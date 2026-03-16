Lista de convocados de la selección peruana para duelos amistosos ante Senegal y Honduras en Europa

La lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana contra Senegal y Honduras. - créditos: FPF

La selección peruana volverá al ruedo cuando tenga que enfrentarse a Senegal y Honduras en amistosos que se llevarán a cabo el 28 de marzo y 31 del mismo mes, respectivamente. Sin embargo, estos duelos en Europa también servirán como una oportunidad para Mano Menezes, quien se estrenará con el buzo de la ‘bicolor’ y empezará a tener en cuenta los jugadores con los que contará en su proceso. En ese sentido, conoce la lista de convocados para dichos cotejos.

El entrenador brasileño presentó la nómina con 25 futbolistas, en donde destacan la presencia de nombres inesperados como el de Alfonso Barco, quien milita en HNK Rijeka de Croacia y, si bien fue llamado como zaguero, también puede desempeñarse como volante central.

Otro elemento a considerar es Marco Huamán, que viene rindiendo como lateral por ambas bandas en Alianza Lima. Matías Zegarra asoma como la principal novedad al ser convocado a sus 19 años debido a sus buenas actuaciones como lateral izquierdo en Melgar.

Adrián Quiroz, mediocentro de Los Chankas, también es otro jugador cuya presencia causa sorpresa. En tanto, el de Jairo Vélez, ecuatoriano nacionalizado peruano, generaba expectativa por su buen rendimiento en Alianza Lima.

Jairo Vélez se ganó un lugar en el once titular de Alianza Lima bajo el mando de Pablo Guede. - créditos: Difusión

Primera lista de convocados de la selección peruana de Mano Menezes

Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes).

Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia), César Inga (Universitario de Deportes), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague de Dinamarca), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians de Brasil), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Alex Valera (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá - MLS).

El técnico brasileño presentó una lista de 25 jugadores de la 'bicolor' para los partidos en Europa. (Video: FPF)

Después de ver todos los nombres, se puede deducir que Mano Menezes pretende armar un plantel completo para la selección peruana y alejado a lo que fueron los últimos procesos. Se desconoce si el técnico de 63 años dejó de lado a otros jugadores como Renato Tapia, Christian Cueva, Luis Advíncula, Andy Polo, etc., para ejercer el recambio generacional. Aunque desde la FPF indicaron en varias ocasiones esta intención.

¿Cómo llegan Senegal y Honduras?

La selección de Senegal llega entre bombos y platillos luego de haberse proclamado campeona de la Copa Africana 2026, en donde derrotó en la final por 1-0 a Marruecos, una de las grandes candidatas para alzarse con el trofeo de esta parte del mundo.

Los ‘leones’, clasificados al Mundial 2026, tienen en sus filas a grandes elementos que buscarán complicar a la ‘bicolor’ en el Stade de France de Francia como Sadio Mané (exLiverpool y actualmente en Al Nassr), el portero Edouard Mendy (campeón de la Champions League 2021 con Chelsea y actualmente en Al Ahli), el delantero Nicolas Jackson (Bayern Múnich), el zaguero Mamadou Sarr (Racing de Estrasburgo, cedido por Chelsea), entre otros.

Por otra parte, Honduras es el otro rival del combinado peruano en el estadio Municipal de Butarque en España. El elenco dirigido por el español José Francisco Molina no alcanzó el cupo para la cita mundialista tras quedar en segundo puesto del grupo C de la tercera ronda en las Eliminatorias de la Concacaf: sumaron nueve puntos, dos menos que Haití, que sí se metió entre los privilegiados el certamen de la FIFA.

Los futbolistas hondureños que destacan en el plantel son el atacante Anthony Lozano de Santos Laguna de México, el volante David Ruíz de Inter Miami, Leonardo Posadas de las divisiones menores de Hamburgo de Alemania y otros más.