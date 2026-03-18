Adrián Ugarriza lo cuenta todo: su llamado a la selección peruana, la huida de Israel y la incertidumbre en Chipre

Foto 0: Tras un escape marcado por el conflicto bélico, el delantero transforma el miedo en motivación. Afronta el desafío de reconstruir su carrera mientras espera el dictamen de la FIFA (Facebook / Kiryat Shmona)

Adrián Ugarriza, atacante nacional y reciente incorporación a la selección de Perú, atraviesa días de intensa transformación personal y profesional. Luego de su salida forzada de Israel debido a la escalada del conflicto armado, el futbolista se encuentra entrenando en Chipre junto a otros jugadores extranjeros que también han debido abandonar la liga israelí.

Ugarriza describe un proceso marcado por la incertidumbre y la compleja logística para garantizar su seguridad y continuidad deportiva, mientras aguarda la reanudación de la competencia y la resolución oficial de la FIFA sobre su futuro contractual.

La convocatoria a la selección peruana representa para él la culminación de años de esfuerzo y disciplina, un logro que asume como el punto más alto de su carrera hasta la fecha.

Cambios tras la salida de Israel y situación actual

Adrián Ugarriza dejó Israel por la guerra y ahora entrena en Chipre, en medio de incertidumbre sobre la reanudación de la liga. (Facebook / Kiryat Shmona)

Después de dejar el territorio israelí ante la intensificación de los enfrentamientos con Irán, Adrián Ugarriza se instaló temporalmente en Chipre junto a otros futbolistas extranjeros que compartían su situación. El delantero explicó que la evacuación implicó movilizarse desde el norte de Israel hasta el sur del país, atravesar la frontera con Egipto, viajar a Atenas y, finalmente, esperar en España antes de llegar a su destino actual en Chipre. Las gestiones entre clubes y organismos internacionales permitieron que los deportistas continuaran entrenando mientras se define el futuro del campeonato israelí.

El deportista reconoció que estos días han estado marcados por la incertidumbre sobre el regreso a la actividad oficial. “Fueron unos días de mucha duda porque nadie sabía cómo iba a desarrollarse la situación. Ahora están intentando organizar la reanudación de la liga después de la fecha FIFA, pero con los conflictos bélicos nunca se puede garantizar nada”, manifestó Ugarriza en Denganche.

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado del delantero de Kiryat Shmona se sitúa en 450 mil euros, cifra que ha experimentado un crecimiento sostenido desde su arribo al fútbol israelí. Su rendimiento destacado en la primera división le permitió consolidarse como un referente del club antes de que la guerra interrumpiera la temporada.

Incertidumbre respecto al futuro profesional

Adrián Ugarriza espera una decisión de FIFA antes de definir su futuro en medio de la crisis en Israel. (Facebook / Kiryat Shmona)

Ugarriza detalló que por el momento no contempla cambiar de club hasta que la FIFA emita una resolución sobre la reanudación del campeonato israelí. “Mi enfoque está en ir paso a paso. Si se determina oficialmente que la liga no continuará, recién evaluaría las alternativas que existan. Hasta entonces, prefiero mantenerme activo y preparado”, explicó el delantero. También aclaró que cualquier negociación potencial es gestionada por su agencia de representación y que, hasta ahora, no ha recibido propuestas directas de otros equipos.

La administración de la Ligat ha’Al (primera división de Israel) diseñó un plan de contingencia para el eventual regreso de la competencia, contemplando partidos a puertas cerradas y bajo estrictas medidas de seguridad, sujeto a la aprobación del Comando del Frente Nacional. Tanto Ugarriza como otros futbolistas extranjeros permanecen a la espera de indicaciones oficiales para retomar sus actividades en el país.

El presidente de la Asociación de Fútbol Israelí, Moshe Zoaretz, afirmó que suspender definitivamente la temporada tendría consecuencias económicas y deportivas graves, ya que afectaría la clasificación a torneos internacionales y la liberación de jugadores para el Mundial de 2026.

El sueño cumplido de la selección peruana

En medio de la crisis, Adrián Ugarriza encuentra motivación en su llamado a la selección peruana. (Andina)

En medio de este contexto adverso, Ugarriza recibió la noticia de su convocatoria a la selección nacional, un hecho que calificó como la máxima motivación de su carrera. “Siempre fue un deseo de niño, un anhelo que me impulsó a esforzarme al máximo. Sabía que, si mantenía la disciplina y hacía las cosas bien, podía tener la oportunidad de vestir la camiseta de Perú. Ahora solo pienso en aportar y quedarme, dando lo mejor de mí”, expresó el delantero de 29 años.

La convocatoria a los amistosos frente a Senegal y Honduras representa para Ugarriza la posibilidad de demostrar su nivel ante el comando técnico nacional y consolidar su posición en futuras competiciones. El futbolista remarcó que la selección es el mayor orgullo para cualquier jugador y que su objetivo es contribuir al equipo durante el tiempo que permanezca en la nómina.

Actualmente, Ugarriza sigue un régimen de entrenamientos especiales junto a otros jugadores desplazados, a la espera de que las autoridades deportivas y la FIFA definan el próximo paso en su carrera internacional.