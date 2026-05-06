Perú

Metropolitano choca en estación Andrés Reyes: chofer queda con grave lesión tras violento impacto que dejó 18 heridos

Entre los heridos que dejó el accidente del Metropolitano, el SAMU confirmó la presencia de un adolescente de 13 años, quien fue atendido tras la emergencia registrada en la Vía Expresa de San Isidro

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David Hernández, presidente de la ATU, brinda detalles sobre el accidente de un bus del Metropolitano en la Vía Expresa. El siniestro dejó un saldo de 18 heridos, incluyendo al conductor, quienes ya reciben atención médica. | Canal N

Un total de 18 personas resultaron heridas tras la violenta colisión de un bus del Expreso 5 del Metropolitano contra la estructura metálica de la estación Andrés Reyes, en la Vía Expresa de San Isidro. Entre los afectados se encuentran menores de edad y el conductor de la unidad, quien sufrió lesiones de gravedad.

El accidente, registrado a las 16:28 del 5 de mayo, desencadenó la activación inmediata de protocolos de emergencia y la cobertura total del seguro vehicular, según confirmó el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández.

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Del total de víctimas, destaca el caso del conductor, quien presenta una fractura expuesta en la pierna izquierda, de acuerdo con el reporte del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) brindado a Infobae Perú. De los heridos, cuatro fueron trasladados a la clínica Javier Prado y tres a la Clínica Internacional de San Borja.

La magnitud del accidente requirió la intervención de ocho unidades de atención de emergencia —ambulancias, equipos médicos y de rescate— y la implementación de desvíos en la circulación habitual del Metropolitano, mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer la normalidad en el corredor afectado. Las autoridades han enfatizado que todos los ocupantes heridos ya reciben tratamiento y que se mantiene la supervisión y la asistencia operativa en la zona.

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Escena de accidente con autobús dañado y vidrios rotos. Al lado, personal de emergencia sube a un herido en camilla a una ambulancia
Personal de emergencia atiende a los heridos y al conductor con fractura expuesta tras el accidente de un autobús en Lima, con víctimas trasladadas a clínicas Javier Prado y Internacional de San Borja. (Composición: Infobae Perú / SAMU)

Chofer del Metropolitano sufre la lesión más grave tras choque

El chofer del bus impactado, Norman Risco Valera, resultó ser el más afectado tras el accidente. Según precisó el SAMU a este medio, Risco Valera sufrió una fractura expuesta del miembro inferior izquierdo. Posteriormente, fue inmovilizado en camilla y con collarín, y trasladado directamente a la Clínica Internacional de San Borja para su evaluación especializada.

El presidente de la ATU, David Hernández, detalló que el conductor “ha sufrido las lesiones más graves, pero está completamente estable y en este momento en la Clínica Internacional”. Aseguró que “el seguro está activo, todos los pasajeros y el conductor están cubiertos y recibiendo atención”. Hernández añadió que la extracción del chofer requirió una maniobra cuidadosa liderada por los bomberos para evitar mayores daños, debido a que los golpes y heridas se concentraron en el momento del impacto.

Hernández recalcó al medio Canal N que la investigación para determinar las causas se encuentra en curso y que el bus fue retirado con asistencia de grúa especializada, mientras la policía realiza mediciones y evaluaciones técnicas en la escena.

Varias personas, incluyendo personal de emergencia con uniformes y cascos, atienden a dos heridos tendidos en camillas, junto a una ambulancia y un bus, en blanco y negro
Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y bomberos asisten a heridos en el lugar de un accidente vehicular, incluyendo al conductor con una fractura expuesta. (Composición: Infobae Perú / SAMU)

SAMU confirma presencia de adolescentes entre los heridos

Entre los dieciocho heridos reportados, figura al menos un adolescente de 13 años y una joven de 18 años, según información brindada por el SAMU a Infobae Perú. El resto de los afectados corresponde a una diversidad de pasajeros de todas las edades.

Videos difundidos en redes sociales muestran a madres de familia descendiendo del bus con bebés en brazos y adultos mayores auxiliados por el personal de emergencia en plena hora punta del tráfico limeño. La presencia de menores entre los lesionados provocó especial atención de los equipos médicos y de asistencia desplegados en el sitio.

El Ministerio de Salud informó la movilización inmediata de seis ambulancias para atender la emergencia. En total, siete pacientes fueron trasladados por el SAMU a distintos centros de salud: cuatro a la clínica Javier Prado y tres a la Clínica Internacional de San Borja. Unidades adicionales permanecieron alertas en la zona para responder ante cualquier complicación.

Vista frontal y lateral de un autobús Metropolitano gris con el parabrisas y la parte delantera gravemente dañados. Un hombre manipula un neumático, otro está dentro
Un bus del Metropolitano sufrió daños severos en su parte frontal tras un accidente en la Vía Expresa, lo que motivó el despliegue del SAMU para atender a los afectados.

El bus tenía revisiones técnicas y no circulaba a exceso de velocidad, según la ATU

El presidente de la ATU, David Hernández, aseguró que el bus involucrado en el accidente “contaba con todas las habilitaciones técnicas y revisiones vehiculares vigentes”, conocidas como CITV. El funcionario enfatizó que, de acuerdo con los registros preliminares del centro de control de la ATU, “no existe ningún indicio de que la unidad transitara a velocidad mayor a la permitida”.

Hernández explicó: “De los reportes que tenemos, no existe ningún registro del centro de control que indique exceso de velocidad. Ese detalle será verificado en la investigación, pero hasta ahora no hay evidencia que el bus estuviera fuera de los límites permitidos”, reiteró.

Imágenes del accidente de un bus del Metropolitano que chocó violentamente en la Vía Expresa. El siniestro ocurrió en San Isidro, y al lugar llegaron bomberos y policías para atender la emergencia y auxiliar a los pasajeros. | Canal N

También desmintió de forma categórica cualquier hipótesis de ataque externo, afirmando: “Ya hemos verificado con nuestro personal de seguridad y no hay indicios de atentado. La policía continúa con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del incidente”, puntualizó Hernández.

Actualmente, las labores en la estación Andrés Reyes siguen bajo supervisión de la ATU, con la vía restringida y la circulación controlada a través de un desvío por la vía mixta, en espera de restituir el servicio habitual del Metropolitano.

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