Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco abandonaron temporalmente el Kiryat Shmona para salvaguardarse por el conflicto bélico en Israel

Días difíciles se viven en Israel. La tensión por la operación militar conjunta con Estados Unidos para fulminar el régimen de la República Islámica de Irán ha ido en aumento. Entre misiles y sirenas de alerta, los ciudadanos intentan dejar sus hogares para ponerse a buen recaudo en los búnkers.

No es el caso de los peruanos Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco, delanteros que militan en la actualidad en el Ironi Kiryat Shmona de la Ligat ha’Al. Aunque ambos han tenido la oportunidad para refugiarse en los pisos especiales en caso de escaladas de violencia, han priorizado una medida distinta.

Infobae Perú está en condiciones de afirmar que Ugarriza y Pacheco abandonaron provisionalmente Israel, en el transcurso de la jornada, con el fin de protegerse de la escalada de violencia. El paradero inicial será Egipto, aunque los enfrentamientos aéreos hicieron complicado el traslado hacia la frontera del territorio africano.

Una vez en el territorio en mención, los atacantes nacionales se dirigirán inmediatamente a España, no sin realizar una conexión previa en Grecia, donde podrán seguir un plan de entrenamientos especiales supervisado por el Kiryat Shmona. En caso el conflicto se agudice, generando un alargue, ambos deberán tomar otras medidas siempre bajo el aval de la institución.

“Hasta que la situación mejore”

A primera hora del miércoles 4 de marzo, Javier Sánchez Checa, embajador de Perú en Israel, ha confirmado en diálogo con radio Nacional que los futbolistas incaicos dejaron la zona de conflicto, cumpliendo con la ruta de escape establecida.

“Tengo entendido que la intención es abandonar Israel hasta que la situación mejore. Hoy cruzaron la frontera para tomar un vuelo a Grecia y luego a España; me comuniqué con ellos y estaban tranquilos", informó el diplomático.

“Decidieron evacuar, siguieron las indicaciones y la mejor alternativa era cruzar Egipto para tomar un vuelo con rumbo a Grecia y luego a España”, sumó Sánchez Checa, uno de los 3500 peruanos, acaso el más importante, asentados en la zona de guerra.

Adrián Ugarriza fue el primero en allanar el camino en la Ligat ha’Al. Fichó procedente del Deportivo Garcilaso y en cuestión de semanas tuvo un impacto goleador con el Ironi Kiryat Shmona. A raíz de su espléndido estado de momento, las autoridades del club se animaron a contratar a un connacional más para que lo apoyase en ataque: Fernando Pacheco.

