- FBC Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Matías Lazo; Walter Tandazo, Javier Salas, Nicolás Quagliata, Pablo Erustes; Jhonny Vidales, Bernardo Cuesta.

A qué hora juega Melgar
A qué hora juega Melgar vs Cienciano: partido en Cusco por el boleto a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Canales televisivos del partido por la Fase Previa de la Copa Sudamericana 2026

La transmisión del choque estará a cargo de la señal internacional de DSports, que cuenta con los derechos televisivos exclusivos del torneo. La emisión online, entretanto, se podrá disfrutar en las plataformas de DGO.

Horarios del partido por la Fase Previa de la Copa Sudamericana 2026

El enfrentamiento entre Cienciano y FBC Melgar, por la Fase Previa de Copa Sudamericana 2026 está previsto para disputarse HOY, jueves 5 de marzo, a partir de las 19:30 horas de Perú, de acuerdo a la programación oficial de la CONMEBOL. El duelo tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco.

Más que un simple clásico

Cienciano y FBC Melgar mantienen una rivalidad histórica en el fútbol peruano, enfrentándose habitualmente dos veces por temporada en el denominado Clásico del Sur. El duelo concentra la atención de las ciudades de Cusco y Arequipa, involucrando a sus respectivas hinchadas en una atmósfera cargada de expectativa.

En la edición actual, el enfrentamiento adquiere un matiz especial, ya que corresponde a la Copa Sudamericana 2026. El partido definirá cuál de los equipos avanzará a la Fase de Grupos, elevando la importancia del resultado y sumando presión a ambas escuadras, que buscan trascender en el torneo internacional.

El plantel de Cienciano contará con la figura de un revitalizado Matías Succar, pieza clave en el ataque, mientras que por el lado de FBC Melgar destaca la presencia del experimentado Bernardo Cuesta.

