Se reveló el interés de Universitario por Adrián Ugarriza: “La ‘U’ lo está intentando traer”

Adrián Ugarriza aparece entre las principales opciones en el tramo final del mercado de pases de la Liga 1 2026. El delantero peruano dejó Israel, donde formaba parte del Kiryat Shmona, tras el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. Ante esta situación, su futuro contractual permanece abierto y varios equipos del torneo local han manifestado interés en incorporarlo.

Uno de los equipos interesados es Cienciano, que aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminar a Melgar en la tanda de penales. El director general del club, Juvenal Farfán, confirmó el interés en concretar el regreso del delantero nacional, quien defendió la camiseta cusqueña durante tres temporadas (2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022).

“El nombre salió ayer y estamos contactándolo en estos momentos”, señaló el directivo. Farfán también mencionó el interés de otro club de la Liga 1 en el atacante de 29 años. Según sus declaraciones a Zoom Deportivo, Universitario de Deportes evalúa sumar al goleador a su plantel para lo que queda de la temporada.

“Hasta donde sabemos, creo que la ‘U’ lo está intentando llamar y lo quiere traer”, afirmó Farfán, aunque aseguró que seguirá gestionando el retorno del ‘nueve’ a Cusco: “Seguramente hoy día las personas encargadas van a contactar al empresario de Ugarriza”.

La posibilidad de que Ugarriza llegue a Universitario surge ante la situación de su reciente refuerzo en ataque, Sekou Gassama, quien acumulará tres partidos fuera de la convocatoria. El delantero senegalés presenta una contractura sufrida en los entrenamientos, ya que el cuerpo técnico busca que alcance su mejor estado físico tras varios meses de inactividad.

Se reveló el interés de Universitario por Adrián Ugarriza tras salida del delantero de Israel.

La postura de Universitario sobre fichar a Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco

En este contexto, el periodista deportivo Gustavo Peralta expuso la posición de Universitario de Deportes respecto a la posible incorporación de Adrián Ugarriza. Durante la última edición de Linkeados, el panelista indicó que no se ha producido ningún contacto entre el club y el delantero, aunque la directiva liderada por Álvaro Barco no descarta sumar refuerzos y observa con interés el perfil del atacante.

“La ‘U’ no ha contactado a Adrián Ugarriza ni ha iniciado conversaciones con él. Sin embargo, en el club, y especialmente Álvaro Barco, siguen atentos a lo que ocurra con el delantero, ya que consideran que es un jugador interesante. Faltan nueve días para el cierre del libro de pases. Aunque oficialmente en Universitario aseguran que el plantel está cerrado, me informaron que, de manera interna, Álvaro Barco ha expresado: ‘No me cierro a nada, voy a evaluar’”, señaló.

Para que Ugarriza regrese a Universitario, donde jugó en las temporadas 2015/2016 y 2016/2017, deben cumplirse varias condiciones. El delantero aún mantiene contrato con su club en Israel. “En Universitario, y en particular Álvaro Barco, siguen de cerca la situación de Ugarriza porque consideran que es un jugador interesante, con un perfil adecuado y que puede aportar al equipo. Sin embargo, para avanzar en su incorporación, deben cumplirse varios pasos.Muchos creen que Adrián Ugarriza ya está libre”, agregó.

Los dos jugadores vienen siendo vinculados al vigente tricampeón luego de salir de Israel producto del conflicto bélico. Créditos: Linkeados / Youtube.

Otro nombre vinculado al club de Ate es Fernando Pacheco, futbolista peruano y compañero de equipo de Ugarriza. Sobre el exjugador de Sporting Cristal, no existe una posición definida respecto a su posible contratación. En cualquier caso, también necesitaría quedar en condición de jugador libre para que recién se evalúe su fichaje.

“Ellos mantienen contrato vigente y han sido citados para regresar la próxima semana, aproximadamente el miércoles, a Israel, a una ciudad alejada del conflicto. Allí, junto a otros jugadores, permanecerán en un hotel y continuarán entrenando. Actualmente, se encuentran en Barcelona. Si logran volver a Israel este fin de semana y retoman los entrenamientos, su situación contractual no cambiará. Sin embargo, si no pueden regresar y la liga israelí se suspende por los conflictos, la FIFA podría declarar automáticamente que los jugadores quedan en condición de libres.”, cerró.